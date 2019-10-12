Сильнейший за полвека тайфун обрушился на Японию
Около 7 миллионов жителей крупнейшего острова Японского архипелага, Хонсю, получили предупреждения о срочной эвакуации из-за приближения тайфуна "Хагибис".
Один человек уже погиб в городе Тиба к востоку от Токио, когда ветер, сравнимый по силе с ураганами наивысшей, пятой, категории, перевернул его машину.
Около 19:00 по местному времени (час дня по времени Москвы) крупный оползень, вызванный сильнейшим ливнем, случился на полустрове Идзу юго-западнее столицы.
Подобного на Японских островах не видели с 1958 года, когда тайфун "Каногава" унес жизни 1200 человек.
Метеослужба предупреждает, что в субботу и воскресенье в столичном регионе может выпасть до 500 миллиметров осадков и предупреждает о "чрезвычайно высокой вероятности" наводнений и оползней.
Как сообщается, многие реки в районе бедствия вот-вот выйдут из берегов.
Приостановлено движение поездов, отменены свыше тысячи авиарейсов.
Тысячи домов в Токио и его окрестностях остались без электричества, хотя в ряде случаев технические службы сумели оперативно восстановить подачу энергии.
Отменены намеченные на субботу спортивные мероприятия: гонка Гран-при "Формулы 1" и матчи Кубка мира по регби между сборными Англии и Франции и Новой Зеландии и Италии.
Присвоенное тайфуну имя "Хагибис" означает "скорость" на языке тагалог, который использует около четверти населения Филиппин.
Японские власти заранее выпустили штормовое предупреждение и приняли меры для минимизации ущерба от стихии.
В сентябре значительно более слабый тайфун "Факсай" повредил в Японии около 30 тысяч жилищ. Не все из них успели восстановить.
"В прошлом месяце мне пришлось эвакуироваться во временное укрытие, потому что с моего дома снесло крышу и залило все водой. Теперь я боюсь, как бы его совсем не разрушило", - заявил японскому телеканалу NHK 93-летний житель города Татэяма в префектуре Тиба.