США готовят санкции против Турции из-за вторжения в Сирию

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Американский президент Дональд Трамп объявил, что вскоре подпишет указ о введении санкций против Турции, которая на прошлой неделе начала наступление на курдов на севере Сирии.

Трамп написал в "Твиттере", что распорядится прекратить торговые переговоры с Турцией и вернуть 50-процентные пошлины на импорт стали, сниженные в мае до 25%.

"Я скоро подпишу указ, разрешающий санкции против действующих и бывших официальных лиц из руководства Турции, а также - против любых людей, дестабилизирующих обстановку на северо-востоке Сирии. (...) Я готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по этой опасной и разрушительной дороге", - написал Трамп.

Курды до последнего времени были союзниками США в борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). Но в конце прошлой недели Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Это решение раскритиковал американский истеблишмент, а курды назвали "ударом в спину".

Сам Трамп давал понять, с одной стороны, что не будет препятствовать турецкой операции, и что американские военные не будут ни участвовать, ни как бы то ни было помогать курдам в Сирии. С другой стороны, Трамп угрожал уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает что-то такое, что не понравится американскому президенту.

В воскресенье курдские силы договорились о помощи с официальным Дамаском. Сирийские войска в понедельник сдвинули силы на север, к границе Турции. Договоренности между курдами и силами Асада способствовал главный союзник сирийского правительства Россия.

Турция хочет выбить из Сирии находящееся на севере курдское ополчение. Турецкие власти считают, что сирийские курды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая уже больше 30 лет ведет борьбу за создание курдской автономии в составе Турции и которую Анкара называет террористической организацией.

9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии под названием "Источник мира". Цель операции - вытеснение отрядов курдских ополченцев из северных районов Сирии и создание "зоны безопасности", в которой Турция планирует разместить два миллиона сирийских беженцев.