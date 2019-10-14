Нобелевская премия по экономике присуждена за новый подход к борьбе с бедностью

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Шведская академия наук объявила лауреатов премии по экономическим наукам за 2019 год - это американские экономисты Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер, а также родившаяся во Франции и работающая в США экономист Эстер Дуфло.

Они получили эту награду за экспериментальный подход к борьбе с бедностью.

"Лауреаты этого года представили новый подход к получению достоверных ответов на то, каковы наиболее эффективные пути борьбы с бедностью с мире", - говорится в заявлении шведской Академии наук.

В первые пять дней нобелевской недели 2019 года премий удостоились деятели науки и культуры из США (пять лауреатов, один из которых наполовину канадец), Швейцарии (двое), Японии, Британии, Эфиопии и Австрии (по одному лауреату). Польская поэтесса и писательница Ольга Токарчук была объявлена лауреатом за прошлый, 2018 год, когда премия по литературе не присуждалась.

Премия банкиров

Нобелевка по экономике присуждается с 1969 года. За год до этого центробанк Швеции внес в Фонд Альфреда Нобеля сумму, необходимую для финансирования премии, поэтому ее полное название - "Премия Риксбанка по экономике памяти Альфреда Нобеля".

Премия выдающимся экономистам не входила в завещание миллиардера и филантропа, однако присуждается по тем же правилам, что и в точных науках и литературе: в Стокгольме действует Нобелевский комитет по экономике.

Однако по сравнению с другими премиями более ограничен круг специалистов, которые имеют право выдвигать кандидатов: это члены Шведской академии наук, лауреаты прошлых лет, профессора университетов Швеции, Дании, Финляндии и Исландии и Норвегии.

В физике, медицине и других дисциплинах, включая литературу, предлагать кандидатов имеют право профессора любого университета в мире.

Шведская академия, однако, рассылает и персональные приглашения для участия в выдвижении номинантов тем ученым, кому сочтет нужным.

За всю историю Нобелевки по экономике лишь один раз лауреатом стала женщина.

Нобель и глобальное потепление

Правообладатель иллюстрации NIKLAS ELMEHED/THE NOBEL PRIZE Image caption Уильям Нордхаус и Пол Ромер

В 2018 году лауреатами премии Риксбанка памяти Альфреда Нобеля стали двое американских экономистов: Уильям Нордхаус из Йельского университета и Пол Ромер, в прошлом - главный экономист Всемирного банка.

Они построили научные модели устойчивого мирового роста экономики в долгосрочной перспективе и посчитали, как глобальная экономика зависит от изменения климата на планете.