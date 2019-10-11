Убийство ребенка и ночной стихийный митинг в Саратове. Что известно

Правообладатель иллюстрации Sledstvenny Komitet RF Image caption Задержанный на видео СКР говорит, что раскаивается в убийстве девочки

В ночь с четверга на пятницу в Саратове произошел стихийный митинг. Несколько десятков человек требовали самосуда над подозреваемым в убийстве 9-летней девочки, они окружили полицейскую машину, где, предположительно, находился задержанный. Русская служба Би-би-си рассказывает подробности произошедшего.

В среду 9 октября утром девочка ушла в школу из дома на улице Высокой, но по пути пропала. Помимо полиции, на ее поиски отправились волонтеры отряда "Лиза Алерт". Областное МЧС разослало смс жителям о розыске ребенка. Там описывалась внешность и одежда девочки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

В четверг вечером в соцсетях распространили фотокопию ориентировки-задания, где говорилось о розыске мужчины 30-40 лет, который якобы причастен к исчезновению ребенка.

В пресс-службе областного МВД эту ориентировку не подтвердили, однако детский омбудсмен региона Татьяна Загородняя заявила РИА Новости, что эта ориентировка достоверна.

Правообладатель иллюстрации Sledstvenny Komitet RF Image caption Девочку нашли убитой в гаражах в Кировском районе города

В ночь на пятницу заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин сообщил, что девочку нашли мертвой, но не сообщил подробностей. По словам очевидца, жители города "хаотично ходят по гаражному кооперативу, осматривают гаражи, пытаются открыть некоторые".

У предполагаемого места преступления начался стихийный митинг. Как видно из опубликованных в соцсетях видео, несколько сотен жителей окружили полицейскую машину, в которой, по их мнению, мог находиться задержанный. Они скандировали "Открывай", требуя самосуда над ним.

Далее группа активистов и волонтеров направилась к отделу полиции на улице Московской в центре города, писало местное издание "Взгляд-инфо". Жители перекрыли дорогу и требовали, чтобы к ним вышло руководство.

Утром пятницы в СКР заявили, что задержан 35-летний подозреваемый в убийстве. Как писали местные СМИ, оперативники вышли на него при отработке всех местных жителей с судимостями.

По данным источника РИА Новости, ранее подозреваемый уже был судим за развратные действия и кражу. Об этом писал и телеграм-канал "112" - по его данным, подозреваемого шесть раз судили за кражи, разбой и изнасилования.

В полдень 11 октября СКР опубликовал видео допроса подозреваемого. В нем он говорит о том, что до 9 октября не встречался с девочкой, а также сознается в ее убийстве.

В СКР заявили: задержанный сообщил, что несколько месяцев назад приметил для жилья старый заброшенный гараж. Он поменял в нем замки и поселился внутри.

"Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Подозреваемый решил, что гараж может принадлежать семье девочки. Он испугался разоблачения и убил ее, следует из его показаний. Причастность задержанного к преступлению подтверждается также кадрами с камер наружного наблюдения, заявили следователи.

Николай Лыков, главный редактор "Взгляд-инфо"

Несколько тысяч саратовцев в течение двух дней занимались поисками пропавшей 9-летней девочки. Это было настоящее проявление гражданской активности: и общественность, и журналисты прочесывали районы города, предполагаемое место преступления. Градус социального напряжения рос.

Подозреваемый был задержан вчера днем, но на месте преступления продолжались следственные действия. Там же оказались несколько сотен добровольцев: жители близстоящих домов, других районов города. Когда люди увидели силовиков - ОМОН, росгвардейцев, следователей и руководство областной полиции - стало понятно, что это и есть место преступления.

Несколько активистов попросили полицейских предъявить им доказательства обнаружения подозреваемого и тела. Волонтеры в количестве около сотни человек стояли на крышах гаражей, наблюдали за следственными действиями, высказывали замечания, требовали информации.

К сожалению, со стороны правоохранительных органов никто не выступил в роли официального представителя и не прокомментировал, что произошло, не сказал, что подозреваемый задержан и направлен в СИЗО.

Это недопонимание и привело к столкновениям - в полицию бросали камни, пытались растоптать полицейский УАЗ, где предположительно мог находиться подозреваемый. Граждане требовали открыть гараж, где нашли девочку. Полиция, к сожалению, не смогла грамотно организовать процесс общения с гражданами.

Документальных доказательств того, что полиция применяла спецсредства, не имеется, хотя слухи об этом ходят (Как писал телеграм-канал Baza, полиция применила слезоточивый газ во время ночного стихийного митинга - Би-би-си).

Уверен, что правоохранительные органы сделают так, чтобы информация об избрании меры пресечения была максимально недоступной, потому что градус общественного недовольства этой ситуацией чрезвычайно высок.

Наверное, это первый случай в Саратове, когда резонансное преступление вызывает столь мощную солидарность граждан.