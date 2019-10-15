Полиция запретила активистам Extinction Rebellion протестовать в Лондоне

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Экоактивисты движения Extinction Rebellion ("Восстание вымирающих") покинули Трафальгарскую площадь в Лондоне после того, как полиция запретила им проводить акции протеста.

Вечером 14 октября полиция выпустила заявление, предупредив, что активисты движения, которые продолжат протестовать после 21 часа в понедельник, могут быть арестованы.

Представители движения заявили, что покинут Трафальгарскую площадь, но добавили, что "международное восстание продолжается".

За время акции протеста, начавшейся в Лондоне в понедельник 7 октября, было арестовано более 1400 человек, 76 предъявлены обвинения в совершении преступлений.

Несмотря на вступивший в силу запрет полиции, часть активистов все еще продолжают протестовать в Лондоне - сегодня у здания министерства транспорта. Сооснователь движения Гейл Брэдбрук была арестована после того, как вскарабкалась на козырек над входом в здание ведомства.

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Что такое Extinction Rebellion?

С момента своего основания в прошлом году группа участвовала в самых разных акциях: ее участники блокировали мосты, выливали ведра искусственной крови на мостовую перед резиденцией британского премьер-министра, пикетировали здание Би-би-си и устраивали стриптиз на заседании британского парламента.

Активисты выдвигают три основных требования: обнародовать "правду" об изменениях климата, снизить углеродные выбросы в атмосферу до нуля к 2025 году, а также создать общественный совет для надзора за ходом экологических реформ.

Политика движения заключается в том, чтобы спровоцировать как можно больше арестов среди своих членов. Критики предупреждают, что такая тактика сеет хаос и отвлекает и без того перегруженные силы полиции от борьбы с реальной преступностью.

Группа уже провела ряд акций в Лондоне, она призывает правительство старны делать больше для борьбы с изменением климата.

Накануне вечером полиция начала вытеснять протестующих с Трафальгарской площади, некоторые активисты приклелили себя к земле, отказываясь уходить.

Как полиция вытесняла экоактивистов?

По словам представителя городской полиции Лоуренса Тейлора, запрет на акции протеста был введен из-за нарушения активистами закона об общественном порядке. По его словам, протесты в Лондоне привели к ряду неудобств для людей и предприятий, и полиция была вынуждена произвести более 90 арестов.

Он добавил: "Полицейская операция продолжается, и мы продолжим принимать меры против тех, кто участвует в незаконных акциях протеста в местах, выбранных движением Extinction Rebellion".

Ранее полиция предупреждала, что протестующие должны оставаться только в пределах Трафальгарской площади или они рискуют быть арестованными.

Но в понедельник вечером полиция начала вытеснять протестующих с площади.

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Четыре человека, отказывавшиеся покидать свои палатки, в конце концов были вынуждены уйти под напором полиции. 71-летняя Пэм Уильямс приклеила себя к земле рядом с местом, где стояла палатка, когда полиция попыталась эту палатку убрать. По ее словам, протестующим сообщили о запрете протестовать на площади лишь за полчаса до истечения крайнего срока - в половину девятого вечера.

Депутат Европарламента Элли Чоунс сообщила, что ее задержали, когда она встала в знак солидарности рядом с протестующими. На видео, опубликованном ею в "Твиттере", она говорит, что запрет на проведение акций протеста не имеет под собой никаких оснований.

"Правила изменились. В Лондоне больше нет места мирному демократическому протесту. Это невыносимо", - сказала она.