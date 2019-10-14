Как убийство школьницы в Саратове возродило дискуссию о смертной казни

Правообладатель иллюстрации Alexey Koshelev/TASS Image caption На месте убийства школьницы жители города устроили мемориал с цветами и игрушками

Девятилетнюю школьницу, найденную мертвой в ночь на пятницу в Саратове, похоронили в воскресенье. Проститься с ней собрались сотни саратовцев. Громкое преступление породило дискуссию на федеральном уровне о снятии моратория на смертную казнь.

Сразу после задержания 35-летнего подозреваемого в убийстве ребенка стало известно, что его уже судили за кражу, изнасилование и разбой.

Как писали местные СМИ, мужчина в последний раз провел в заключении шесть с половиной лет. При этом последние преступления он совершил в первые сутки после освобождения из колонии.

В соцсетях и СМИ началось обсуждение о необходимости вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов. На странице Госдумы во "ВКонтакте" даже опубликовали опрос об этом, на момент публикации в нем проголосовали 143 270 тысяч пользователей, из них почти 80% высказались "за".

Мнения депутатов при этом разделились. Позицию Кремля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил просто: "Этот вопрос [об отмене моратория на смертную казнь] не обсуждается".

Арест, мать и отец

В субботу подозреваемого, содержащегося в изоляторе соседнего города Энгельса, арестовали. Как писало местное издание "Взгляд-инфо", изначально меру пресечения ему планировалось избирать в Волжском районном суде Саратова. "В районе полудня у здания суда на Некрасова появилось "усиление" в виде десятка приставов", пишет издание.

Однако в итоге арест состоялся в Энгельсском районном суде. А на сайте Волжского суда появилось сообщение, что ходатайство по аресту рассмотрено в другом суде "в целях обеспечения безопасности участников процесса". Пришедшие на процесс саратовцы могли попытаться нанести увечья подозреваемому.

В пятницу, когда девочку нашли убитой, они требовали самосуда над ним и раскачивали полицейскую машину, думая, что задержанный находится там.

Правообладатель иллюстрации Sledstvenny Komitet RF/TASS Image caption Следственный комитет опубликовал фотографии ареста подозреваемого в убийстве девочки

Тем временем журналисты нашли мать и отца подозреваемого, и их высказывания о сыне были кардинально разными. Так, мать заявила телеканалу RT, что ее сын "замечательный, добрый, умный, работящий".

На вопрос о том, знает ли она, что сына обвиняют в убийстве, женщина заявила, что это "неправда". Она также охарактеризовала его как "хорошего человека".

Соседка женщины Наталья Скиданова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, что мать арестованного неоднократно угрожала ее детям и нападала на них.

"Еще когда он не вышел из тюрьмы, она мне всегда кричала: "Выйдет мой сын из тюрьмы, посмотрим, что с твоими детьми будет". Потому что дети постоянно гуляют, мешают. Она вообще больная женщина на голову", - сказала Скиданова.

Ранее СМИ писали, что мать подозреваемого не пустила оперативников в свою квартиру, кричала нечто невразумительное с балкона, а из квартиры были слышны громкие звуки.

Отец арестованного в разговоре с RT заявил, что не общается с сыном. "Он мне никто, и ничего про него я сказать не могу, потому что я его не знаю, я с ним не общался. Когда он вышел последний раз из тюрьмы, то пришел, посидел пять минут и ушел", - сказал мужчина.

Похороны

На прощание с убитой девочкой в воскресенье 13 октября, по разным оценкам, пришло от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Ее отпевание состоялось в храме имени святых первоверховных апостолов Петра и Павла. У храма дежурили наряды полиции и волонтеры с траурными повязками. В Саратове даже организовали бесплатные автобусы к месту прощания.

Многие жители принесли с собой цветы и мягкие игрушки. В репортаже телеканал "Рен-ТВ" показал, что для перевозки венков и букетов на кладбище потребовалась отдельная грузовая "Газель".

Похоронили ребенка на Новом Елшанском кладбище. На похороны пришли около сотни саратовцев. На месте убийства девочки неподалеку от ее дома горожане соорудили мемориал со свечами, цветами и игрушками.

Правообладатель иллюстрации Alexey Koshelev/TASS

Новая дискуссия о смертной казни

Смерть девятилетней девочки в Саратове вызвала не только небывалую консолидацию жителей города, но и ожесточенную дискуссию об отмене моратория на смертную казнь. В России этот вид уголовного наказания есть, но с 1997 года суды его не назначают после присоединения страны к Венской конвенции.

По поводу смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд, отмечая, что из-за длительного моратория на ее применение сложились устойчивые гарантии для человека не быть подвергнутым такому наказанию.

После того как девочку нашли мертвой, первым лаконичное сообщение "Нужно вернуть смертную казнь" написал в "Фейсбуке" депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Примаков.

"Заигрались в демократию и толерантность. Вернуть смертную казнь в Россию!" - написала в соцсети депутат от КПРФ Ольга Алимова.

Замсекретаря генерального совета "Единой России" Ольга Баталина, напротив, призвала не поддаваться эмоциям: "Серьезные решения только на спокойную голову. А пока помолчим в память о девочке".

Подключился к дискуссии и телеведущий Владимир Соловьев, заявив: "Я добрый человек, поэтому я за смертную казнь".

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила в качестве противника смертной казни. В качестве аргумента она привела статистику США о том, какой процент осужденных оказывается в итоге невиновными. "Представьте себя на месте этого каждого двадцать пятого, просто случайно проходившего мимо... Нужны еще аргументы против?" - написала она в "Фейсбуке".

Против смертной казни высказалась и советница председателя Госдумы Вячеслава Володина - Анастасия Кашеварова. "Суд Линча и смертная казнь - не панацея, - считает она. - Я все же выступаю за пожизненное. Эти люди не смогут социализироваться никогда".

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Владимир Легойда также заявил, что против смертной казни. "Пожизненное (буквально). Одиночка [одиночная камера]", - лаконично написал он в своем телеграм-канале.

Высказался на эту тему журналист и медиаменеджер Митя Алешковский. По его мнению, "смертная казнь будет использоваться направо и налево, для сведения счетов, решения бизнес проблем, политических чисток и так далее". "Пока мы продолжим жить по принципу "бабы новых нарожают" у нас нет шансов. Никаких", - написал Алешковский.

В комментариях к его посту журналист Андрей Лошак пишет, что "сексуальное насилие над детьми - самое страшное преступление, которое должно безжалостно караться". "Я против казни, но за химическую кастрацию и сроки длиной в жизнь", - пояснил он.

Несмотря на то, что дискуссия завязалась нешуточная, отмена моратория на смертную казнь едва ли возможна. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что выступает "категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии".

По его мнению, в России сложился конституционно-правовой режим, при котором необратимо происходит "отмена смертной казни как исключительной меры наказания". К тому же, подчеркнул он, Россия связана Венской конвенцией, по которой смертная казнь не может "ни назначаться, ни исполняться".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила против возвращения смертной казни в России. "В свое время Россия сделала стратегический цивилизационный выбор. И я сторонница того, что вектор не надо менять, что не нужно вводить смертную казнь. Этого делать нельзя", - цитирует ее Интерфакс

"Этот вопрос не обсуждается", - кратко ответил журналистам об отмене моратория пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и кажется, это выражает однозначное отношение Кремля к этому вопросу.