"Путинские" музеи обойдутся казне в миллиарды. Хотя обещали бюджет не трогать

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Строительство культурных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе обойдется российскому бюджету в 4,8 млрд рублей в ближайшие три года. До этого чиновники говорили, что на строительство новых центров бюджетные деньги тратиться не будут.

Сумма бюджетных трат на масштабный культурно-образовательный проект стала известна из пояснительной записки к проекту закона о федеральном бюджете России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, который был внесен в Госдуму в конце сентября.

Идея масштабного проекта по созданию культурных кластеров принадлежит президенту России Владимиру Путину, в правительстве его курирует вице-премьер Ольга Голодец. Музейно-театральные кластеры в четырех городах должны стать региональными филиалами Большого театра, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Мариинского театра и других известных российских культурных учреждений.

"Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов", - говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году.

Позже он рассказывал, что на эту идею его вдохновили директор Мариинского театра Валерий Гергиев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, и обещал, что центры заработают в 2023 году.

В поисках финансирования

С самого начала профильные чиновники, с которыми говорили корреспонденты Би-би-си, неохотно говорили об источниках финансирования этого проекта, но утверждали, что деньги из федерального бюджета и бюджетов регионов непосредственно на строительство и оснащение объектов этих комплексов тратиться не будут.

Обсуждалось, что из бюджета будет финансироваться только содержание этих объектов - уже после того, как они будут построены и введены в эксплуатацию. Так, на совещании у Путина в январе замминистра финансов Антон Котяков оценивал эти затраты в 12-14 млрд рублей в год.

Тогда же обсуждалось, что основные расходы в размере 120 млрд рублей на строительство и оснащение комплексов должна была профинансировать самая закрытая государственная компания - "Роснефтегаз", контролирующая "Роснефть" и 10,97% "Газпрома".

Изначально подряд на строительство всех четырех комплексов получила компания "Стройгазмонтаж" знакомого Путина Аркадия Ротенберга. Однако в середине сентября издание РБК сообщило, что подрядчик сменился - им стала компания "Стройтрансгаз" другого друга Путина Геннадия Тимченко. Причиной могло стать то, что Ротенберг продает часть своих строительных активов, писало издание.

Правообладатель иллюстрации TWITTER/@CULTURE_RF Image caption Проект кульутрного кластера во Владивостоке

Судя по всему, без прямых бюджетных расходов на проект Путина не обойдется - в пояснительной записке к бюджету несколько раз упоминаются расходы именно "на создание" четырех музейно-театральных комплексов, затраты на три года составят 4,8 млрд рублей.

Бюджетные расходы на этот проект проходят по двум разделам - "Культура, кинематография" и "Образование". По обоим разделам в следующем году на культурные комплексы из федерального бюджета потратят около 1,5 млрд рублей, в 2021-м - 1,66 млрд рублей, в 2022-м - 1,64 млрд рублей.

Собеседник Би-би-си, знакомый с работой над этим проектом, утверждает, что хотя объекты во всех четырех городах еще только начали строиться, филиалы музеев и училищ уже начали работать во временных помещениях. Поэтому бюджетные средства выделяются все-таки "на содержание" начавших работать филиалов

Распорядителем всех бюджетных средств будет министерство культуры России, говорит собеседник.

Представитель вице-премьера Голодец в ответ на запрос Би-би-си сообщил, что сейчас уже начали работать, в частности, филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Московской государственной академии хореографии во Владивостоке, а также Севастопольской академии хореографии.

"Состоялся набор учеников и начинается образовательный процесс. Текущая работа филиалов будет финансироваться из бюджетных средств", - сказал он.

Близкий к Кремлю собеседник Би-би-си, знающий детали подготовки этого проекта, рассказывал, что Калининград, Владивосток и Севастополь (находится на территории аннексированного Россией крымского полуострова) были выбраны из политических соображений - как приграничные территории.

Кемерово же было выбрано как модельный регион для развития культуры в промышленных центрах, говорил другой источник Би-би-си.

В пресс-службе минфина России не ответили на запрос Би-би-си, предложив задавать вопросы министерству культуры. Пресс-служба минкультуры не ответила на запрос Би-би-си. Пресс-служба "Роснефти" (она же дает комментарии от имени "Роснефтегаза") не ответила на письменный запрос Би-би-си.