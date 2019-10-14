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Роскомнадзор в третий раз с начала октября ограничил доступ к сайту информационного агентства "Фергана". Первые два раза надзорное ведомтсво блокировало доступ к отдельным страницам сайта, а в третий раз заблокировало доступ к сайту полностью.

По информации Роскомнадзора, доступ к сайту в России ограничен на основании статьи 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Однако ведомство не называет конкретные причины блокировки.

"В пятницу вечером нас как обухом ударило - мы обнаружили, зайдя в очередной раз в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, что нас заблокировали", - сказал в интервью Русской службе Би-би-си генеральный директор информагентства "Фергана" Даниил Кислов.

Первый раз о том, что доступ к некоторым страницам сайта ограничен, стало известно 1 октября. Тогда информагентство заявило, что Роскомнадзор не предупредил редакцию о блокировке и не уведомил ее о причинах ограничения доступа. 8 октября стало известно, что Роскомнадзор снял ограничение на доступ к сайту информагентства. Однако в этот же день агентство "Фергана" сообщило о новой блокировке. Как и в первый раз, по данным агентства, блокировка была произведена без предупреждения и без объяснения причин.

Информационное агентство "Фергана" основано в 1998 году, оно зарегистрировано в России и специализируется на новостях из Центральной Азии. Сайт агентства ранее подвергался блокировке в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и в Кыргызстане.

Генеральный директор информагентства "Фергана" Даниил Кислов рассказал Русской службе Би-би-си о том, как сайт блокировали в России.

Даниил Кислов: До этого дважды блокировался доступ к отдельным публикациям, а с 10 числа [октября] теперь ограничен доступ к сайту. Там висит решение Роскомнадзора - просто номер решения. Первое решение о блокировке было связано со статьей о самоубийстве киргизского трудового мигранта. Мы удалили ее, отправили письмо Роскомнадзору - он разблокировал сайт.

На следующий день сайт был блокирован снова по поводу другой публикации. Какой именно, мы тоже выяснили через Роскомсвободу (Общественный проект, деятельность которой направлена на противодействие цензуре в интернете. - прим. Би-би-си), и мы тоже ее удалили. Там тоже шла речь о самоубийстве мигранта в Москве. Мы написали, что статья удалена по требованию Роскомнадзора, и снова отправили им письмо: "Вот мы удалили, мы хорошие, давайте снимать блокировку опять", - но они не сняли, а наоборот, расширили блокировку на весь сайт.

Би-би-си: То есть агентство не получало от Роскомнадзора предупреждения о блокировке?

Даниил Кислов: Я хочу подчеркнуть, что мы ни разу от Роскомнадзора не получали никаких писем. По закону они должны отправить уведомление за сутки до блокировки нашему хостинг-провайдеру. Наш хостинг-провайдер определяется довольно легко по нашему IP - это небольшая французская компания. Мы обратились к нашему провайдеру - он не получал никаких писем от Роскомнадзора. Наш регистратор доменных имен Ник.ру тоже не получал никаких писем, и мы на свою официальную почту, которая указана в наших выходных данных на сайте, тоже не получали никаких документов и уведомлений от Роскомнадзора.

Если мы напишем запрос уже по поводу этой блокировки и отнесем его в экспедицию Роскомнадзора на бумаге на официальном бланке (у них такой порядок), по закону мы должны ждать ответа в течение 30 дней. Но это слишком долго. Мы не будем дожидаться этого ответа, и мы рассматриваем с юристами возможность иска к Роскомнадзору, чтобы он объяснил, почему он нарушил процедуру и почему вообще он блокирует нас.

Би-би-си: Были ли у "Ферганы" какие-либо разногласия с российскими властями?

Даниил Кислов: У нас раньше всегда были проблемы с властями и правительствами центральноазиатских государств, про которые мы пишем. Нас периодически блокировали везде: в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане. Сегодня, насколько я знаю, Фергану.ру блокирует только Туркменистан.

С властями России у нас никогда проблем не было - мы официально зарегистрированное российское СМИ. Никаких претензий, исков, обращений, намеков или звонков никогда не было. Поэтому я вдвойне удивлен, почему именно российское ведомство нас блокирует. Если бы это были узбеки или киргизы, причину можно было бы понять: мы очень много пишем о коррупции в этих странах, проводим расследования, делаем публикации о правах человека, которые раздражают местные власти.

Мы - центральноазиатское агентство. Почему к нам прицепился Роскомнадзор? Уже очевидно, что он прицепился и ищет поводы, чтобы блокировать. Те публикации, за которые нас блокировали, старые - про суицид киргизского мигранта было опубликовано в феврале этого года. Почему именно сейчас пришло в голову обратить на это внимание? Такое впечатление, что у них есть на нас зуб, но мы абсолютно не понимаем, за что.

Би-би-си: Как много у ресурса читателей в России?

Даниил Кислов: Нас читают русскоязычные, и среди них очень много трудовых мигрантов, находящихся на территории России. Российская аудитория всегда давала нам четверть от всех посещений. Если у нас под 70 тысяч уникальных пользователей и под миллион запросов в день, из них 25% - пользователи в России. Сейчас их количество из-за блокировки уменьшилось в несколько раз, и в России составляет до 7-8%.