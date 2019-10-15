Вор вынес офорт Сальвадора Дали из галереи в США за 32 секунды

Правообладатель иллюстрации INA Image caption Жирафов Дали изображал в рисунках, графике и даже в киносценарии (на фото: Дали рядом со своей скульптурой "Слоножираф")

Полиция Сан-Франциско расследует дерзкую кражу: средь бела дня работу испанского художника "Горящий жираф" вынесли с выставки, где этот офорт был центральным экспонатом.

Цветной офорт оценивается в 20 тысяч долларов. Похищение было зафиксировано внешними камерами наблюдения: днем в воскресенье человек спортивного вида в синей футболке, шортах и бейсболке (и даже со свистком на шнурке) спокойно заходит в галерею. Тридцать две секунды спустя он так же неторопливо выходит из двери уже с гравюрой Дали в руках. Картина немаленькая - 50 см на 60 см.

Пропустить Twitter пост , автор: @abc7newsbayarea It took just 32 seconds for a man to walk into a San Francisco art gallery and walk out with a $20,000 Salvador Dali etching in his hand. https://t.co/RHv7hjUhe2 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) 15 октября 2019 г.

"Это был центральный экспонат нашей специальной выставки Сальвадора Дали", - рассказала телекомпании ABC7 директор галереи Анжела Келлет. "Горящий жираф" (не единственная работа Дали с таким названием) был выставлен в центре зала на мольберте.

"Они как бы просто заглянули в галерею вдвоем, вероятно, для отвлечения сотрудников, и убежали слишком быстро, до того, как кто-то успел что-либо заметить", - говорит Келлет.

Таинственные похищения

Экспонат должен был быть прикреплен к мольберту тросом, но таинственным образом ни троса, ни карабина в момент похищения не было. Полиция выясняет, был ли трос отстегнут злоумышленниками заранее (возможно, они или сообщники уже заходили в галерею перед этим) или вор сумел обрезать трос за те 32 секунды, что он находился в помещении.

В 2012 году из галереи в Нью-Йорке была похищена картина Сальвадора Дали "Портрет дона Хуана Тенорио", неделю спустя владельцы галереи получили ее обратно по почте. Портрет был прислан с фиктивного адреса в Европе и был в ценности и сохранности.

Одной из самых крупных краж работ великих художников XX века остается похищение одновременнно пяти полотен Пикассо, Матисса, Модильяни и Леже из Музея современного искусства в Париже.

Их общая стоимость может достигать 100 млн евро, а возможно, и больше. Полиция нашла вора: он утверждал, что в панике выбросил украденное в мусорный контейнер. Полотна считаются утраченными.