Суд арестовал майора Дымовского. Он вез взрывчатку

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Дымовский на акции против коррупции, организованной движением "Белая лента". Москва, Красная площадь, 12 ноября 2010 года

Октябрьский районный суд Новороссийска арестовал бывшего сотрудника МВД из Новороссийска Алексея Дымовского, который 10 лет назад прославился видеообращением к Владимиру Путину о коррупции в милиции.

Дымовскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября, сказал РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.

Как сообщают ранее СМИ, правоохранительные органы возбудили против Дымовского уголовное дело по статье по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

Тротил в овраге

В социальных сетях было опубликовано видео досмотра вещей Дымовского в такси - как писал "Коммерсант", в него нашли две сумки с неизвестным веществом, похожим на тротил.

При этом Дымовский еще до обысков выложил в YouTube видеообращение, в котором заявил, что направляется в полицию сдавать крупную партию тротила.

Из видео следовало, что в конце 2016 года от одного из бывших коллег он узнал, что на окраине Новороссийска в овраге лежат вещественные доказательства по уголовному делу, которые до этого хранились в подвале экспертно-криминалистического отдела городского управления полиции.

"Я приехал сюда, провел где-то около двух или трех часов. Прошел от начала карьера, дошел до конца и нашел несколько сумок", - рассказал Дымовский. Он утверждает, что в одной из сумок были патроны, в другой - несколько кусков взрывчатого вещества. А именно - тротил.

Далее бывший милиционер заявил, что сначала собирался использовать его для того, чтобы "привести народ к власти", но теперь решил "добровольно выдать тротил".

Позже Дымовский, который и ранее был склонен к эпатажным заявлениям, пояснил, что версию о борьбе за народовластие он придумал только для того, чтобы привлечь внимание СМИ. В разговоре с "Коммерсантом-Юг" он сказал, что не собирался использовать тротил для организации взрывов.

Кто такой Дымовский

Дымовский прославился осенью 2009 года, записав видеообращение к Путину, который тогда занимал пост премьер-министра, и выложил его в YouTube. Он жаловался на коррупцию в милиции и приводил примеры из собственной жизни.

"Давайте сделаем независимое расследование по всей нашей России", - обращался он к Путину и просил переговорить с ним "с глазу на глаз".

Видео Дымовского вызвало большой резонанс, после чего он отправился в своеобразный тур по регионам России. Его приглашали на пресс-конференции, где майор рассуждал о том, как нужно бороться с коррупцией в России.

Офицер был уволен из МВД, в начале 2010 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием своего должностного положения, которое было прекращено из-за истечения срока давности. ТАСС пишет, что в какое-то время отставной майор Дымовский занялся народным целительством.

В 2014 году Дымовский уехал на Алтай, где начал искать себя, пишет новороссийская "Наша газета". Затем он вернулся в Новороссийск и поселился в пригороде, где занялся огородом, завел домашних птиц и стал готовить натуральные лекарства из трав. По данным издания, за это его стали называть Шаманом.