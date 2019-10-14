В Екатеринбурге определились с площадкой для храма, из-за которого начались протесты

Правообладатель иллюстрации donat sorokin/tass Image caption Здание Уральского приборостроительного завода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подвели итоги опроса о месте строительства собора Святой Екатерины. Большинство проголосовавших поддержали площадку на месте бывшего Уральского приборостроительного завода.

Голосование проходило в воскресенье, 13 октября. Всего в опросный лист вошли две площадки: территория приборостроительного завода на улице Горького и набережная за Макаровским мостом.

Согласно окончательным итогам, за первую площадку проголосовали 57,66% участников опроса, за вторую - 39,49%, еще 2,85% опросных листов были признаны недействительными, сообщили в горизбиркоме Екатеринбурга.

Итоговая явка составила 8,94% (97143 избирателя), уточнили в избирательной комиссии города.

Строительство храма на месте приборостроительного завода поддерживала екатеринбургская епархия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам опроса также признался, что ему нравится победившая в опросе площадка.

"В Екатеринбурге подвели итоги опроса по выбору места для храма святой Екатерины. По решению жителей храм будут возводить на территории бывшего приборостроительного завода. Мне эта площадка тоже нравится. Надеюсь, храм станет настоящим украшением архитектурного ансамбля набережной Исети", - написал он в своем "Инстаграме".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным участие горожан в опросе по строительству храма, но обратил внимание на низкую явку - при этом привел еще более скромные данные, чем местные власти.

"Хочется обратить общее внимание на то, что 2,6% тех людей, которые могли прийти и сообщить о своем выборе, приняли участие в этом опросе. Это очень важная цифра, говорящая цифра", - заявил он журналистам.

Протесты против храма в сквере

В середине мая в Екатеринбурге прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Возведение храма на этой площадке было согласовано градостроительным советом, однако, когда сквер огородили забором, возле него начали собираться протестующие.

Спустя несколько дней протестов президент России Владимир Путин предложил приостановить строительные работы и опросить жителей Екатеринбурга. Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что 58% екатеринбуржцев выступают против строительства храма.

После этого городские власти составили новый список, в который изначально входило пять площадок, включая и сквер у театра. Однако в июне в РПЦ заявили, что больше не претендуют на эту территорию.

"Уступая в очередной раз, мы понимаем, что череда этих уступок не может быть бесконечной. Верующие надеются, что нынешняя уступка - последняя", - заявляли тогда в епархии.

Остальные площадки рабочая группа из представителей общественности, духовенства и городских депутатов отсеяла в последующие месяцы.

Строительство храма святой Екатерины оценивалось в 3,5 млрд рублей и, по планам властей, должно было завершиться к 2023 году. Главные инвесторы проекта - Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК).