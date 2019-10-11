Отправленная в отставку по требованию Трампа посол выступила в конгрессе

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Экс-посол США на Украине Мэри Йованович в пятницу выступила на закрытых слушаниях в конгрессе в рамках расследования скандала, уже получившего в американской столице название "Украинагейт".

Еще утром в пятницу в Вашингтоне не были уверены в том, что Мэри Йованович все же решится выступить перед законодателями.

За несколько дней до этого Белый дом выпустил специальное заявление, сообщив, что никто из действующих чиновников администрации США не будет сотрудничать с конгрессом в расследованиях, связаных с процедурой импичмента президента Трампа.

Мэри Йованович покинула свой пост в Киеве в мае этого года по личному требованию главы Белого дома, обвинившего ее в нелояльности. Тем не менее, она продолжает оставаться сотрудником госдепартамента, и, согласно правилам, должна подчиняться всем распоряжениям администрации.

В своем вступительном слове экс-посол обвинила администрацию Трампа в том, что проводимая Вашингтоном внешняя политика основана на "защите частных интересов" отдельных лиц. Их влияние, по ее словам, уже привело к тому, что Госдепартамент покинули многие профессиональные дипломаты.

Свою отставку Йованович назвала "невероятной и подозрительной", уточнив, что она была уволена "на основании [...] ни на чем не основанных и надуманных обвинений со стороны людей, которые руководствовались подозрительными мотивами".

Она заявила, что обвинения в ее "нелояльности" к президенту распространял личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и члены его ближайшего окружения.

"Я не знаю, по каким причинам господин Джулиани решил объявить мне войну, - сказала Мэри Йованович. - Возможно, люди, связанные с ним считали, что их личные финансовые амбиции пострадают из-за антикоррупционной политики, которую мы проводили на Украине".

В четверг американские власти сообщили об аресте бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Предприниматели считались "личными друзьями" Рудольфа Джулиани, и, как утверждает следствие, принимали самое активное участие в кампании по отстранению Мэри Йовович от должности посла.

На слушаниях дипломат заявила, что никогда не встречала бизнесменов и не более трех раз общалась с Рудольфом Джулиани на темы, не свзанные с борьбой с коррупцией на Украине.

По ее словам, в марте этого года госдепартамент попросил ее продолжить работу на Украине до 2020 года, но уже два месяца спустя она получила распоряжение сдать дела и вылететь в Вашингтон "следующим же рейсом".

После возвращения в американскую столицу один из заместителей госсекретаря пояснил дипломату, что это решение принято лично президентом США.

"Он сказал, что Трамп утратил доверие ко мне, и больше не хочет, чтобы я продолжала службу в качестве посла", - сообщила Мэри Йованович.

Несмотря на запрет Белого дома, уже на следующей неделе в конгрессе должен дать показания посол США в ЕС Гордон Сондленд, непосредственно участвовавший в подготовке ставшего скандальным телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед законодателями собирается выступить и бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США Фиона Хилл, отвечавшая за политику Белого дома в отношении России.