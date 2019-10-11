Израильтянка получила в России 7,5 лет за 9 граммов гашиша в багаже

Правообладатель иллюстрации facebook

aama issachar

Химкинский суд приговорил 25-летнюю гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, задержанную в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, к семи с половиной годам колонии общего режима, сообщает "Медиазона". В багаже Иссахар, летевшей через Москву транзитом, обнарушили 9,6 грамма гашиша.

Иссахар приговорили по статье о контрабанде наркотиков в значительном размере. С момента задержания в апреле она содержалась в СИЗО. Просьбы защиты о домашнем аресте (родственникам Иссахар удалось найти для этого квартиру в Москве) суд не удовлетворил, пишет "Медиазона".

Обвинение требовало для девушки восьми лет колонии.

Иссахар обвинили по двум статьям - хранение наркотиков в значительном размере и контрабанда. Девушка признает, что в ее багаже, летевшем транзитом из Дели в Тель-Авив, действительно был гашиш. Однако доступа к чемодану во время пересадки в Москве у нее не было.

Защита Иссахар настаивала, что у нее не могло быть умысла перевезти наркотики через границу России, потому что она не покидала зону вылета аэропорта и не имела доступа к своему багажу. Она могла получить его только по прилету в Тель-Авив, где некоторые виды наркотиков частично декриминализованы.

Обвинитель же указал, что в статье о контрабанде это преступление определяется как ввоз запрещенных товаров на территорию Евразийского Союза.

"Наркотическое средство находилось в сопровождаемом ей багаже - она это и сама признает. Границу России, а вместе с ней и Таможенного союза, она пересекла. Ввоз наркотиков на территорию Таможенного союза запрещен. Незаконное перемещение также запрещено. Таким образом, по смыслу толкования норм права все условия для применения статьи соблюдены", - цитирует прокурора "Медиазона".

Как сообщает газета Jerusalem Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался повлиять на рассмотрение дела Иссахар. "Премьер-министр говорил о ней с президентом Владимиром Путиным, когда несколько недель назад был в Сочи", - цитирует газета представителя Нетаньяху.

По информации газеты, Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на петербуржца Алексея Буркова, задержанного в конце 2015 года в Израиле по подозрению во взломе платежной системы и хищении нескольких миллионов долларов с кредитных карт граждан США. От обмена отказались, поскольку Верховный суд Израиля уже постановил, что Бурков будет экстрадирован в США.

Если бы не обвинение в контрабанде, то Иссахар, вероятно, просто оштрафовали бы. В конце июля в аэропорту "Пулково" в багаже американки Одри Лорбер обнаружили почти 20 грамм марихуаны. Как и Иссахар, Лорбер признала факт перемещения регулируемого вещества через границу, однако ее обвинили только по статье 228 (хранение наркотиков) и приговорили к штрафу.