Турецкое наступление на курдов в Сирии: из лагеря ИГ сбежали около сотни человек

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ожесточенные столкновения на севере Сирии

Из лагеря Айн-Исса на севере Сирии сбежали сотни членов семей боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Сирийские курды, против которых ведет наступление турецкая армия, ранее предупреждали, что более не смогут должным образом охранять лагеря и тюрьмы на севере страны.

Турция хочет выбить из Сирии находящихся на севере курдов. Турецкие власти считают, что те связаны с Рабочей партией Курдистана, уже более 30 лет ведущей вооруженную борьбу за независимость, и которую турки называют террористической.

До последнего времени курды были ключевым союзником США в борьбе с силами группировки "Исламское государство". Это однако не помешало президенту США Дональду Трампу заявить в конце прошлой недели о выводе остававшихся на северо-востоке Сирии американских войск.

Решение Трампа, которое он принял, по некоторым данным, не посоветовавшись с собственной администрацией, раскритиковали как демократы, так и республиканцы, а курды назвали шаг Трампа "ударом в спину".

Власти Турции заявляют, что наносят удары по военным объектам, но курды говорят, что страдает мирное население. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в воскресенье в результате авиаударов и боев погибли по меньшей мере 26 мирных жителей. После начала операции, по оценкам ООН, около 130 тысяч человек покинули дома, международные организации предупреждают о новом гуманитарном кризисе, если операция не завершится в ближайшее время.

Что случилось в Айн-Иссе?

Подробности побега из лагеря Айн-Исса до сих пор не известны - группа мониторинга оценивает число сбежавших в 100 человек. Курдские власти заявляют, что сбежали почти 800 родственников иностранных членов "Исламского государства".

Сообщения о побеге заключенных турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией.

В Айн-Иссе находится около 12 000 перемещенных лиц, в том числе около 1000 женщин и детей со связями с ИГ.

Курдская администрация утверждает, что лагерь "сейчас без охраны".

Редактор Би-би-си Себастьян Ашер говорит, что если побег подтвердится, из-за хаоса сложившейся ситуации неясно, куда могли уйти сбежавшие.

Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы в настоящее время удерживают несколько тысяч заключенных, предположительно связанных с ИГ. В семи тюрьмах содержатся более 12 тысяч подозреваемых в связях с ИГ. Не менее четырех тысяч из них - иностранцы. Точное их местоположение не раскрыто, но некоторые, по сообщениям, находятся близко к турецкой границе.

Курды неоднократно предупреждали об опасности перегруппировки джихадистов из ИГ в случае турецкого наступления.

"Кому важно, чтобы пленные находились в тюрьмах, должны прийти и найти решение", - говорит один из лидеров курдов Редур Кселил.

В пятницу в обоих курдских городах Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд взорвались начиненные взрывчаткой автомобили. Ответственность за нападения взяло на себя ИГ. В субботу "Исламское государство" также объявило о начале новой военной кампании в Сирии с целью, как было заявлено, отомстить за своих людей, которые содержатся в курдских тюрьмах.

Как развивается наступление?

Рас-эль-Айн и город Телль-Абьяд - две ключевые цели наступления Турции.

В субботу столкновения вокруг Рас-эль-Айна усилились на фоне противоречивых данных о том, какая сторона контролировала ключевой пограничный город.

Турция заявила, что ее союзники - сирийские повстанцы - захватили центр города, но возглавляемые курдами силы Сирийские демократические силы отрицали, что он взят.

Союзники Турции утверждают, что захватили стратегически важные дороги в 30 км от границы и захватили более десятка деревень.

В воскресенье турецкие военные заявили, что смогли взять контроль над важным шоссе М-4 на севере Сирии. Турецкие силы продвинулись вглубь сирийской территории на 30 - 35 км.

Сирийские демократические силы сталкиваются с многочисленными турецкими наземными и воздушными атаками вдоль участка турецко-сирийской границы длиной около 120 км.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, среди девяти мирных жителей, убитых в субботу на дороге в северной части Сирии, была женщина-курдский политик и активистка по защите прав женщин.

А Хервин Халаф, глава прокурдской "Партии будущего" Сирии, попала в засаду и была застрелена вместе с водителем и помощником после возвращения со встречи в Хассаке, сообщили в партии.

Каковы потери?

Жертв столкновений становится все больше с обеих сторон границы:

Убиты по меньшей мере 50 гражданских и более 100 курдских бойцов, заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, расположенном в Великобритании

По информации Сирийских демократических сил, убиты 56 курдских бойца. Турецкие власти утверждают, что убиты 440 курдских бойцов

По сообщениям турецкой стороны, на юге Турции погибли 18 мирных жителей, включая сирийского ребенка

Убиты 16 сирийских повстанцев, воюющих на стороне турок, а также четверо турецких солдат - информация турецких властей

Какова реакция на операцию?

На Турцию оказывается давление, чтобы остановить операцию, но президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что страна продолжит наступление.

В субботу Франция заявила, что приостановит весь экспорт оружия в Турцию. А власти Германии заявили о сокращении продаж оружия союзнику НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также предупредил Эрдогана по телефону, что его операция может "подорвать достигнутые против ИГ результаты работы" в Сирии.

Курды ясно дали понять, что чувствуют себя обманутыми из-за вывода американских войск Трампом. Президент США заявляет, что хочет, чтобы страна договорилась о перемирии между Турцией и курдами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Акция против турецкой операции прошла в субботу в Берлине

Президент Трамп предполагает, что в случае необходимости будет готов применить санкции против Турции.

В субботу и воскресенье тысячи людей в нескольких европейских городах, включая Париж, Лондон и Берлин, вышли на митинги в знак протеста против наступления турецких войск.