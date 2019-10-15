Суд по Франции вынес приговоры пяти женщинам. Они пытались взорвать Нотр-Дам
Суд во Франции приговорил пятерых женщин к тюремным срокам от 5 до 30 лет за попытку устроить взрыв в автомобиле возле парижского собора Нотр-Дам в 2016 году.
Им не удалось поджечь шесть канистр с газом, которые находились в автомобиле.
Осужденным Инес Мадани, Орнелле Гийигманн, Саре Эрвуэ, Амель Сакау и Самие Шалель - от 22 до 42 лет, все они француженки, принявшие ислам.
Мадани выдавала себя за мужчину - исламистского боевика, вербующего женщин в группировку "Исламское государство" (запрещена во многих странах, включая Россию). Она получила самый большой срок - 30 лет тюрьмы. Гийигманн, замужнюю женщину, мать троих детей, приговорили к 25 годам.
Эрвуэ и Сакау дали по 20 лет каждой, а Шалель - 5 лет.
Адвокат Мадани назвал приговор чрезмерно суровым, поскольку в результате неудавшегося нападения никто не погиб и не был ранен.
Как разворачивались события?
4 сентября 2016 года полиция получила сообщение о сером автомобиле Peugeot 607, припаркованном возле собора, который расположен в одном из самых оживленных туристических мест Парижа.
Номерные знаки с автомобиля были сняты, а его аварийные огни включены.
Внутри офицеры обнаружили полдюжины канистр с газом, три канистры с дизельным топливом и полуистлевшие сигареты. По словам полицейских, салон автомобиля был залит топливом, но сигареты не воспламенили его.
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Следователи заявили, что попытка взрыва, вероятно, была бы успешной, если бы не "неправильный выбор топлива", которое оказалось сложно поджечь.
Обнаружение автомобиля привело к срочной поисковой полицейской операции.
Было установлено, что автомобиль принадлежит отцу Мадани, а в салоне были обнаружены отпечатки пальцев, принадлежавшие Мадани и Гийигманн.
Женщины действовали самостоятельно?
22-летняя Мадани была арестована через несколько дней в квартире в пригороде Парижа вместе с двумя другими подозреваемыми - Эрвуэ и Сакау.
Женщины устроили драку, размахивая ножами. Эрвуэ нанесла удар одному офицеру в плечо, а Мадани была ранена в ногу, когда напала на другого полицейского.
Гийигманн была арестована на юге Франции 6 сентября.
Полиция заявила, что в сумке Мадани была найдена рукописная клятва в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади.
В последние годы Франция подверглась ряду нападений экстремистов, примкнувших к ИГ.
В ноябре 2015 года 130 человек погибли и многие получили ранения в результате согласованных взрывов смертников и массовых расстрелов вокруг Парижа.
14 июля 2016 года десятки людей, в том числе дети, погибли, когда грузовик врезался в большую толпу, наблюдавшую за фейерверком в Ницце, на юге Франции, в ознаменование Дня взятия Бастилии.