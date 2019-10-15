Что грозит Болгарии за футбольный расизм: Англия требует расследования
Футбольная ассоциация Англии потребовала от УЕФА открыть расследование расистских инцидентов во время матча в столице Болгарии в понедельник. Игра дважды останавливалась из-за выходок болгарских фанатов - имитации обезьянего уханья и нацистских салютов.
Во вторник премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал к отставке главы футбольного союза страны Борислава Михайлова. Он дал указание министру спорта приостановить финансовую поддержку союза до отставки Михайлова.
- ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз за расизм на трибунах
- Иранских женщин впервые за 40 лет пустили на футбол. И сразу 14:0
"Зиги" и уханье
Игру прерывали дважды в первом тайме из-за расистских выпадов болгарских футбольных фанатов в адрес темнокожих футболистов сборной Англии.
Они имитировали уханье обезьян и вскидывали руки в нацистском приветствии. По протоколу УЕФА, после первой остановки на стадионе было сделано объявление о недопустимости расистских выпадов.
После второй остановки сборной Англии был предложен выбор - продолжить или прекратить матч. Англичане решили играть дальше и победили со счетом 6:0.
Команды встречались в рамках отборочного турнира Евро-2020.
В перерыве капитан болгарской команды Ивелин Попов разговаривал с болгарскими фантаами, предположительно, призывая их к приличию.
Наказание для рецидивистов
Председатель Футбольной ассоциации Англии после матча рассказал, что УЕФА собирается открыть собственное расследование, за которым, скорее всего, последует дисциплинарная мера в отношении болгарской сборной.
Болгария уже находится под санкциями за расизм фанатов - в понедельник часть трибун стадиона "Васил Левски" была закрыта после расистских выпадов во время игр против сборных Косова и Чехии в июне.
Между тем тренер сборной Болгарии Красимир Балаков оспорил сообщения о расистских выпадах. "Я лично не слышал [уханья]", - сказал Балаков.
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил в интервью Би-би-си, что за его команду лучше слов говорит ее игра.
"После всего, что мы испытали, наши игроки уходили с поля с улыбками, и это самое главное для меня", - сказал Саутгейт.