Суд в США приостановил ICO Telegram Павла Дурова

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд Манхеттена срочный иск с целью приостановить незарегистрированное первичное размещение токенов (ICO) мессенджера Telegram Павла Дурова - и добилась временного судебного запрета. Комиссия считает, что токены продавались незаконно.

Как говорится в сообщении SEC, комиссия получила от суда ордер о временном запрете в отношении двух офшорных компаний, предположительно продающих токены Gram в США и за рубежом. Компании Telegram Group Inc. и ее стопроцентная "дочка" TON Issuer Inc. привлекли более 1,7 млрд долларов средств инвесторов.

Как сказано в иске, привлечение средств началось в январе 2018 года для финансирования бизнеса этих компаний, в том числе для запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и мессенджера Telegram.

Ответчики продали около 2,9 млрд цифровых токенов Gram по сниженным ценам 171 первичному покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд Gram 39 инвесторам в США, говорится в иске.

Telegram обещал предоставить им доступ к токенам после запуска блокчейн-платформу не позднее 31 октября 31 октября 2019 года, после чего покупатели смогли бы продавать их на рынке США. В жалобе утверждается, что ответчики не зарегистрировали предложение токенов, тем самым нарушив нормы американского закона о ценных бумагах.

"Наши экстренные действия направлены на то, чтобы Telegram не наводнил рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно", - заявила представитель SEC Стефани Авакян.

По ее словам, ответчики не предоставили инвесторам информацию об операциях с токенами, финансовом положении компаний и факторах риска и управлении, как того требует закон о ценных бумагах.

SEC неоднократно заявляла, что эмитенты криптовалют не имеют права обходить требования федеральных законов, просто маркируя свой продукт как криптовалюта или цифровой токен, сказано в заявлении комиссии. Telegram, по ее мнению, стремится получить выгоду от публичного размещения без соблюдения требований о раскрытии информации, направленных на защиту инвесторов.

Поданный иск помимо приостановки ICO предполагает штрафные санкции против Telegram.

Дуров пока не прокомментировал действия SEC и решение суда Манхеттена.

Криптовалюта Дурова

Telegram Group Inc. и ее дочерняя компания TON Issuer Inc. начали привлекать капитал в январе 2018 года для разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) командой Дурова. Криптовалюта для обращения в TON называется Gram.

Как писало агентство Блумберг, изначально в результате ICO планировалось привлечь 2,55 млрд долларов. В начале 2018 года Telegram привлек 1,7 млрд долларов.

Токены продаются среди закрытого круга инвесторов, которые обладают определенными компетенциями в области блокчейн-технологий.

ICO мессенджера заинтересовались в том числе российские инвесторы. В TON инвестировали сооснователи Qiwi Сергей Солонин и "Вимм-билль-данна" Давид Якобашвили. Газета "Ведомости" писала, что в Telegram инвестировал и бизнесмен Роман Абрамович.

В СМИ также сообщалось, что в ICO мессенджера участвовал основатель USM Holdings Алишер Усманов. Представители USM Holdings опровергали эту информацию.

В начале 2018 года СМИ опубликовали white paper - документ, где описывается, как будет работать блокчейн-проект мессенджера. Владельцы мессенджера обещали направить часть привлеченных денег на создание собственной криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с собственной платежной системой, говорилось в этом документе.

Telegram рассчитывает, что его платформа будет конкурировать с мировыми лидерами рынка безналичных операций - Visa и Mastercard. В результате будет создана целая экономика внутри Telegram, говорилось в описании проекта TON.

На данный момент ни одна криптовалюта не подходит на роль конкурента Visa и Mastercard, считает Telegram. Биткоину с его скоростью семь операций в секунду сложно конкурировать с международными платежными системами, которые обрабатывают в среднем около двух тысяч операций в секунду. Скорость системы TON будет достигать миллионов операций в секунду, заявляли в Telegram.

Telegram рассчитывает, что его криптовалюта станет массовой, потому что она будет встроена в мессенджер, которым сейчас пользуются более десятки миллионов человек.

Закрытое тестирование TON началось в апреле 2019 года. В сентябре Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию платформы - гораздо позднее, чем обещала инвесторам, обращают внимание "Ведомости". При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами запустить рабочую блокчейн-сеть, на что обращает внимание и SEC. В противном случае команда Telegram обещала вернуть инвесторам их деньги.

В начале октября издание The Bell сообщало, что команда Telegram отправила письмо инвесторам, в котором обещала запустить блокчейн TON в срок. По данным издания, разработчики также привели инструкцию, как инвесторам получить свою криптовалюту.

Устоявшейся практики урегулирования претензий SEC к эмитентам криптовалют нет, пишет The Bell. На прошлой неделе регулятор достиг досудебной договоренности с компанией Block.One, к которой был подан аналогичный иск из-за незарегистрированное ICO на 4,1 млрд долларов в 2017 году. Компания согласилась заплатить штраф в 24 млн долларов.

Не только Telegram

Заявление SEC прозвучало одновременно с решением компаний Mastercard, Visa, eBay и платежной системы Stripe выйти из проекта Facebook, который собирается запустить криптовалюту Libra. Об этом сообщила газета Financial Times.

На прошлой неделе из проекта вышла компания PayPal.

Проект привлек пристальное внимание со стороны регуляторов в США. В сентябре Франция пообещала запретить в Европе криптовалюту Facebook. Министр финансов страны Брюно Ле Мэр заявил, что Libra несет в себе риски для финансовой системы и может использоваться для незаконных операций.