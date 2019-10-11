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12 октября в Вене легендарный кенийский бегун Элиуд Кипчоге во второй раз попытается преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа - за рекордные 1 час 59 минут.

Официальный мировой рекорд, установленный ранее на марафонской дистанции, принадлежит Кипчоге и составляет 2:01.39. Он был установлен 16 сентября 2018 года на Берлинском марафоне.

"Я бегу, чтобы показать, что нет никаких преград для человека", - говорит сам Кипчоге.

С первой попытки кенийского бегуна преодолеть двухчасовой рубеж на дистанции 42,2 км прошло больше двух лет. Тогда, 6 мая 2017 года, Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию в итальянском Монце за 2:00:25.

Хотя от поставленной цели Кипчоге отдалили 26 секунд, он установил неофициальный (этот марафон не входил в программу IAAF - Международной ассоциации легкоатлетических федераций) мировой рекорд, к которому никто из его соперников за прошедшее время даже не приблизился.

"Я чувствую себя более подготовленным, и я уверен в себе", - сказал Кипчоге перед марафоном в Вене.

Забег в Вене состоится в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge, который финансируется британским бизнесменом, владельцем нефтехимической компании Ineos Джимом Рэтклиффом. Забег в Монце в мае 2017 года проводился в рамках проекта Breaking2, спонсором котрого выступила американская компания Nike.

Марафон в Вене, как и забег в Италии, не входит в программу IAAF и организован исключительно для того, чтобы цель - 42,2 км за 1:59 - была достигнута.

Поэтому Кипчоге побежит по специально подготовленной трассе - 4,4 раза по кругу 9,6 км. Место и время для проведения забега выбирали очень тщательно, исходя из того, что все условия должны быть максимально благоприятными.

При выборе места для проведения марафона учитывалось расположение над уровнем моря (Вена расположена на 165 метрах над уровнем моря), минимальная разница в часовых поясах с тренировочным лагерем Кипчоге в Кении (с Веной - час разницы), также организаторы забега искали максимально плоскую трассу без резких поворотов и с хорошим покрытием.

Кроме того, погодные условия, по словам организаторов, должны быть идеальными: ни жаркая погода, ни холод для такого забега не подходят. Идеальной погодой, со слов организаторов, будет температура в районе 10 градусов по Цельсию и низкая влажность. Именно такая погода ожидается в субботу утром в Вене.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Официальный мировой рекорд, установленный ранее на марафонской дистанции, принадлежит Кипчоге и составляет 2:01.39. Он был установлен 16 сентября 2018 года на Берлинском марафоне.

Как и два года назад, Кипчоге будет бежать в сопровождении 41 пейсмейкера, поочередно сменяющих друг друга. Все пейсмейкеры - сильнейшие бегуны мира, в их числе - швейцарец Жульен Вандерс, австралийцы Джек Рейнер и Бретт Робинсон, а также норвежские бегуны - братья Ингебригтсен.

Напитки и гели Кипчоге будут передавать сопровождающие на велосипедах. Поэтому спортсмен не будет терять время, останавливаясь или замедляясь на пунктах питания, как это обычно происходит на марафонах.

Согласно правилам IAAF, сопровождение пейсмейкеров и такая помощь в организации питания во время забега недопустимы, именно поэтому забег в Вене не входит в программу IAAF, и если Кипчоге установит рекорд, он также будет неофициальным, как и рекорд на трассе в Монце. Однако это нисколько не умаляет значение события, уверен Кипчоге.

"Забег в Берлине [Берлинский марафон 2018 года] и забег в Вене - вещи абсолютно разного порядка. В Берлине - бежишь и бьешь мировой рекорд. В Вене - бежишь и создаешь историю. Это как первый человек на Луне", - сказал перед забегом Элиуд Кипчоге.

Он признался, что старается не волноваться. "Я стараюсь оставаться спокойным, насколько это возможно", - сказал спортсмен.

Чтобы пробежать такую дистанцию за указанное время, спортсмену придется бежать со скоростью 1 км за 2 минуты 50 секунд. На Лондонском марафоне 2019 года, как отметил Джим Рэтклифф, пейсмейкеров, способных поддерживать темп Кипчоге, не было.

Журналисты спросили спортсмена, поможет ли историческое событие - преодоление марафонской дистанции за 1:59 - улучшить отношение к спорту высоких достижений в мире, которое явно пострадало после череды громких скандалов, связанных с допингом.

"Я приведу вам пример: в саду есть цветы и есть сорняки. Когда мы говорим о Вене, мы говорим о цветах. Давайте будем думать о цветах, о том, что они могут цвести и делать всех в этом мире счастливее", - ответил Кипчоге.