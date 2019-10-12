Сильнейший за полвека тайфун обрушился на Японию

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Так выглядит местность к востоку от Токио

Около 7 миллионов жителей крупнейшего острова Японского архипелага, Хонсю, получили предупреждения о срочной эвакуации из-за приближения тайфуна "Хагибис".

Один человек уже погиб в городе Тиба к востоку от Токио, когда ветер, сравнимый по силе с ураганами наивысшей, пятой, категории, перевернул его машину.

Около 19:00 по местному времени (час дня по времени Москвы) крупный оползень, вызванный сильнейшим ливнем, случился на полустрове Идзу юго-западнее столицы.

Подобного на Японских островах не видели с 1958 года, когда тайфун "Каногава" унес жизни 1200 человек.

Метеослужба предупреждает, что в субботу и воскресенье в столичном регионе может выпасть до 500 миллиметров осадков и предупреждает о "чрезвычайно высокой вероятности" наводнений и оползней.

Как сообщается, многие реки в районе бедствия вот-вот выйдут из берегов.

Приостановлено движение поездов, отменены свыше тысячи авиарейсов.

Тысячи домов в Токио и его окрестностях остались без электричества, хотя в ряде случаев технические службы сумели оперативно восстановить подачу энергии.

Отменены намеченные на субботу спортивные мероприятия: гонка Гран-при "Формулы 1" и матчи Кубка мира по регби между сборными Англии и Франции и Новой Зеландии и Италии.

Присвоенное тайфуну имя "Хагибис" означает "скорость" на языке тагалог, который использует около четверти населения Филиппин.

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Японские власти заранее выпустили штормовое предупреждение и приняли меры для минимизации ущерба от стихии.

В сентябре значительно более слабый тайфун "Факсай" повредил в Японии около 30 тысяч жилищ. Не все из них успели восстановить.

"В прошлом месяце мне пришлось эвакуироваться во временное укрытие, потому что с моего дома снесло крышу и залило все водой. Теперь я боюсь, как бы его совсем не разрушило", - заявил японскому телеканалу NHK 93-летний житель города Татэяма в префектуре Тиба.