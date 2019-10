В Екатеринбурге определились с площадкой для храма, из-за которого начались протесты

View this post on Instagram

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по выбору места для храма святой Екатерины. По решению жителей, храм будут возводить на территории бывшего приборостроительного завода. Мне эта площадка тоже нравится. Надеюсь, храм станет настоящим украшением архитектурного ансамбля набережной Исети. Хочу выразить благодарность всем участникам опроса. Спасибо вам за неравнодушие, за проявленное внимание к важной для нашего города истории. Я также благодарен главам РМК и УГМК Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну за проявленную мудрость. Благодаря совместным усилиям мы смогли прийти к общему знаменателю. Вся страна знает, что в Свердловской области живут умные, сильные и храбрые люди. Мы всегда достойно можем решить даже самый сложный и противоречивый вопрос.