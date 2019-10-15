Что грозит Болгарии за футбольный расизм: Англия требует расследования

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для Тайрона Мингса матч в Софии стал дебютом в составе сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии потребовала от УЕФА открыть расследование расистских инцидентов во время матча в столице Болгарии в понедельник. Игра дважды останавливалась из-за выходок болгарских фанатов - имитации обезьянего уханья и нацистских салютов.

Во вторник премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал к отставке главы футбольного союза страны Борислава Михайлова. Он дал указание министру спорта приостановить финансовую поддержку союза до отставки Михайлова.

"Зиги" и уханье

Игру прерывали дважды в первом тайме из-за расистских выпадов болгарских футбольных фанатов в адрес темнокожих футболистов сборной Англии.

Они имитировали уханье обезьян и вскидывали руки в нацистском приветствии. По протоколу УЕФА, после первой остановки на стадионе было сделано объявление о недопустимости расистских выпадов.

После второй остановки сборной Англии был предложен выбор - продолжить или прекратить матч. Англичане решили играть дальше и победили со счетом 6:0.

Команды встречались в рамках отборочного турнира Евро-2020.

В перерыве капитан болгарской команды Ивелин Попов разговаривал с болгарскими фантаами, предположительно, призывая их к приличию.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тренер сборной Англии заявил, что гордится игроками

Наказание для рецидивистов

Председатель Футбольной ассоциации Англии после матча рассказал, что УЕФА собирается открыть собственное расследование, за которым, скорее всего, последует дисциплинарная мера в отношении болгарской сборной.

Болгария уже находится под санкциями за расизм фанатов - в понедельник часть трибун стадиона "Васил Левски" была закрыта после расистских выпадов во время игр против сборных Косова и Чехии в июне.

Между тем тренер сборной Болгарии Красимир Балаков оспорил сообщения о расистских выпадах. "Я лично не слышал [уханья]", - сказал Балаков.

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил в интервью Би-би-си, что за его команду лучше слов говорит ее игра.

"После всего, что мы испытали, наши игроки уходили с поля с улыбками, и это самое главное для меня", - сказал Саутгейт.