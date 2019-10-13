Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Жителям предлагается две территории на выбор: в центре под бывшим заводом, и за Макаровским мостом

В Екатеринбурге проходит голосование за место для постройки собора святой Екатерины.

Участки начали работу в 8 утра по местному времени (6 утра по Москве). К 14 часам явка составила 4,71% - на 51 участке проголосовала 51,1 тысяча человек, сообщают в местном избиркоме. Опрос признан состоявшимся, так как явилось более 1% жителей города.

Жителям предлагают выбрать из двух площадок: территория в центре города под бывшим Уральским приборостроительным заводом на улице Горького (за нее агитировала, в частности, Екатеринбургская епархия РПЦ) и несколько более удаленное место на пустыре за Макаровским мостом.

Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Яблоко" Константин Киселев написал в "Фейсбуке" об "ощущении, что много и тех, кто действительно хочет, чтобы его спросили, чтобы как-то повлиять хоть на что-то".

По данным экзит-поллов, на которые ссылается депутат Киселев, в голосовании лидирует площадка под бывшим приборостроительным заводом.

Голосование будет проходить до 20 часов по местному времени (18 часов по Москве). Результаты опроса объявят 14 октября. Итоги этого голосования будут носить рекомендательный характер, отмечает издание Znak.com.

Протесты против храма

В июне РПЦ отказалась от планов возведения храма святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Эти планы спровоцировали массовые протесты местных жителей.

Протесты продолжались в городе с середины мая, когда в сквере появился забор. Люди не расходились, несмотря на десятки задержаний бойцами Росгвардии.

После этого президент Владимир Путин предложил взять паузу и опросить жителей. Опрос ВЦИОМ выявил, что большинство (58%) против строительства храма.

Городские власти составили новый список, в который изначально входило пять площадок, включая и тот же сквер у театра - правда, при условии уменьшения размеров храма. Но в РПЦ в июне заявили, что больше не претендуют на эту территорию.

"Уступая в очередной раз, мы понимаем, что череда этих уступок не может быть бесконечной. Верующие надеются, что нынешняя уступка - последняя", - заявляли тогда в епархии.

Остальные площадки рабочая группа из представителей общественности, духовенства и городских депутатов отсеяла в последующие месяцы.