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Бои на севере Сирии

Турция продолжает свою военную операцию на контролируемых силами курдов районах на севере Сирии. Десятки тысяч местных жителей бегут оттуда.

Турецкие войска окружили приграничные сирийские города Рас-аль-Аин и Таль-Абйад. Международные агентства гуманитарной помощи опасаются, что число беженцев может достичь сотен тысяч человек.

Лидеры многих стран призывают Турцию прекратить эту военную операцию.

Власти Турции заявляют, что хотят создать на сирийской стороне границы так называемую безопасную зону, в которой не будет курдского ополчения, и куда могут быть выселены до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Представители Турции утверждают, с начала операции в среду были убиты более 100 боевиков. Курдское ополчение сообщает о девяти погибших мирных гражданах.

Курдское ополчение открыло артиллерийский огонь по нескольким городам на турецкой стороне границы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отвергает критику в свой адрес со стороны лидеров стран Европы и угрожает отправить в Европу всех сирийских беженцев, находящихся сейчас в Турции. Их там 3,6 млн человек.

Процесс импичмента продолжается

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Палата представителей конгресса США продолжает расследование деятельности президента Дональда Трампа в рамках процесса импичмента.

Конгрессменов интересует, оказывал ли Трамп давление на власти Украины, чтобы те начали расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена, на данный момент наиболее вероятного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года, а также сына Байдена Хантера.

Конгрессмены также хотят знать, почему была снята со своего поста посол США в Киеве Мари Йованович. В пятницу Йованович даст показания в конгрессе, несмотря на то, что Белый дом заявил, что не намерен сотрудничать с расследованием Трампа.

Нобелевская премия мира

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В пятницу в Швеции будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира.

Премия мира была основана шведским инженером, изобретателем динамита Альфредом Нобелем, который написал в своем завещании, что ее следует присуждать людям, которые "сделали больше других для братства между народами, для уничтожения или сокращения армий и для поддержания мирных форумов".

Идея основать премию пришла Нобелю в голову после того, как в газете было по ошибке опубликовано сообщение о его смерти. В последовавших за этим некрологах его называли "динамитным королем", "торговцем смертью" и "миллионером на крови", что заставило его серьезно задуматься о том, какую память он оставляет после себя.

За всю историю существования этой премии было 19 случаев, когда подходящие под нобелевские критерии кандидаты так и не находились.

Media playback is unsupported on your device С чего началась Нобелевская премия?

Брексит: кажется, что-то стало меняться

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К концу этой недели лидеры ЕС должны решить, отвечает ли предложенная Борисом Джонсоном сделка по брекситу так называемым красным линиям Евросоюза и стоит ли на нее соглашаться.

Затем эта сделка будет также обсуждена на саммите лидеров стран Евросоюза, который начнется в следующий четверг.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель уже сказала, что ЕС вряд примет это предложение Лондона, так как согласно этому тексту граница между Ирландией и Северной Ирландией не будет больше полностью открытой.

Тем не менее, на состоявшейся накануне встрече премьер-министров Британии и Ирландии, стороны, кажется наметили возможные пути выхода из политического тупика. Пока еще никто не открывает шампанское и даже не наливает пинту теплого "Гиннеса", приводит политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг шутку одного из нескольких человек, знакомых с итогами встречи в загородном поместье. Но что-то определенно изменилось, пишет она.

Подробнее о встрече Бориса Джонсона и Лео Варадкара и ее возможных политических последствиях читайте ниже в разделе "Что говорят, что пишут".

Кто они, лауреты Нобелевской премии по литературе?

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Писатели Ольга Токарчук из Польши и Петер Хандке из Австрии получили Нобелевскую премию по литературе. Премию присудили сразу двум литераторам из-за того, что в прошлом году из-за секс-скандала в Шведской королевской академии объявление лауреата было отложено. В итоге Токарчук получила премию за 2018 год, а Хандке - за 2019 год. Решение Нобелевского комитета уже вызвало огонь критики, причем в адрес обоих победителей.

Но далеко не все за пределами их стран знают, кто они такие и какой именно вклад они внесли в мировую литературу.

Би-би-си решила в этом разобраться: Почему Нобелевку по литературе дали Ольге Токарчук и Петеру Хандке

Словесный марафон президента Зеленского

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Украинский президент Владимир Зеленский провел несколько часов, отвечая на самые разнообразные вопросы журналистов.

