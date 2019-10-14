Звезда кей-попа Солли найдена мертвой. Ей было 25 лет
25-летняя звезда кей-попа Солли найдена мертвой.
Как Би-би-си сообщили в полиции, менеджер певицы, настоящее имя которой Чхве Чжин Ри, нашел ее мертвой в собственном доме недалеко от Сеула.
В полиции заявили, что расследуют причину ее смерти и работают исходя из предположения, что она совершила самоубийство.
Звезда, у которой было более пяти миллионов подписчиков в "Инстаграме", до 2015 года выступала в составе девичьей группы F(x). Затем она решила сосредоточиться на своей актерской карьере.
Некоторые считают, что Чхве Чжин Ри прекратила карьеру кей-поп певицы из-за нападок и оскорблений, которым она подвергалась в интернете.
Она была свободна духом, написала о ней музыкальный журналист Тейлор Гласби.
"Она была одним из кумиров, которые решили жить так, как хотелось, и это не всегда устраивало широкую публику", - рассказала она в эфире радио Би-би-си. В Южной Корее поп-звезд называют кумирами или идолами.
По утверждению Гласби, музыка, которую делала Солли в составе группы F(x), изменила кей-поп.
"Они были одной из женских групп, которые не вписывались в общие рамки, они занимались своим делом. Их музыка была более жесткой. Она была инновационной и сложной и помогла закрепить целый поджанр в кей-поп - girl crush", - говорит журналист.
По ее словам, когда Чхве Чжин Ри покинула группу, то влияние, которое она на нее оказывала, стало очевидным: "Я восхищалась ее духом, несмотря на тот постоянный негатив, который она получала от менее широко мыслящих людей".
Бывшая напарница Солли по группе Эмбер Лю рассказала о своем шоке от произошедшего. Она написала, что на некоторое время решила приостановить свою публичную деятельность.
- Корейская волна: как кей-поп и дорамы захватывают Кыргызстан
- В чем секрет Южной Кореи? Возможно, дело - в культе скорости
- Иранский стриминг вымарывает певиц с обложек их альбомов. За что?
-
Солли часто делала провокационные заявления. Она рассказывала фанатам о том, что у них есть выбор, как именно показывать свое тело.
Она оказалась в центре скандала после того, как несколько раз в разных обстоятельствах продемонстрировала свои соски.
Первые фото в ее инстаграм-аккаунте появились в мае 2016 года, что вызвало шквал оскорбительных комментариев в ее адрес в соцсетях.
В сентябре во время прямой трансляции в "Инстаграме" она нечаянно обнажила грудь, что было неоднозначно воспринято в консервативном южнокорейском обществе.
Певица дружила со звездой кей-попа по имени Джонхён, который покончил с собой в возрасте 27 лет.
Солли выступила на его похоронах в 2017 году.