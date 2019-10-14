Тысячи националистов вышли на акцию против Зеленского, пока он в Донбассе

Image caption В центре Киева проходят сразу несколько массовых акций, участники которых протестуют против политики президента Владимира Зеленского

Тысячи людей принимают участие в массовых акциях в День защитника отечества в центре Киева. На 14 октября в украинской столице запланированы сразу несколько маршей под оппозиционными лозунгами.

Президент Владимир Зеленский, против политики которого протестуют участники акций, проводит этот день в Донбассе.

В прошлое воскресенье в Киеве прошло народное вече под лозунгом "Нет капитуляции!": примерно десять тысяч митингующих выступали против согласования украинской властью "формулы Штайнмайера" и намерения Киева отвести войска от линии соприкосновения на Донбассе.

"Защитим землю!"

День защитника отечества на Украине отмечается в этот день с 2015 года. Однако и ранее 14 октября в Киеве и других городах проходили марши националистов: именно в день праздника Покрова в 1942 году была создана Украинская повстанческая армия (организация под таким названием существует и сейчас, запрещена на территории Российской Федерации).

В этом году первыми на улицы вышли сторонники националистической партии "Свобода".

Несколько тысяч человек под флагами "Свободы", сине-желтыми и красно-черными флагами националистов прошли от парка Шевченко к Майдану Незалежности и дальше к администрации президента под лозунгами "Защитим украинскую землю!"

Image caption В марше, организованном партией "Свобода", приняли участие несколько тысяч человек

Выступавшие на митинге требовали как не отводить украинские войска от линии соприкосновения на Донбассе, так и сохранить мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения.

"Внутренний враг хочет продать украинскую землю за шекели", - кричал в мегафон мужчина, когда участники акции двигались по бульвару Шевченко.

Представители команды Владимира Зеленского собираются разрешить продавать и покупать сельскохозяйственные земли с осени следующего года: соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение парламента, в котором большинством обладает президентская партия "Слуга народа".

Если верить соцопросам, порядка 70% населения выступают против продажи земель. Киевские наблюдатели называют продвижение земельной реформы первым серьезным испытанием для президента, который, по словам главы его администрации Андрея Богдана, в своей деятельности руководствуется данными соцопросов.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Порядок в центре Киева обеспечивают сотни полицейских

Кроме "земельных" лозунгов на марше звучат традиционные для националистов лозунги в защиту украинского языка, участники марша скандировали "Слава Украине!", "Условие нации - нет капитуляции!", "Украина прежде всего!", "Помни, чужак, тут хозяин украинец!"

Правопорядок в центре Киева охраняют сотни полицейских. Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и секретарь Совбеза Алексей Данилов выступили с общим заявлением, в котором призвали участников акций в понедельник к бдительности.

"Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации!" - говорилось в этом заявлении.

Image caption Акции протеста проходят без эксцессов, но в полиции заявили, что готовы к провокациям со стороны "общего врага"

Второй марш

Немало демонстрантов приняли участие и в еще одном запланированном на понедельник марше, который стартовал от парка Шевченко.

Он проходит под лозунгом "Нет капитуляции!", и его участники выступают против предложенного Владимиром Зеленским плана окончания конфликту на Донбассе.

Несколько сотен активистов ранее в понедельник уже собирались возле администрации президента. Они воздвигли там символическую стену из 134 кирпичей, на каждом из которых было написано название населенного пункта вдоль линии разграничения на Донбассе. По мнению участников акции, эти города и села "могут быть оставлены в жертву оккупантам, если будет договорено о разведении войск по всей линии фронта".

Image caption Несколько сотен активистов соорудили возле Офиса президента символическую стену с названиями прифронтовых населенных пунктов. Позже сюда придет и более многочисленный марш националистов.

Первый марш под лозунгом "Нет капитуляции!" состоялся в Киеве 6 октября. Около 10 тысяч его участников провели митинг на Майдане Незалежности и прошли к администрации президента, где скандировали "Зелю геть!" и "Вову до Ростова!" ("Вову в Ростов!" - намек не бегство с Украины экс-президента Виктора Януковича).

Это выступление стало реакцией на согласование Киевом "формулы Штайнмайера": порядка вступления в действие закона про особый статус Донбасса. Этот шаг многие на Украине считают признаком желания нынешней власти закончить конфликт на Донбассе на условиях России и непризнанных "республик".

Президент на Донбассе

Владимир Зеленский в записанном накануне предыдущей большой акции видеообращении признал право украинцев на демонстрации, однако призвал их не поддаваться на провокации нечистых на руку политиков. Некоторые члены его команды заявили, что на прошлую большую акцию участников собирали за деньги.

Президент Украины заявляет, что в стремлении закончить конфликт на Донбассе он не перейдет через "красные линии" национальных интересов Украины, и называет обвинения своих оппонентов несостоятельными.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Президент с супругой зажгли свечи возле стены памяти павших в центре Киева, после этого Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Донбасс

"Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными", - заявил Зеленский в обращении ко Дню защитника отечества на своей странице в "Фейсбуке".

Самого президента Украины в этот день нет в Киеве. Утром он с супругой зажег свечи возле стены памяти павших за Украину в центре Киева, а после - отбыл с рабочей поездкой в Донбасс, где планирует посетить штаб операции объединенных сил (силовой операции украинской власти на Донбассе) в Краматорске, а также встретиться с военными.