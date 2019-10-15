Новые обыски у сторонников Навального. Что известно

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Утром во вторник оппозиционер Алексей Навальный сообщил о новой волне обысков у своих сторонников в разных городах России. Позже Следственный комитет России подтвердил, что обыски по уголовному делу об отмывании денег проходят в 30 российских регионах.

Обыски проходят в штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений фонда, говорится в пресс-релизе СКР. Ряд сотрудников ФБК вызвали к следователям для допроса, их количество и имена не уточняются.

"Кроме того, по ходатайству СК России судом наложен арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета. Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента", - заявили в ведомстве.

У кого проходят обыски

Об обысках у местных сторонников Навального сообщили, в частности, штабы оппозиционера в Чебоксарах, Кемерове, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Твери, а также активисты из некоторых других городов.

Как пишет "ОВД-Инфо", уже известно об обысках не менее чем в 20 российских городах - помимо вышеперечисленных это Архангельск, Белгород, Бийск, Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Ижевск, Краснодар, Казань, Новокузнецк, Самара, Саратов, Тамбов, Уфа, Челябинск и Ярославль.

Соратник Навального Леонид Волков уточнил в своем "Твиттере", что в этот раз силовики пришли с обысками к тем сотрудникам ФБК, к кому "забыли или не попали" 12 сентября - в тот день обыски у сотрудников ФБК тоже начались почти одновременно и затронули 43 региона.

В этот раз с обысками пришли в том числе к "бывшим сотрудникам штабов, родственникам и даже бывшим супругам сотрудников штабов", добавил Волков.

Силовики пришли также в московский офис ФБК, где уже проводили обыск раньше.

Уголовное дело

СКР объявил о возбуждении уголовного дела об отмывании 1 млрд рублей (пункт "б" части 4 статьи 174 уголовного кодекса) 3 августа, прямо во время акции протеста в центре Москвы. Позже эта сумма была скорректирована до 75 млн рублей.

По версии следствия, сотрудники ФБК получали в российской и иностранной валюте деньги, "заведомо приобретенные другими лицами преступным путем". Следствие считает, что в целях отмывания деньги вносились через банкоматы и поступали на расчетные счета фонда.

В связи с расследованием дела СКР заблокировал счета ФБК и региональных штабов Навального. В сентябре у сотрудников штабов Навального в десятках городов России прошли массовые обыски по этому делу.

Соратники Навального связывали уголовное дело с московскими протестами и с проектом "Умное голосование". На прошедших в сентябре выборах в Мосгордуму Навальный призвал москвичей голосовать по своему списку, 20 кандидатов из которого по итогам выборов получили мандаты в городском парламенте.

9 октября российский минюст внес ФБК в список "иностранных агентов". Как позже пояснили в ведомстве, основным поводом для внесения ФБК в реестр стало то, что сотрудники фонда "осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия" и при этом получают иностранное финансирование.

В частности, пояснили в минюсте, в результате проверки московское управление ведомства обнаружило несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей.