Опубликовано фото Анатолия Чепиги на свадьбе дочери генерала ГРУ

Правообладатель иллюстрации Bellingcat

Подозреваемый британскими властями в отравлении семьи Скрипалей россиянин Анатолий Чепига присутствовал на свадьбе дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, утверждают западные издания. По их информации, генерал Аверьянов возглавляет войсковую часть №29155, входящую в структуру ГРУ.

Газета New York Times утверждала, что именно это подразделение стоит за российскими акциями, направленными на дестабилизацию в Европе.

Снимки опубликовали "Радио Свобода" и Bellingcat. "Радио Свобода" утверждает, что Чепига присутствовал на свадьбе генеральской дочери с женой и двумя детьми.

О существовании таких фотографий на прошлой неделе писала New York Times. По данным издания, войсковая часть №29155 под командованием Андрея Аверьянова функционирует не меньше 10 лет, но о её существовании западным спецслужбам стало известно лишь недавно.

Газета "Ведомости" ранее писала, что войсковая часть 29155 известна ещё с 1960-х годов как секретный учебный центр ГРУ, она дислоцируется на востоке Москвы.

По данным британских властей, россияне "Руслан Боширов" и "Александр Петров" ответственны за попытку отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери.

По информации "Радио Свобода" и Bellingcat, свадьба дочери генерала Аверьянова, на которой, предположительно, присутствовал Анатолий Чепига, состоялась в июле 2017 года, за полгода до покушения на Скрипалей.

Правообладатель иллюстрации bellingcat

По данным Bellingcat, настоящее имя "Боширова" - Анатолий Чепига, и он служит в ГРУ.

В сентябре 2018 года телеканал RT показал интервью людей, представившихся Петровым и Бошировым, главному редактору телеканала Маргарите Симоньян.

Они заявили, что это их настоящие имена, а на фотографиях британской полиции - точно они. О себе собеседники Симоньян рассказали немного: "предприниматели средней руки", занимаются услугами в области фитнеса и здоровья, часто путешествуют по Европе в личных и деловых целях.

Какую-либо причастность к отравлению Скрипалей они категорически отвергли.

Министерство обороны России, в которое входит Главное разведывательное управление генштаба, отрицало, что Петров и Боширов как-либо с ним связаны.