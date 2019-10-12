"Путинские" музеи обойдутся казне в миллиарды. Хотя обещали бюджет не трогать
Строительство культурных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе обойдется российскому бюджету в 4,8 млрд рублей в ближайшие три года. До этого чиновники говорили, что на строительство новых центров бюджетные деньги тратиться не будут.
Сумма бюджетных трат на масштабный культурно-образовательный проект стала известна из пояснительной записки к проекту закона о федеральном бюджете России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, который был внесен в Госдуму в конце сентября.
Идея масштабного проекта по созданию культурных кластеров принадлежит президенту России Владимиру Путину, в правительстве его курирует вице-премьер Ольга Голодец. Музейно-театральные кластеры в четырех городах должны стать региональными филиалами Большого театра, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Мариинского театра и других известных российских культурных учреждений.
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"Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов", - говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году.
Позже он рассказывал, что на эту идею его вдохновили директор Мариинского театра Валерий Гергиев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, и обещал, что центры заработают в 2023 году.
В поисках финансирования
С самого начала профильные чиновники, с которыми говорили корреспонденты Би-би-си, неохотно говорили об источниках финансирования этого проекта, но утверждали, что деньги из федерального бюджета и бюджетов регионов непосредственно на строительство и оснащение объектов этих комплексов тратиться не будут.
Обсуждалось, что из бюджета будет финансироваться только содержание этих объектов - уже после того, как они будут построены и введены в эксплуатацию. Так, на совещании у Путина в январе замминистра финансов Антон Котяков оценивал эти затраты в 12-14 млрд рублей в год.
Тогда же обсуждалось, что основные расходы в размере 120 млрд рублей на строительство и оснащение комплексов должна была профинансировать самая закрытая государственная компания - "Роснефтегаз", контролирующая "Роснефть" и 10,97% "Газпрома".
Изначально подряд на строительство всех четырех комплексов получила компания "Стройгазмонтаж" знакомого Путина Аркадия Ротенберга. Однако в середине сентября издание РБК сообщило, что подрядчик сменился - им стала компания "Стройтрансгаз" другого друга Путина Геннадия Тимченко. Причиной могло стать то, что Ротенберг продает часть своих строительных активов, писало издание.
Судя по всему, без прямых бюджетных расходов на проект Путина не обойдется - в пояснительной записке к бюджету несколько раз упоминаются расходы именно "на создание" четырех музейно-театральных комплексов, затраты на три года составят 4,8 млрд рублей.
Бюджетные расходы на этот проект проходят по двум разделам - "Культура, кинематография" и "Образование". По обоим разделам в следующем году на культурные комплексы из федерального бюджета потратят около 1,5 млрд рублей, в 2021-м - 1,66 млрд рублей, в 2022-м - 1,64 млрд рублей.
Собеседник Би-би-си, знакомый с работой над этим проектом, утверждает, что хотя объекты во всех четырех городах еще только начали строиться, филиалы музеев и училищ уже начали работать во временных помещениях. Поэтому бюджетные средства выделяются все-таки "на содержание" начавших работать филиалов
Распорядителем всех бюджетных средств будет министерство культуры России, говорит собеседник.
Представитель вице-премьера Голодец в ответ на запрос Би-би-си сообщил, что сейчас уже начали работать, в частности, филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Московской государственной академии хореографии во Владивостоке, а также Севастопольской академии хореографии.
"Состоялся набор учеников и начинается образовательный процесс. Текущая работа филиалов будет финансироваться из бюджетных средств", - сказал он.
Близкий к Кремлю собеседник Би-би-си, знающий детали подготовки этого проекта, рассказывал, что Калининград, Владивосток и Севастополь (находится на территории аннексированного Россией крымского полуострова) были выбраны из политических соображений - как приграничные территории.
Кемерово же было выбрано как модельный регион для развития культуры в промышленных центрах, говорил другой источник Би-би-си.
В пресс-службе минфина России не ответили на запрос Би-би-си, предложив задавать вопросы министерству культуры. Пресс-служба минкультуры не ответила на запрос Би-би-си. Пресс-служба "Роснефти" (она же дает комментарии от имени "Роснефтегаза") не ответила на письменный запрос Би-би-си.