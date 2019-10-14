Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Турецкое наступление на позиции сирийских курдов уже привело к разрушениям и гибели не только курдских бойцов, но и мирного населения

В минувшие выходные курдские группировки договорились с Дамаском о размещении на границе Турции и Сирии сирийских правительственных войск, чтобы помочь курдам отразить наступление турецкой стороны. Одновременно стало известно, что сирийские войска уже выдвинулись на север.

По данным агентства Рейтер, лидеры курдов и представители правительства Башара Асада провели переговоры на базе Хмеймим, где размещается российская авиация. Сирийская стороны заявила, что армия "продвигается на север страны для противостояния турецкой агрессии".

О том, что курды намерены просить защиты у властей Сирии или России, заявил ранее один из курдских генералов в разговоре со спецпредставителем США в международной коалиции.

"Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ, и остановить эти бомбардировки. Потому что если вы на это не способны, мне нужно будет заключить договор с режимом [Асада] и Россией и пригласить сюда их самолеты, чтобы они нас защитили", - цитирует этот разговор телеканал Си-эн-эн.

США в воскресенье заявили о полном выводе оставшихся войск из Сирии. Как отмечает газета New York Times, сделка между курдами и Дамаском ознаменовала поворотный момент в сирийском конфликте.

С одной стороны, как отмечает издание, Вашингтон почти полностью утратил возможность воздействия на урегулирование этого затяжного конфликта, с другой - сделка ставит под угрозу так нелегко давшуюся победу над группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Королева Британии Елизавета II выступит на церемонии открытия новой сессии парламента с тронной речью, главной темой которой должен стать "брексит". Традиция, согласно которой монарх открывает новую сессию парламента, появилась в XVI веке. Это очень красочная церемония: королева в карете выезжает из Букингемского дворца и прибывает в Палату лордов, где зачитывает программную речь, подготовленную правительством, в которой подробно сообщается о планах премьер-министра на ближайшее время.

Шведская королевская академия назовет имя лауреата премии Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2019 год, которую неофициально называют Нобелевской премией по экономике. По версии компании Clarivate Analytics, ежегодно составляющей списки самых вероятных победителей во всех номинациях на основе цитируемости кандидатов в академических кругах, большие шансы на победу в этом году есть у израильского экономиста-теоретика Ариэля Рубинштейна за разработанные им теоретические модели ограниченной рациональности, в частности, модель заключения сделки. Также в списке - профессор из США Уильям Брайан Артур, изучающий влияние новых технологий на изменения в мировых экономических процессах, и две датчанки из Университета Копенгагена - Серен Йохансон и Катарина Юзелиус, предложившие новую модель векторной авторегресси.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, в которой призвал мусульман убить Салмана Рушди. Причиной стал его роман "Сатанинские стихи", вызвавший гневную реакцию многих мусульман

В Лондоне в понедельник объявят лауреатов Букеровской премии. В шорт-лист 2019 года вошли такие признанные литераторы, как Маргарет Этвуд и Салман Рушди, которые в прошлом уже получали эту престижную литературную премию, а также еще четыре номинанта. Британец индийского происхождения Рушди, награжденный премией в 1981 году, был вновь номинирован на нее с книгой Quichotte ("Кихот") - своеобразным мета-романом о похождениях современного донкихота. Этвуд была номинирована в связи с публикацией сиквела к своей антиутопии "Рассказ служанки".

Американские военные не смогли вывезти около 50 "особо ценных" боевиков группировки "Исламское государство" из тюрем, находящихся под контролем сирийских курдов, пишет New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, турецкие силы продвигались настолько быстро, что одна из ключевых дорог, по которой планировалось вывезти боевиков, оказалась под контролем Турции.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американцы вывезли самых опасных пленных боевиков ИГ, чтобы они не сбежали, однако в реальности, по данным источников газеты, США успели вывезти лишь двух боевиков - бывших граждан Британии, известных как "Битлз" из ИГ".

Власти США считают их причастными к массовым казням, которые проводила группировка, а также в использовании особенно жестоких методов пыток.

"Сейчас, когда Пентагон выводит американские войска, шансы вывезти других заключенных - даже если курды возобновят сотрудничество - практически исчезли", - сказали газете чиновники.

"Коммерсант" пишет о начинающемся в понедельник официальном визите российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Как отмечает газета, переговоры пройдут в непростое время на фоне кризиса в Персидском заливе, который может привести к прямому военному столкновению между арабскими странами и Ираном.

Путин приезжает в королевство ровно через месяц после атаки на саудовские нефтяные объекты, в которых Эр-Рияд обвиняет Иран. Москва эту верисю не разделяет.

Как напоминает "Коммерсант", сразу после атак Путин в очередной раз предложил саудовским властям закупить у России системы ПВО, чтобы "надежно защитить любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии".

Вероятно, российский президент повторит это предложение и во время нынешнего визита, однако, заключает издание, вряд ли оно будет принято с учетом тесного сотрудничества Саудовской Аравии и США.

Правящая в Польше с 2015 года партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" одерживает победу на парламентских выборах и сохраняет большинство в Сейме, свидетельствуют данные экзитполов. Официальные данные будут обнародованы ближе к вечеру понедельника. Оппозиционная "Гражданская платформа" уже признала свое поражение, Гжегож Схетина заявил, что партия сражалась в неравной борьбе. Партия Качиньского набирает 43,6% голосов и может получить 239 мандатов, что избавляет ее от необходимости вступать в коалицию.

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Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку, которую на прошлой неделе Химкинский суд Москвы приговорил к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков.

В апреле этого года 25-летняя Наама Иссахар летела из Дели в Тель-Авив транзитом через Москву. При досмотре в транзитной зоне московского аэропорта у нее в багаже обнаружили 9,6 грамма гашиша. Девушка признала факт хранения наркотика, но категорически отрицала обвинения в контрабанде.

Израильские власти считают, что приговор непропорционально суров, а израильские СМИ предполагают, что таким образом Россия пытается оказать давление на Израиль и предотвратить экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова.

В декабре 2015 года Бурков был арестован в аэропорту Тель-Авива по запросу США, где россиянина обвиняют в совершении кибератак на ряд американских компаний. Израиль обязался экстрадировать Буркова в США, однако Москва, считают в Израиле, пытается этому помешать.

Как сообщает Jerusalem Post, накануне приговора Иссахар российская сторона просила об отмене экстрадиции россиянина, но в Иерусалиме просьбу отклонили, так как решение вынесено Верховным судом страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что взял дело Иссахар под личный контроль и будет добиваться ее возвращения домой.

Россия гарантировала себе место в финальной части чемпионата Европы-2020, обыграв накануне сборную Кипра со счетом 5:0. Таким образом, российская сборная победила в семи из восьми матчей отборочной серии, набрала 21 очко и досрочно обеспечила себе как минимум второе место в своей группе.

Россиянам еще предстоят два матча - с лидерами группы бельгийцами и со сборной Сан-Марино, но результаты этих встреч не смогут повлиять на расклад в группе.

Евро-2020 впервые пройдет не в конкретной стране или в двух граничащих государствах, как бывало раньше. На этот раз матчи примут 12 стадионов в 11 странах, где существуют национальные ассоциации УЕФА. Финал чемпионата пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг проехался по Берлину с Эгоном Кренцем - последним руководителем Восточной Германии. Кренц поделился своими воспоминаниями об исторических событиях 1989 года, когда пала Берлинская стена.

Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Олег Михайлов