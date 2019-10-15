В России впервые оштрафовали СМИ за "фейковые новости"

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Издательский дом "Момент истины" стал первым в России СМИ, получившим штраф по закону о "фейковых новостях". Суд также назначил штраф главному редактору издания Евгению Гнеушеву. Летом по этой статье впервые оштрафовали журналиста в Якутии.

Мировой суд Хорошевского района Москвы оштрафовал издание "Издательский дом "Момент истины" на 200 тыс. рублей, а его главного редактора Евгения Гнеушева - еще на 60 тыс. рублей. Судья Юлия Андреева признала их виновным по ч. 9 ст. 13.15. Кодекса об административных нарушениях.

Эта статья более известна как закон о "фейковых новостях", он вступил в силу в этом году.

"Срочно! 31 августа в России будет Майдан!"

Как передает из суда корреспондент ТАСС, поводом для судебного разбирательства послужили видеоролики издания и гиперссылки на эти ролики на сайте издания.

Представители Роскомнадзора в ходе судебного заседания сообщили, что на материалы издания пожаловалась Генпрокуратура, а протоколы об административных правонарушениях были составлены в сентябре. По их словам, представитель юридического лица с правонарушением согласился.

Пресс-секретарь суда Мария Макарчук сообщила РИА Новости, что обвиняемых проинформировали о разбирательстве, которое инициировал Роскомнадзор, однако в суд они не явились.

В претензии Роскомнадзора, опубликованной на сайте издания "Момент истины", перечисляются ролики, ставшие предметом разбирательства: "Срочно! 31 августа в России будет Майдан!" и "Срочно! В России готовится революция. Андрей Караулов назвал точную дату".

Андрей Караулов - российский телеведущий, его программа "Момент истины" выходила на российском телевидении с 1992 года. Визитная карточка программа - обличительные монологи Караулова под классическую музыку. Критики программы высказывали предположения о том, что ее сюжеты могут носить заказной характер.

Закон о "фейковых новостях"

Закон, предусматривающий блокировку ресурсов и назначение штрафов за распространение "фейковых новостей", был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.

К "фейковым" новостям закон относит "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу, либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка или создать помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Якутский городской суд в июле впервые признал виновным в злоупотреблении свободой СМИ журналиста Михаила Романова и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Протокол на журналиста составил участковый.

В протоколе участкового говорилось, что в статье Романова были обнаружены "скрытые вставки", которые могли воздействовать "на подсознание людей" и оказывать на них вредное влияние. Речь в статье шла о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета, который утверждал, что насилие в отношении него применили сотрудники ФСБ.

О присуждении штрафов по статье о "фейковых новостях" средствам массовой информации ранее не сообщалось.