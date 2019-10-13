Россия обыграла Кипр в футбол и поедет на Евро-2020

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Сборная России по футболу разгромила команду Кипра со счетом 5:0, обеспечив себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Для российской сборной победа стала седьмой подряд в отборочных матчах чемпионата Европы.

Голы в матче против Кипра забили Денис Черышев (на 9-й минуте и 90+2), Магомед Оздоев (на 22-й минуте), Артем Дзюба (79-я минута) и Александр Головин (89-я минута).

На 28-й минуте защитник сборной Кипра Константинос Лайфис получил красную карточку и был удален с поля за фол против защитника российской сборной Сергея Петрова.

Результат матча в Никосии обеспечил российской сборной как минимум второе место в отборочной группе I - этого достаточно для попадания на европейский турнир.

Лидирует в группе Бельгия. Россия занимает второе место в группе с 21 очками.

16 ноября в девятом туре в Петербурге Россия и Бельгия сыграют между собой, а 19 ноября Россия сыграет против Сан-Марино.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах. Матчи примут 12 городов - Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия). Финал состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".