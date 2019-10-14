Удар по партии Орбана: на выборах мэра Будапешта победил оппозиционер

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На выборах мэра Будапешта неожиданно победил оппозиционер Гергель Карачонь, сместив занимавшего этот пост с 2010 года Иштвана Тарлоша, члена правящей партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. Эксперты, однако, призывают не расценивать победу как тотальное поражение венгерского премьера.

Гергель Карачонь - левоцентрист с проевропейскими взглядами. Его победа стала первым серьезным ударом на выборах для партии Орбана.

На местных выборах в Будапеште оппозиционеры также получили большинство в городском совете.

Карачонь назвал свою победу исторической. "Мы поведем город из XX-го века в XXI-й, - сказал он. - Будапешт станет зеленым и свободным, мы вернем его обратно в Европу".

Оппозиции удалось консолидировать силы, выдвинув единого кандидата во многих муниципалитетах, и одержать победу над правящей партией в 10 из 23 крупнейших городов Венгрии.

Редкая победа

Ник Торп, корреспондент Би-би-си в Будапеште

Результаты этих выборов стали первым с 2006 года значительным поражением партии "Фидес".

Позиции правящей партии, скорее всего, подорвал секс-скандал с мэром города Дьёр, членом партии "Фидес". На всплывшей незадолго до выборов видеозаписи женатый Жолт Боркаи предположительно участвует в оргии на яхте в Адриатическом море.

Год назад на парламентских выборах оппозиция пыталась образовать коалицию в противовес правящей партии, но безуспешно.

В этот раз договоренности об альянсе были достигнуты на 75% территории страны, и даже там, где "Фидес" победил, оппозиция сумела укрепить позиции.

Помимо поста мэра, оппозиционеры получили большинство на местных выборах в 14 из 23 муниципалитетов Будапешта. По всей видимости, они смогут сформировать большинство и в городском совете.

Теперь "Фидес" остается мобилизовать своих пассивных соратников, а оппозиции - заручиться поддержкой на периферии, где у правящей партии все еще стабильное большинство.

Поражение, но не катастрофа

В то же время, как отмечают аналитики, говорить о масштабном кризисе политики "Фидес" не приходится.

"Безусловно, в столице "Фидес" проиграл, и проиграл сильно, - говорит директор Института социологии в Будапеште Павел Томаш. - В университетских городах тоже выиграла оппозиция. Но у "Фидес" осталось большинство в деревнях и небольших городах с населением менее 10 тысяч человек. Орбан выиграл парламентские выборы и никуда отступать не собирается".

"Принимая во внимание изменения политического ландшафта с 2010 года, я не жду более умеренного или успокаивающего тона от "Фидес", - соглашается аналитик Института политического капитала Булшу Хуняди. - Партия продолжит гнуть свою линию и даже ужесточит ее".

Проигравший выборы Тарлош публично поздравил Карачоня в присутствии премьер-министра Виктора Орбана. Официальный представитель "Фидес" на пресс-конференции заявил, что венгерское правительство уважает решение жителей Будапешта. Сам Карачонь отметил, что хотел бы вывести отношения между Будапештом и правительством на новый уровень. "Мы готовимся не к войне, а к совместному строительству", - сказал он.

Вопрос в том, насколько это получится.

"На этих выборах оппозиции удалось "склеить" своих лидеров ради победы, но это не означает, что так будет вечно", - говорит Павел Томаш. Он считает, что разногласия между оппозиционными политиками, представляющими различные грани политического спектра страны, станут очевидными, а возможно, и разрушительными, уже в течение ближайших нескольких месяцев. Поэтому прогнозировать успех оппозиции на предстоящих через два года парламентских выборах сегодня как минимум преждевременно.

"У оппозиции нет единого лидера. Это разные люди, разные политические и идеологические направления, и из успеха на местных выборах ничего автоматически не вытекает, - продолжает Томаш. - Это первый шаг, но не самый важный".

Особенности кампании

Перед выборами "Фидес" пыталась выставить Карачоня в неприглядном свете, критикуя его иммиграционную политику. Премьер-министр Орбан даже грозил прекратить сотрудничество с муниципалитетами, которые не выберут кандидатов от его партии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Виктор Орбан (слева) и Иштван Тарлош вместе вышли на сцену, чтобы прокомментировать поражение правящей партии

Здесь уместным будет напомнить, что прямо с момента занятия поста премьер-министра у националиста Орбана возникли разногласия с Брюсселем из-за иммиграционной политики и правовых аспектов. Премьер реформировал некоторые государственные институты, сосредоточив власть и контроль над СМИ в своих руках.

В двух провинциальных городах Дунауйварош и Эгер победила ультраправая националистическая партия "Йоббик", получив голоса сторонников Социалистической, Либеральной и Зеленой партий. Электорат "Йоббика", в свою очередь, поддержал левых и либеральных кандидатов в других округах.