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В понедельник вечером, когда в Анкаре уже была ночь, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции из-за событий в Сирии, как и обещал несколькими часами ранее. Под санкции попали два министрества - обороны и энергетики, их руководители Хулуси Акар и Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости Сулейман Сойлу.

"Трамп подписал исполнительный указ, целью которого является оказать давление на Турцию, чтобы она прекратила военное наступление против северо-востока Сирии и немедленно заключила соглашение о прекращение огня", - заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, указ позволяет вводить дополнительные санкции и в дальнейшем.

Одновременно с этим вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и потребовал прекращения огня в Сирии. В Белом доме также сообщили, что в ближайшее время по поручению Трампа в Анкару направится высокопоставленная американская делегация. Судя по сообщениям, Пенс ее и возглавит.

"Учитывая нынешнюю слабость турецкой экономики, сегодняшние действия крайне серьезные. Но мы привержены разрешению ситуации путем проведения переговоров, поэтому президент дал распоряжение высокопоставленной делегации отправится в Анкару как можно скорее, чтобы посмотреть, сможем ли мы договориться", - сообщил представитель американской администрации.

Газета New York Times напоминает, что американский конгресс возобновил работу в полном объеме после двухнедельных каникул, а это значит, что запущенный демократами процесс импичмента Дональда Трампа пойдет гораздо быстрее.

Один из ключевых свидетелей - бывшая главная советница Белого дома по России и Европе Фиона Хилл уже дает показания на Капитолийском холме. Во вторник она подтвердит, что в числе нескольких сотрудников администрации Трампа выступала против увольнения посла США на Украине Мэри Йованович.

Многие считают увольнение Йованович звеном в цепи проводимой Белым домом политики по защите и продвижению частных интересов лиц, близких к президенту Трампу.

Как свидетельствовала в конгрессе сама Йованович, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани обвинил ее в нелояльности президенту, и тот уволил ее именно с такой формулировкой.

Как пишет New York Times, окружение Трампа просто пыталось убрать с дороги всех тех, кто мог помешать им давить на Украину и требовать от нее компромата на политических оппонентов действующего президента.

Фиона Хилл станет первым сотрудником Белого дома, который даст показания перед следственной группой конгресса. Как стало известно NYT, администрация не пыталась ее остановить, но адвокаты Белого дома прислали адвокатам Хилл письма с напоминанием о том, что разговоры и переписка президента сугубо конфиденциальны.

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Times пишет, что Саудовская Аравия раскатала перед Владимиром Путиным красную дорожку во всех возможных смыслах.

Это первый визит российского лидера в эту страну более чем за 10 лет, и прошел он, пишет газета, на фоне возрастающего влияния России в ближневосточном регионе.

В аэропорту Эр-Рияда Путина встретили салютом из 21 орудия, после чего его кортеж в сопровождении почетного эскорта из конных всадников проследовал в королевский дворец, где король Салман и его сын, фактически правитель страны, кронпринц Мохаммед бин Салман устроили пышный прием.

Саудовцы понимают, что после того как Дональд Трамп вывел американские войска с севера Сирии, Путин стал еще более весомой фигурой в регионе. При этом он - союзник двух стран, которые Эр-Рияд считает своими злейшими врагами - Ирана и Турции.

Сложившаяся комбинация не нравится Саудовской Аравии, и она включила всю свою дипломатию и обаяние, чтобы не пустить ситуацию на самотек.

Еще до вылета Путина из Москвы наследный принц бин Салман попросил его принять участие в расследовании нападения на саудовские нефтяные объекты в сентябре этого года, когда атаке дронов и ракетному обстрелу подвергся в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

Эр-Рияд обвиняет в диверсии Иран. Путин согласился помочь, но сразу дал ясно понять, что доказательств иранского следа нет. В ответ на такую категоричность королевский двор мягко намекнул, что Саудовская Аравия воздержалась от силового ответа, потому что в этом конфликте хочет оставаться стороной, стремящейся к миру. Вероятно, российская сторона должна была понять, что желание это может иссякнуть.

"Радио Свобода" и расследовательская группа Bellingcat опубликовали снимки со свадьбы дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, на которых в объектив попал человек, похожий на Анатолия Чепигу, подозреваемого в Британии в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Британские власти почти сразу сообщили, что операцию российских спецслужб проводили люди, въехавшие в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов, в позднее все та же Bellingcat сообщила, что их настоящие имена - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

В сентябре 2018 года Мишкин и Чепига дали интервью каналу RT и рассказали, что они - коммерсанты-путешественники и не понимают, о каком таком отравлении идет речь. Связт с ГРУ они отрицали.

Однако, если на фотографиях со свадьбы дочери генерала ГРУ, сделанных задолго до отравления в Солсбери, действительно изображен Чепига, то это не только доказывает его связь с российской разведкой, но и подтверждает убеждение многих в том, что ГРУ причастна к покушению на Скрипалей.

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Верховный суд Испании вынес приговор 12 каталонским политикам в связи с организацией в 2017 году референдума о независимости Каталонии. Девять из них были признаны виновными в мятеже и получили от 9 до 13 лет заключения.

Решение суда спровоцировало массовые протесты по всей Каталонии. В Барселоне, Жироне, Таррагоне и других городах прошли митинги и демонстрации, однако самая сложная ситуация сложилась в барселонском аэропорту Эль-Прат и на центральных улицах каталонской столицы.

Сторонники независимости из организации "Демократическое цунами" призвали людей выдвинуться пешком в сторону аэропорта, в результате выезд из города и подъезды к аэропорту оказались полностью заблокированы. Протестующие также нарушили работу линии метро, которая ведет в аэропорт.

В первом терминале аэропорта, куда многим протестующим удалось прорваться, произошли столкновения с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули для разгона демонстрантов.

Тем, кто собирался вылететь из Барселоны, пришлось нелегко - из-за перекрытой трассы многие люди шли в аэропорт пешком по дороге или по полю. Те, кто прилетел в Эль-Прат, были вынуждены ждать, пока их выпустят. Полиции удалось вытеснить протестующих только к вечеру понедельника.

В Лондоне объявили лауреатов Букеровской премии этого года. Ими стали сразу две писательницы - канадка Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.

Букер - одна из самых престижных литературных премий мира, и впервые за четверть с лишним века жюри решило ее поделить между двумя авторами, хотя это и запрещено правилами.

Маргарет Этвуд - всемирно известная романистка. Ее "Рассказ служанки" был экранизирован в 1990 году, а в 2017-м по книге был снят сериал, получивший премию "Эмми".

В 2000 году она уже удостаивалась Букеровской премии за роман "Слепой убийца". Кроме того, ее книги регулярно попадали в шорт-лист главных претендентов.

Премия этого года вручена Этвуд за роман-продолжение "Рассказа служанки" под названием "Заветы". Книга вышла в свет в сентябре этого года.

Бернардин Эверисто - новичок на Букере. Принесший ей премию роман "Девушка, женщина, все остальное" - ее восьмая книга, но попасть в шорт-лист жюри ей раньше не удавалось.

Оба произведения рассказывают о трудностях, с которыми на протяжении всей истории сталкиваются женщины, о навязанных обществом стереотипах и о борьбе за свои права.

Наш корреспондент Алексей Калмыков рассказывает, за что трое экономистов в понедельник получили почти миллион долларов и Нобелевскую премию по экономике.

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Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Олег Михайлов