Звезда кей-попа Солли найдена мертвой. Ей было 25 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images

25-летняя звезда кей-попа Солли найдена мертвой.

Как Би-би-си сообщили в полиции, менеджер певицы, настоящее имя которой Чхве Чжин Ри, нашел ее мертвой в собственном доме недалеко от Сеула.

В полиции заявили, что расследуют причину ее смерти и работают исходя из предположения, что она совершила самоубийство.

Звезда, у которой было более пяти миллионов подписчиков в "Инстаграме", до 2015 года выступала в составе девичьей группы F(x). Затем она решила сосредоточиться на своей актерской карьере.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Солли появлялась в нескольких ТВ-программах, где рассказывала об оскорбительных комментариях, которые она получает в соцсетях

Некоторые считают, что Чхве Чжин Ри прекратила карьеру кей-поп певицы из-за нападок и оскорблений, которым она подвергалась в интернете.

Она была свободна духом, написала о ней музыкальный журналист Тейлор Гласби.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До 2015 года Солли выступала в составе девичьей группы F(x). На фото: группа на новогоднем концерте в Китае в 2013 году

"Она была одним из кумиров, которые решили жить так, как хотелось, и это не всегда устраивало широкую публику", - рассказала она в эфире радио Би-би-си. В Южной Корее поп-звезд называют кумирами или идолами.

По утверждению Гласби, музыка, которую делала Солли в составе группы F(x), изменила кей-поп.

Правообладатель иллюстрации Han Myung-Gu Image caption В этом году у Солли вышла первая сольная песня

"Они были одной из женских групп, которые не вписывались в общие рамки, они занимались своим делом. Их музыка была более жесткой. Она была инновационной и сложной и помогла закрепить целый поджанр в кей-поп - girl crush", - говорит журналист.

По ее словам, когда Чхве Чжин Ри покинула группу, то влияние, которое она на нее оказывала, стало очевидным: "Я восхищалась ее духом, несмотря на тот постоянный негатив, который она получала от менее широко мыслящих людей".

Бывшая напарница Солли по группе Эмбер Лю рассказала о своем шоке от произошедшего. Она написала, что на некоторое время решила приостановить свою публичную деятельность.

Солли часто делала провокационные заявления. Она рассказывала фанатам о том, что у них есть выбор, как именно показывать свое тело.

Она оказалась в центре скандала после того, как несколько раз в разных обстоятельствах продемонстрировала свои соски.

Первые фото в ее инстаграм-аккаунте появились в мае 2016 года, что вызвало шквал оскорбительных комментариев в ее адрес в соцсетях. ‎

В сентябре во время прямой трансляции в "Инстаграме" она нечаянно обнажила грудь, что было неоднозначно воспринято в консервативном южнокорейском обществе.

Певица дружила со звездой кей-попа по имени Джонхён, который покончил с собой в возрасте 27 лет.

Солли выступила на его похоронах в 2017 году.