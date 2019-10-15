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Россиянка Анна Богачева, имя которой значится в "списке Мюллера" - в него вносили подозреваемых во вмешательстве в выборы в США - задержана и допрошена в Минске, сообщил Русской службе Би-би-си источник, знакомый с ситуацией.

Как уточняет источник агентства РИА Новости, Анна Богачева была задержана в гостинице в Минске в воскресенье вечером по запросу Вашингтона в рамках дела "о вмешательстве" в выборы в США.

В столицу Белоруссии россиянка приехала на отдых, в Минске она была вместе с мужем и ребенком, уточнил источник. Задержанная уже связалась с консульством России в Минске.

Правоохранительные органы Белоруссии пока не подтверждают информацию о задержании по запросу США россиянки Анны Богачевой.

"Не располагаю информацией о задержании данной гражданки [органами] КГБ", - сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель Комитета госбезопасности Белоруссии Андрей Ярош.

Тем временем председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич подтвердил задержание россиянки. "Мы уже связались с ее друзьями в Питере, они подтвердили информацию. Подробности пока изучаем", - сказал он агентству РИА Новости.

В феврале 2018 года минюст США назвал имена 13 россиян, которые, как считает следствие, пытались повлиять на президентские выборы 2016 года через сеть фальшивых аккаунтов в соцсетях. Этот список был одним из предварительных итогов расследования о российском вмешательстве в выборы, которое проводил спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Согласно докладу, который представил Мюллер, россияне вели кампанию в поддержку кандидата от республиканцев и подрывали имидж кандидата от демократов - Хиллари Клинтон - в социальных сетях и за их пределами, использовали краденые персональные данные американских граждан для создания счетов и профилей в "Инстаграме", "Твиттере", YouTube и "Фейсбуке", проникли в США под надуманным предлогом и не намеревались регистрироваться в минюсте в качестве иностранных агентов.

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В феврале прошлого года большое жюри федерального суда американского округа Колумбия официально обвинило "Агентство интернет-исследований", которое в СМИ иногда называют "фабрикой троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. В тексте обвинения были перечислены имена 13 россиян, которые, как указывалось, являются сотрудниками организации или связаны с ней.

Номер один в "списке тринадцати" - бизнесмен Евгений Пригожин, предполагаемый спонсор "Агентства интернет-исследований". Остальные 12 фигурантов - программисты, переводчики и менеджеры, которые могли сотрудничать с агентством.

Анна Богачева предположительно с апреля по июль 2014 года могла работать переводчицей американского отдела российской "фабрики троллей".

По данным минюста США, Богачева вместе с другой сотрудницей "Агентства интернет-исследований", Александрой Крыловой, собирала в США данные для операций "фабрики троллей". По данным Вашингтона, россиянка посетила девять американских штатов, а для получения американской визы указала ложную цель поездки.

В начале октября журналисты "Радио Свобода" в своем расследовании сообщили, что Богачева некогда могла состоять в организации "Русский образ", где ее знали по имени Анна Тригга. По данным издания, она якобы входила в "группу поддержки" Ильи Горячева на суде по делу "Боевой организации русских националистов", но официально это не подтверждено.

В июле 2015 года Илья Горячев был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации нескольких убийств, руководстве радикально-националистическим сообществом "Боевая организация русских националистов" и незаконном обороте оружия.

В конце сентября минфин США вел новые санкции в отношении компаний и людей, связанных с Евгением Пригожиным и компанией "Агентство интернет-исследований". В санкционный список попали граждане России Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, а также три компании ( Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd), три самолета и яхта, которые, как считает минфин, принадлежат Пригожину.