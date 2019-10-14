Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лидер PiS Ярослав Качиньский уже празднует победу

Правящая в Польше партия "Право и справедливость" PiS объявила, что именно она победила на прошедших в стране всеобщих выборах.

Большинство голосов подсчитано, и, согласно предварительным данным, PiS набирает более 40% голосов, что позволит партии увеличить свое большинство в нижней палате парламента.

Основная оппозиционная партия "Гражданская коалиция" KO, судя по всему, заручилась четвертью голосов избирателей.

Консервативная партия PiS конфликтует с ЕС по вопросу о реформе юридической системы Польши, а также подвергалась критике за свою позицию по вопросу о правах геев.

"Мы победили!" - сказал лидер PiS Ярослав Качиньски своим сторонникам, собравшимся в штаб-квартире партии в Варшаве.

"Нам предстоит четыре года работы. Польша должна измениться, измениться к лучшему", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Основная оппозиционная партия "Гражданская коалиция" KO, судя по всему, заручилась четвертью голосов избирателей.

Партия, выполняющая обещания

Адам Истон, Би-би-си, Варшава

Партия "Право и справедливость", судя по всему, получает наивысший процент голосов со времени восстановления демократии в Польше в 1989 году,

Если окончательный подсчет голосов будет соответствовать предварительным результатам, то PiS увеличит свое большинство в парламенте и сможет продолжить реформы консервативного характера.

Партия заявляет, что намерена и дальше реформировать юридическую систему, несмотря на протесты со стороны Европейской комиссии, которая считает, что эти рефоры подрывают независимость судей в Польше. Этот вопрос никак не пошатнул популярность PiS.

Среди прочего, популярность партии зиждется на расширении программ социального обеспечения, благодаря чему удалось повысить доходы миллионов людей. Кроме того, партия, впервые за много лет, предлагает сбалансированный государственный бюджет на следующий год, несмотря на предупреждения экономистов о суровых последствиях для госказны.

Теперь у PiS репутация партии, которая выполняет свои обещания.

В понедельник были обнародованы результаты выборов в 91% округов, согласно которым PiS удастся несколько увеличить свое большинство в нижней палате парламента. Она также сохранит большинство в сенате.

Согласно экзитполам, явка избирателей составила 60%.

Судя по предварительным данным, альянс польских левых "Левица" займет третье место.

Права геев были одной из основных тем предвыборной кампании. PiS и католическая церковь в Польше настаивают, что гей-браки представляют собой угрозу традиционным ценностям.

Год назад Евросоюз распорядился, чтобы правительство Польши приостановило реформу своей юридической системы, так как предлагавшиеся изменения, по словам критиков, давали PiS политический контроль над Верховным судом.

Однако правящая партия заявляет, что реформы необходимы для того, чтобы появилась возможность отправить на пенсию судей, назаначенных еще во времена коммунистического правления, и сделать работу суда более эффективной.