Всех интересовали его планы относительно прекращения войны на востоке страны. Президент подчеркивал, что это Украина, но не дал ясно понять как именно он собирается вернуть эти территории под контроль Киева.

Он также отказался отвечать на вопросы о возможном импичменте президента Дональда Трампа из-за его разговора с Зеленским, заявив, что не намерен вмешиваться во внутреннюю политику США.

Русская служба Би-би-си вела текстовую онлайн-трансляцию этого пресс-марафона.

Вкратце о самом важном из сказанного украинским лидером можно прочитать здесь.

У Джулиани найден постсоветский след

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Игоря Фрумана (слева) и Льва Парнаса обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний

В США, в аэропорту Даллеса неподалеку от Вашингтона, агенты ФБР задержали двух американских бизнесменов постсоветского происхождения - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, по обвинению в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний в 2018 году, когда они направляли деньги команде Дональда Трампа.

Оба связаны с теперешним личным адвокатом Трампа Руди Джулиани. У обоих были авиабилеты в один конец в Вену. Как выяснилось, Джулиани на следующий день также собирался вылететь в Вену.

Сейчас оба бизнесмена рассматриваются как главные действующие лица разгоревшегося скандала, уже получившего название "Украинагейт". О том, кто они такие, чем известны и что их связывает с американским президентом, читайте в нашем сегодняшнем материале.

Россия - Шотландия: разгром

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Сборная России по футболу обыграла сборную Шотландии в матче квалификации Евро-2020 на стадионе "Лужники". Игра закончилась со счетом 4:0.

Таким образом, сборная Станислава Черчесова набрала 18 очков и вышла на второе место в первой группе, опережая сборную Кипра на 8 очков.

Теперь, чтобы выйти в финальную стадию, сборной России нужно не проиграть Кипру в очном матче или набрать два очка в других матчах, с Бельгией и Сан-Марино.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года впервые пройдет сразу во многих странах и в общей сложности в 13 городах - от Баку до Дублина. Финал состоится в Лондоне.

Офицеры Израиля хотят помочь курдам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обычно армия Израиля призывает резервистов на сборы раз в году

Десятки офицеров запаса Армии обороны Израиля подписали петицию в "Фейсбуке", призывающую власти страны оказать помощь курдам в Сирии, которые оказались перед лицом вторжения турецких войск, пишет Jerusalem Post.

"Мы, как израильтяне и как евреи, не можем стоять в стороне, когда у нас на глазах целый народ брошен своими союзниками и оказался без защиты, - говорится в петиции, организованной майором Яиром Финком. - Мы хорошо помним и пролитую кровь нашего народа, и что случается, когда страны всего мира бросают какой-то народ на произвол судьбы".

Петиция адресована премьер-министру и министру обороны Биньямину Нетаньяху, а также главе генштаба, генералу-полковнику Авиву Кохави.

Авторы петиции хотят, чтобы Израиль предоставил сирийским курдам продовольствие, одежду, лекарства, разведданные и какую-либо военную помощь.

Вскоре после публикации петиции Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен как-то помочь курдам.

Балканы возмущены Нобелевсим комитетом

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Решение Нобелевского комитета присвоить премию по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке вызвало бурю возмущения в Боснии и Косово, так как Хандке был громогласным защитником бывшего правителя Сербии Слободана Милошевича, сообщает "Аль-Джазира".

В 1990-е годы Хандке публично защищал политику Белграда, проводившего войны в Боснии и Хорватии, и даже сравнивал сербов с евреями при правлении нацистов. Несмотря на все международные расследования, он отрицал, что в Сребренице силы сербов убили более 8000 босняков. Это было крупнейшей массовой резней в Европе после конца Второй мировой войны.

Он также заявлял, что при осаде Сараево босняки сами бомбили свое собственное население и что сербы тут ни при чем. Боснийские политики и писатели выражают свое полное отвращение решением Нобелевского комитета. К ним присоединились их коллеги в Косово, крае, который Милошевич пытался зачистить от этнических албанцев.

Свой протест также высказал ПЕН-клуб США, в заявлении которого говрится, что невозможно понять, как можно давать премию человеку, отрицающему исторические факты, и который публично защищал организаторов геноцида.

Премьеры Британии и Ирландии разошлись полюбовно

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Все британские газеты пишут о встрече премьер-министров Великобритании и Ирландии, на которой обсуждался шанс заключения сделки между Лондоном и Брюсселем по вопросу о брексите.

