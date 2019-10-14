Издатель Forbes решил подать в суд на холдинг Михаила Гуцериева

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Компания "Ас Рус Медиа", издающая журнал Forbes в России, объявила о планах подать в суд на группу "Сафмар" миллиардера Михаила Гуцериева. Медиакомпания сочла порочащим деловую репутацию издания заявление группы, назвавшей статью Forbes "образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики".

"В связи с официальным заявлением группы "Сафмар", опубликованным на сайте компании и рядом СМИ, АО "Ас Рус Медиа" готовит документы для их передачи в суд. Мы считаем это заявление порочащим деловую репутацию издания Forbes", - говорится в заявлении директора по маркетингу и связям с общественностью "Forbes Россия" Дмитрия Озмана.

Заявление, которое, по мнению медиакомпании, порочит деловую репутацию журнала, было сделано группой "Сафмар" после публикации статьи о возможных долгах семьи Гуцериевых перед банками.

В статье, которая вышла 11 октября, со ссылкой на два источника сообщалось, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, может составлять около 1 трлн рублей.

В тот же день в группе "Сафмар" заявили, что ни одна из цифр, приведенных в статье, не соответствует действительности, а саму заметку назвали "образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики" и "проплаченной кампанией" со стороны конкурентов.

Авторов статьи, а также главного редактора журнала Николая Мазурина и генерального директора "Ас Рус Медиа" Эльмара Муртазаева группа "Сафмар" обвинила в нарушении "основополагающих принципов объективной журналистики, деловой этики и человеческой порядочности".

"Российские СМИ, увы, обычно выступают в судах в качестве ответчиков - ну что же, пришло время изменить эту тенденцию. Мера для нас это нетипичная, но речь идет о честном имени редакторов и журналистов, упомянутых в заявлении", - написал в понедельник в "Фейсбуке" Муртазаев.

"Мы уверены в достоверности данных, приведенных в статье, и корректности расчетов. Если "Сафмар" решит подать иск в суд на Forbes, как об этом сказано в заявлении, мы с удовольствием представим в суде данные и оценки, а также необходимые экспертные заключения", - добавил он.

В Forbes подчеркивают, что до публикации статьи группе "Сафмар" была дана возможность представить свою позицию в официальном комментарии, однако пресс-служба компании от этого отказалась.

По оценкам Forbes, семья Гуцериевых пятый год подряд удерживает первое место в списке богатейших семей России. Ее совокупное состояние журнал оценивает в 25 млрд долларов.