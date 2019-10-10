"Московское дело": Айдару Губайдулину смягчат обвинение

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Дело Айдара Губайдулина, обвинявшегося в покушении на насилие над представителем власти во время акции протеста в Москве, в сентябре вернули в прокуратуру. Сегодня его снова вызвали к следователю - и пообещали обвинить в угрозе насилия по отношению к силовику. Это более мягкая статья.

"Вручили уведомление, что новое обвинение будет предъявлено 15 октября утром. Мы подписали какое-то бешеное количество бумаг, уведомлений, сообщений. С нами вели себя предельно вежливо и корректно, надо отдать должное", - рассказал Би-би-си о визите в СК адвокат Максим Пашков.

По его словам, новое обвинение будет мягче предыдущего: теперь Губайдулина обвинят не в покушении на насилие в отношении представителя власти, а лишь в угрозе его применения: это часть 1 статьи 318 УК.

"Угроза - это полегче. Правда, не могу понять, каким образом это будет формулироваться. Человек кинул бутылку - ну откуда угроза, вот как? Но посмотрим, как распишут", - сказал Пашков.

Обвиняемому по "московскому делу" Гудбайдулину ставили в вину то, что на протестной акции он бросил пластиковую бутылку в полицейского. Точнее, в его сторону, потому что бутылка в силовика не попала, что не помешало ему стать потерпевшим в деле.

Инцидент произошел 27 июля на углу Рождественки и Театрального проезда, где силовики вели себя особенно жестко. Там же и в то же время полиция била Бориса Канторовича, пока его девушка пыталась закрыть его собой.

Именно тогда бросил в сторону полицейских урну Виталий Коваленко: потом он объяснял, что не мог смотреть на избиение и ничего не делать. Так же объяснял свой поступок и сам Айдар: он говорил, что кинул пустую бутылку из-под допитой воды не целясь, "поддавшись эмоциональному всплеску".

После освобождения Айдар посчитал своим долгом ходить на все суды других обвиняемых, кому обвинения пока не сняли. Он приходил на продление домашнего ареста Фомина, с которым познакомился в автозаке: "Нас и в суд везли вместе, и в СИЗО вместе везли, и там мы пересекались, общались в коридоре".

Губайдулина можно было увидеть и на апелляции Данила Беглеца, Кирилла Жукова - тех, с кем он не знаком. "Все равно нужно ходить", - объяснял он.

Когда выяснилось, что Губайдулина снова вызывают в Следственный комитет, он написал в "Фейсбуке": "Внезапно. Ребята, если что, мне с вами понравилось, это были самые интересные две недели в моей жизни".

Однако адвокат Пашков считает маловероятным, что Губайдулина снова отправят под арест. "Мера пресечения дело такое - избрать легко, изменить сложно. Ему избрали подписку о невыезде, он ее не нарушает, является по вызовам - ну как человека в СИЗО отправить", - говорит он.