Сирийская армия идет на помощь курдам - отбивать наступление Турции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турецкий танк в Сирии

Войска сирийской армии прибывают на север страны - на следующий день после того, как правительство в Дамаске согласилось помочь курдским подразделениям перед лицом наступления турецкой армии.

До сих пор сирийская и турецкая армии не вступали в прямой конфликт. Правительственные войска уже вошли в город Таль-Тамер в 30 км от турецкой границы.

Курдские силы договорились с официальным Дамаском после того, как США, бывшие до сих пор основным союзником сирийских курдов, объявили, что выводят все свои войска, до сих пор остававшиеся в Сирии. Речь идет примерно о тысяче американских военнослужащих на севере Сирии.

Как пишут западные СМИ, договоренности между курдским ополчением и Дамаском способствовала Россия. По информации Рейтер, лидеры курдов и представители правительства Асада провели переговоры на базе Хмеймим, где размещается российская авиация.

Турция хочет выбить из Сирии находящееся на севере курдское ополчение. Турецкие власти считают, что сирийские курды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая уже больше 30 лет ведет борьбу за создание курдской автономии в составе Турции и которую Анкара называет террористической организацией.

До последнего времени курды были ключевым союзником США в борьбе с силами группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Правительственные войска вошли в несколько курдских городов, в том числе и Таль-Тамер

Глава курдского ополчения заявил, что если перед курдами стоит выбор, как он выразился, между компромиссом и геноцидом, то они выберут жизнь.

Северные районы Сирии вдоль границы с Турцией, находящиеся под контролем курдов, вот уже несколько дней подвергаются авиаударам и артиллерийским обстрелам. Войскам Турции удалось почти полностью взять под свой контроль два приграничных сирийских города.

Обе стороны несут потери, в том числе среди гражданского населения.

Обозреватели опасаются, что в результате конфликта боевики ИГ могут бежать из мест заключения, где их охраняют курды.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет создать на сирийской стороне границы буферную зону шириной в 30 километров, откуда будут изгнаны курдские силы и куда Анкара надеется переселить около двух миллионов сирийских беженцев, находящихся сейчас в Турции. Большинство из них - арабы, и критики этой политики Турции говорят, что их переселение в этот район может привести к этнической чистке.

Что известно о соглашении между курдами и Дамаском?

Курдская администрация севера Сирии заявила, что в воскресенье достигла соглашения с правительством в Дамаске, согласно которому правительственные войска будут направлены к границе, чтобы, как было сказано, отразить турецкую агрессию.

На данный момент правительственные войска не будут приближаться к городам Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн, где идет основное наступление турецких войск.

Курдская администрация настаивает, что политический контроль над регионом и обеспечение порядка остаются в ее руках.

Это соглашение с Дамаском означает кардинальное изменение позиции курдов Сирии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турция бомбит города на севере Сирии

Несмотря на десятилетия преследований со стороны Дамаска, основные сирийские курдские партии тщательно избегали принимать чью бы то ни было сторону в гражданской войне, начавшейся в Сирии в 2011 году.

После того как правительственные войска были выведены из населенных курдами районов в 2012 году, так как они нужны были для борьбы с повстанцами, контроль над этой территорией взяло на себя курдское ополчение.

В 2015 году курдское ополчение стало ключевым союзником возглавляемой США международной коалиции, которая боролась с так называемым "Исламским государством" (запрещенной в России джихадистской группировкой). С помощью американских войск и американского оружия курдскому ополчению удалось выбить силы ИГ с четверти территории Сирии.

Тогда же курды провозгласили федеральную систему правления в Сирии. Хотя правительство отвергло эту прокламацию, а также выступало против присутствия американских войск, силы Дамаска не пытались захватить контролируемую курдами территорию.

Основные курдские политические партии заявляют, что не добиваются независимости, но настаивают на том, что любое политическое разрешение конфликта в Сирии должно гарантировать права курдов и признать их автономию. Правительство Сирии отвергает идею курдской автономии.

Гуманитарная ситуация

Власти Турции заявляют, что наносят удары по военным объектам, но курды говорят, что страдает мирное население.

После начала операции, по оценкам ООН, до 160 тысяч человек уже покинули свои дома, и ожидается, что число беженцев может достичь полумиллиона человек. Международные организации предупреждают о новом гуманитарном кризисе, если операция не завершится в ближайшее время.

Жертв столкновений становится все больше по обе стороны границы.

Столкновения также происходят близ лагерей, где содержатся пленные боевики ИГ и их семьи. Власти в лагере Айн-Исса говорят, что 800 членов семей боевиков смогли бежать из лагеря. В общей сложности в лагерях содержится около 12 тысяч человек.

Турция заявляет, что берет на себя ответственность за охрану пленных джихадистов.