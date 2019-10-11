Акции "Яндекса" обвалились на американской бирже. При чем тут Госдума

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Акции компании "Яндекс" обвалились на 18% на американской бирже Nasdaq на фоне обсуждения законопроекта о значимых интернет-компаниях в Госдуме. Документ ограничивает долю иностранцев в структуре владения IT-компаний - и в четверг подвергся резкой критике со стороны бизнеса.

Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq начали падать с момента открытия торгов в пятницу. Таким образом иностранные инвесторы отреагировали на обсуждение законопроекта в Госдуме.

Фактически за несколько часов торгов компания подешевела примерно на 1,5 млрд долларов, а скорость падения усиливается каждую минуту. На Московской бирже акции "Яндекса" упали на 19,4%

В "Яндексе" в ответ на вопрос Би-би-си сказали, что не обсуждают движение своих акций.

В капитале "Яндекса" доля иностранцев гораздо выше, чем 20%, требуемых законопроектом, поясняет старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. "Это одна из самых любимых иностранцами голубых фишкек рынка", - поясняет он.

Бумаги "Яндекса", по его словам, интересны для инвесторов технологического сектора, так как у нее растут операционные и финансовые показатели, а компания развивает новые направления.

"Непонятно, что будет с акциями в случае принятия законопроекта, возможно, они будут выкуплены с дисконтом каким-либо российским предпринимателем, как это уже было с "СТС Медиа" после принятия похожего законопроекта", - полагает Суверов.

Что обрушило акции?

Накануне в Госдуме прошло первое широкое обсуждение законопроекта, который предложил депутат от "Единой России" Антон Горелкин в конце июля.

В проекте о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах предлагается наделить крупные и "значимые" российские интернет-сайты привилегиями - например, обязать госструктуры в обязательном порядке устанавливать программное обеспечение именно от этих компаний.

Одновременно предлагается ввести ограничения для тех ресурсов, где доля иностранного капитала превысит 20%. Такое ограничение сейчас действует в отношении СМИ. От этого законопроекта может пострадать и "Яндекс".

Сам автор законопроекта, очевидно, не ожидал негативного эффекта для "Яндекса". На обсуждении в думском комитете по информационной политике он пояснял, что имел в виду поддержку IT-компаний, ориентированных на российский рынок и занимающих на нем существенную долю, и упоминал в их числе как раз "Яндекс" и Mail.ru Group, а также крупнейших операторов сотовой связи.

Комментируя в пятницу падение акций, Горелкин сказал, что акции компаний по всему миру реагируют на новости и какой-то критической ситуации для компани ион не видит. "На новостях акции компаний растут. На новостях акции опускаются. Сегодня упали - завтра поднимутся", - сказал он агентству RNS.

Акции Mail.ru Group на Лондонской бирже отреагировали на обсуждение в Госдуме слабо. К 18:20 мск акции снизились почти на 3%.

Встречу, на которой обсуждался проект, организовал профильный комитет по информационной политике. На нее пригласили представителей крупных компаний и ведомств, регулирующих сектор, в том числе ФАС, Роскомнадзора и министерства цифрового развития.

Бизнес на заседании резко раскритиковал предложение ограничить допуск иностранного капитала в значимые интернет-компании

"Если закон принять в такой формулировки, инвестклимат пострадает для всех", - заявила на заседании генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина. Она предложила депутатам "не стрелять себе в ногу" и создать рабочую группу для подробного обсуждения инициативы.

Бунина предупредила собравшихся, что принятие законопроекта в текущем виде "ограничит выход российских компаний на международные финансовые рынки".

С ней согласен директор "Мегафона" по связям с госорганами Алексей Ганин. "Мы не смогли понять, какую пользу получат компании от государства, которые будут признаны значимыми. Пока выглядит так, что на такие компании будут накладываться только ограничения", - сказал он.

Представители министерств и ведомств на заседании выступили менее критично. Представитель ФАС Елена Заева заявила, что в целом поддерживает законопроект. Однако она отметила, что для начала надо выработать критерии, по которым тот или иной ресурс будет признаваться значимым.

Мария Смелянская из Роскомнадзора также не высказала принципиальных возражений.

Со стороны чиновников самым жестким получился отзыв министерства цифрового развития.

"Обсуждаемый законопроект поступил к нам из аппарата правительства в целях подготовки совместно с Роскомнадзором, минюстом и минфином проекта официального отзыва. Соответствующий проект подготовлен и внесен в правительство. На сегодняшний день у министерства отрицательная позиция по данному законопроекту", - сказала представитель ведомства Айсалу Бадягина.

По ее словам, сейчас в министерстве не понимают "цель и актуальность проекта", а также критерии, по которым ресурсы будут причислять к значимым. Бадягина также не согласилась с финансово-экономическим обоснованием законопроекта, в котором говорится, что его принятие не повлечет дополнительных трат из бюджета.

Газетеа "Ведомости" и издание The Bell сообщали о том, что законопроект был инициирован Кремлем. По данным издания The Bell, сотрудники администрации президента, включая ее замглавы Сергея Кириенко, в последние месяцы обращаются к чиновникам правительства и министерств с просьбой поддержать законопроект.

Собеседник Би-би-си, близкий к правительству, говорит, что законопроект будет принят в первом чтении, а ко второму чтению он может быть в какой-то степени смягчен. "Но администрация президента ещё в раздумьях по тактике. А по стратегии решено - такого типа закон обязательно будет", - утверждает он.

Депутат Горелкин также допустил, что ко второму чтению в текст будут внесены существенные поправки.

Горелкин внес свой законопроект 26 июля этого года. В этот день акции "Яндекса" на Nasdaq подешевели на три доллара - с 40 долларов за акцию до 37 долларов.

С тех пор акции компании ведут себя нестабильно, а она постепенно дешевеет. Уже в середине августа акции торговались на уровне 35-36 долларов, а в начале октября их стоимость опускалась ниже 34 долларов. В пятницу вечером акция "Яндекса" стоит чуть больше 29 долларов.

Фактически с момента принятия законопроекта компания подешевела примерно на 26%.