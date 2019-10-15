Российская армия вошла в Манбидж, где еще вчера была база США
Российская военная полиция приступила к патрулированию линии соприкосновения турецких и сирийских правительственных войск в Манбидже и соседних районов, которые еще накануне контролировали союзники США.
В районе города Манбидж американцы оставили две военные базы.
Министерство обороны РФ сообщило, что в район Манбиджа вошла российская военная полиция. Ранее сирийская армия, подконтрольная президенту Башару Асаду, заявила, что полностью заняла Манбидж.
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Информацию об уходе американских военных подтвердил полковник Майлс Каггинс, спецпредставитель коалиции США.
"Силы коалиции осуществляют полный уход из северо-восточной Сирии," - написал Каггинс в "Твиттере". - "Мы ушли из Манбиджа".
В соцсетях начали появляться видео русскоговорящих пользователей, утверждающих, что они находятся на американской военной базе.
Во вторник представитель Госдепартамента заявил, что США продолжают контролировать воздушное пространство над северо-востоком Сирии.
В воскресенье стало известно, что после решения Вашингтона вывести войска из зоны турецкого вторжения курдские отряды договорились с правительством Асада. Россия выступала посредником при переговорах, которые велись на российской базе Хмеймим.
Турция объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября, объясняя ее борьбой с формированиями курдов, которых она считает террористами.