Все заметили, что Борис Джонсон и Лео Варадкар встретились в зале для бракосочетаний. И хотя атмосфера на встрече была дружеской и счастливая пара затем прошлась по парку в сопровождении фотографа, речь не идет о политическом браке, а скорее о неожиданном сближении их позиций по вопросу о брексите, пишет Times(требуется подписка).

По окончании саммита Лео Варадкар заявил, что все еще надеется, что соглашение Британии и ЕС по вопросу о брексите можно будет заключить до 31 октября - дня, когда Великобритания выйдет из состава ЕС даже без соглашения, если эта дата не будет перенесена.

Еще в среду казалось, что отношения между Лондоном и Дублином не могли быть хуже. Обе стороны обвиняли друг друга, что они нарушают свои обещания.

Но первым признаком того, что Джонсон серьезно намерен уговорить Варадкара согласиться на его версию договора с Евросоюзом был тот факт, что обычно несколько растрепанный на вид премьер прибыл на встречу в отглаженной рубашке, хорошем костюме и при галстуке. Обе стороны также привезли с собой своих самых высокопоставленных советников.

Сейчас Ирландия докладывает Брюсселю о результатах встречи. Если ЕС их примет, то, может быть, Джонсону таки удастся заключить договор о разводе. До четверга на это уже мало кто надеялся.

Как украсть и сохранить миллиард

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если предметы роскоши, которыми вы обладаете, имеют сомнительное происхождение, не стоит слишком рьяно хвалиться ими в соцсетях, предостерегает Economist

Допустим, вы украли миллиард долларов. Это было не так сложно - страна, которой вы правите, может быть и бедной, но в ней нет никакого законопорядка. Но есть одна проблема: международное сообщество все с меньшей терпимостью относится к клептократам и коррупционерам. Что делать? Как спрятать свой миллиард?

Журнал Economist дает несколько советов.

Во времена холодной войны всё было проще, диктаторы могли делать все что угодно, при условии, что они не допускали к себе представителей другой стороны железного занавеса. Тогдашним клептократам было легко найти, что делать со своими нечестно обретенными деньгами. Швейцарские банки с удовольствием предоставляли счета на предъявителя и другие услуги. Риэлторы на Лазурном берегу встречали их с распростертыми объятиями.

Сейчас власти западных стран все чаще конфискуют счета и авуары у людей, которые оказываются не в состоянии объяснить происхождение своих капиталов.

Но все еще есть способы сохранить украденное.

Во-первых, следует держаться подальше от соцсетей. Неожиданно разбогатевший сын президента Экваториальной Гвинеи Теодорин Нгуема Обианг размешал в "Инстаграме" фото своих дорогих автомобилей и частных самолетов. Это могло нравиться его друзьям, но сразу же возникли вопросы о том, откуда у него взялись деньги.

Во-вторых, избегайте встреч со знаменитостями: за ними ходят папарацци, и вас и ваше имущество заметят те, кому не следует.

В-третьих, храните значительную часть в наличных. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе при каждой поездке за границу всегда привозил с собой чемодан, набитый купюрами, на случай, если в его отсутствие в стране произойдет переворот.

Кроме того, можно всегда настаивать на том, виллы, яхты и прочее - вовсе не ваша собственность, а принадлежит государству. Правительство Франции пыталось конфисковать и продать парижский дом молодого Обианга, но тот настаивал, что это собственность посольства.

И, конечно, можно просто попытаться жить честно, заключает Economist.

Бегом со свидания

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Что делать, если запланированное свидание пошло не так и вам больше не хочется находиться в одном помещении с этим человеком? Встать и уйти? Но это часто неудобно. Спрятаться туалете? Но это не комильфо.

Не волнуйтесь: многие кафе, в том числе и в Тольятти, нашли выход из этого щекотливого положения. На Западе же идея кодовых слов, при помощи которых можно сбежать с неприятного или небезопасного свидания, применяется достаточно давно.

Канадская писательница Маргарет Этвуд полна планов на будущее, и очень озабочена тем, что происходит в мире, в особенности в сфере экологии.

Корреспондент Би-би-си Ребекка Джонс побеседовала со знаменитой писательницей: Россия как Гилеад. Интервью с автором "Рассказа служанки" Маргарет Этвуд

Дайджест готовили Борис Максимов и Михаил Денисов.