Турецкое наступление на курдов в Сирии: из лагеря ИГ сбежали около сотни человек
Из лагеря Айн-Исса на севере Сирии сбежали сотни членов семей боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Сирийские курды, против которых ведет наступление турецкая армия, ранее предупреждали, что более не смогут должным образом охранять лагеря и тюрьмы на севере страны.
Турция хочет выбить из Сирии находящихся на севере курдов. Турецкие власти считают, что те связаны с Рабочей партией Курдистана, уже более 30 лет ведущей вооруженную борьбу за независимость, и которую турки называют террористической.
До последнего времени курды были ключевым союзником США в борьбе с силами группировки "Исламское государство". Это однако не помешало президенту США Дональду Трампу заявить в конце прошлой недели о выводе остававшихся на северо-востоке Сирии американских войск.
Решение Трампа, которое он принял, по некоторым данным, не посоветовавшись с собственной администрацией, раскритиковали как демократы, так и республиканцы, а курды назвали шаг Трампа "ударом в спину".
Власти Турции заявляют, что наносят удары по военным объектам, но курды говорят, что страдает мирное население. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в воскресенье в результате авиаударов и боев погибли по меньшей мере 26 мирных жителей. После начала операции, по оценкам ООН, около 130 тысяч человек покинули дома, международные организации предупреждают о новом гуманитарном кризисе, если операция не завершится в ближайшее время.
Что случилось в Айн-Иссе?
Подробности побега из лагеря Айн-Исса до сих пор не известны - группа мониторинга оценивает число сбежавших в 100 человек. Курдские власти заявляют, что сбежали почти 800 родственников иностранных членов "Исламского государства".
Сообщения о побеге заключенных турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией.
В Айн-Иссе находится около 12 000 перемещенных лиц, в том числе около 1000 женщин и детей со связями с ИГ.
Курдская администрация утверждает, что лагерь "сейчас без охраны".
Редактор Би-би-си Себастьян Ашер говорит, что если побег подтвердится, из-за хаоса сложившейся ситуации неясно, куда могли уйти сбежавшие.
Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы в настоящее время удерживают несколько тысяч заключенных, предположительно связанных с ИГ. В семи тюрьмах содержатся более 12 тысяч подозреваемых в связях с ИГ. Не менее четырех тысяч из них - иностранцы. Точное их местоположение не раскрыто, но некоторые, по сообщениям, находятся близко к турецкой границе.
Курды неоднократно предупреждали об опасности перегруппировки джихадистов из ИГ в случае турецкого наступления.
"Кому важно, чтобы пленные находились в тюрьмах, должны прийти и найти решение", - говорит один из лидеров курдов Редур Кселил.
В пятницу в обоих курдских городах Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд взорвались начиненные взрывчаткой автомобили. Ответственность за нападения взяло на себя ИГ. В субботу "Исламское государство" также объявило о начале новой военной кампании в Сирии с целью, как было заявлено, отомстить за своих людей, которые содержатся в курдских тюрьмах.
Как развивается наступление?
Рас-эль-Айн и город Телль-Абьяд - две ключевые цели наступления Турции.
В субботу столкновения вокруг Рас-эль-Айна усилились на фоне противоречивых данных о том, какая сторона контролировала ключевой пограничный город.
Турция заявила, что ее союзники - сирийские повстанцы - захватили центр города, но возглавляемые курдами силы Сирийские демократические силы отрицали, что он взят.
Союзники Турции утверждают, что захватили стратегически важные дороги в 30 км от границы и захватили более десятка деревень.
В воскресенье турецкие военные заявили, что смогли взять контроль над важным шоссе М-4 на севере Сирии. Турецкие силы продвинулись вглубь сирийской территории на 30 - 35 км.
Сирийские демократические силы сталкиваются с многочисленными турецкими наземными и воздушными атаками вдоль участка турецко-сирийской границы длиной около 120 км.
По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, среди девяти мирных жителей, убитых в субботу на дороге в северной части Сирии, была женщина-курдский политик и активистка по защите прав женщин.
А Хервин Халаф, глава прокурдской "Партии будущего" Сирии, попала в засаду и была застрелена вместе с водителем и помощником после возвращения со встречи в Хассаке, сообщили в партии.
Каковы потери?
Жертв столкновений становится все больше с обеих сторон границы:
- Убиты по меньшей мере 50 гражданских и более 100 курдских бойцов, заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, расположенном в Великобритании
- По информации Сирийских демократических сил, убиты 56 курдских бойца. Турецкие власти утверждают, что убиты 440 курдских бойцов
- По сообщениям турецкой стороны, на юге Турции погибли 18 мирных жителей, включая сирийского ребенка
- Убиты 16 сирийских повстанцев, воюющих на стороне турок, а также четверо турецких солдат - информация турецких властей
Какова реакция на операцию?
На Турцию оказывается давление, чтобы остановить операцию, но президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что страна продолжит наступление.
В субботу Франция заявила, что приостановит весь экспорт оружия в Турцию. А власти Германии заявили о сокращении продаж оружия союзнику НАТО.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также предупредил Эрдогана по телефону, что его операция может "подорвать достигнутые против ИГ результаты работы" в Сирии.
Курды ясно дали понять, что чувствуют себя обманутыми из-за вывода американских войск Трампом. Президент США заявляет, что хочет, чтобы страна договорилась о перемирии между Турцией и курдами.
Президент Трамп предполагает, что в случае необходимости будет готов применить санкции против Турции.
В субботу и воскресенье тысячи людей в нескольких европейских городах, включая Париж, Лондон и Берлин, вышли на митинги в знак протеста против наступления турецких войск.