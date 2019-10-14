Следствие сообщило еще о шести фигурантах "московского дела". Четверо задержаны
Следственный комитет России сообщил, что по делу, возбужденному из-за акций протеста в Москве, выявлены еще шесть подозреваемых. Четверо из них задержаны. Еще про двоих следствие пишет, что они скрылись.
В сообщении на сайте Следственного комитета говорится, что всех шестерых подозревают в применении силы к представителям власти. В их числе Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Мартинцов. Они задержаны. Имен двух человек, которых задержать не удалось, следствие не приводит.
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По версии следователей, на несогласованной акции 27 июля Лесных и Мартинцов повалили на тротуар сотрудника Росгвардии, а Лесных помимо этого ударил ногой еще одного гвардейца. Баршая следствие подозревает в том, что он толкнул росгвардейца в спину. Что именно сделал Емельянов - в сообщении не уточняется.
Следственный комитет также опубликовал видео стычки между протестующими и силовиками. Кто из задержанных присутствует на видео - не уточняется.
Ранее об обысках у Лесных, Мартинцова и Емельянова сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, после обысков всех троих увезли на допрос. По данным канала, обыск проходил еще у одного человека, но его в итоговом списке задержанных не оказалось.
Защита подозреваемых пока не комментировала сообщение следствия.
Ранее после оппозиционных акций уголовные дела были возбуждены в отношении 19 человек. Некоторые из них уже получили сроки, часть уголовных дел напротив была закрыта.