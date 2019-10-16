Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Последний раз Эрдоган приезжал в Москву в конце августа. Тогда тоже обсуждали Сирию

Во вторник стало известно, что сирийская армия заняла город Манбидж на границе с Турцией, который еще накануне находился под контролем союзников США и где располагались две американские военные базы. Именно в этом месте теперь находится линия соприкосновения турецких и сирийских войск, которую, как сообщается, уже начала патрулировать российская военная полиция, чтобы не допустить столкновений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не возражает против того, чтобы сирийская армия контролировала Манбидж - главное, по его словам, чтобы город покинули курдские формирования. "Уважаемому [президенту России Владимиру] Путину я то же самое говорил. Если вы вычищаете Манбидж от террористов, то, пожалуйста, вы или режим пусть это обеспечат", - заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета по пути из Азербайджана, где он был с официальным визитом.

Накануне же по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Эрдогана и Путина. По его итогам было объявлено, что российский президент пригласил Эрдогана в ближайшие дни в Москву, и это приглашение было принято. Судя по всему, визит в Москву состоится уже после переговоров с американцами - в среду в Анкару отправляются вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые будут пытаться уговорить Турцию остановить наступление на границе с Сирией.

Визит высокопоставленной делегации пройдет на фоне введенных на днях санкций в отношении Турции со стороны США. Вашингтон недвусмысленно давал понять, что готов ввести новые санкции, однако Реджеп Эрдоган заявил, что операция против сирийских курдов будет продолжена, а американские санкции Турцию не беспокоят. "Пока не будут выполнены все цели операции, она будет продолжаться. По поводу санкций у нас беспокойства нет. Наша цель - удалить террористов на 32 км от границы", - заявил он.

Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу в связи с ситуацией на границе Турции и Сирии. Встреча была созвана по запросу пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши и Бельгии. На прошлой неделе стороны уже патлись провести аналогичную встречу, однако из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление.

Устали от конфронтации

Опрос "Левада-центра" показал, что отношение россиян к Украине резко вернулось почти к докрымскому уровню, пишет в редакционной колонке газета "Ведомости". Изменению способствовали три фактора - перемена в российской пропагандистской риторике, избрание Владимира Зеленского президентом и усталось россиян от конфронтации.

56% опрошенных "Левада-центром" в сентябре 2019 г. положительно относятся к Украине, это максимальный уровень с момента аннексии Россией Крыма. С марта 2014 года этот показатель не поднимался выше 40%.

"Избрание в мае президентом Украины человека, который не просто декларирует, что ставит во главу угла интересы людей, но вызывает доверие, воспринималось в России как желаемое и понятное будущее (за туманностью собственного)" - отмечает издание.

Российские телеканалы стали меньше упоминать Украину после того как Владимир Путин 3 октября прямо призвал их меньше критиковать "братский народ", показывает исследование "Медиалогии" по заказу "Ведомостей".

Еще один фактор - усталость людей. Россияне устали от конфронтациии и из-за этого телепропаганда становится менее эффективной, сказала "Ведомостям" социолог "Левада-центра" Наталья Зоркая.

"Люди больше пропускают мимо ушей, поскольку их экономическое положение не улучшается, а рассуждения властей о том, как жизнь становится лучше, настораживают своей оторванностью от реальной жизни", - пишет газета.

Отложенный запуск

Запуск криптовалютной платформы Павла Дурова отложат на полгода-год из-за требований американского финансового регулятора, узнал журнал Forbes от инвесторов проекта. Команда Дурова рискует вернуть инвесторам вложенные деньги.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует признать криптовалюту Gram, которая будет обращаться внутри блокчейн-системы Дурова Telegram Open Network (TON), ценной бумагой. По словам источников Forbes и "Ведомостей", команда Дурова надеется за этот срок уладить все вопросы с комиссией.

TON - проект компании Telegram Group Inc. создателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова. В январе 2018 года компания начала привлекать капитал для блокчейн-платформы онлайн-платежей.

Telegram рассчитывает, что его платформа будет конкурировать с мировыми лидерами рынка безналичных операций - Visa и Mastercard. Создатели проекта говорили, что их криптовалюта будет первой, способной конкурировать с мировыми платежными сетями, обрабатывая миллионы операций по переводу денег каждую секунду.

Telegram Group Inc. и ее дочерняя компания TON Issuer Inc. начали привлекать капитал для проекта в январе 2018 года через так называемое первичное предложение токенов (ICO). В ходе двух раундов ICO было собрано 1,7 млрд долларов.

В проект криптовалюты решили вложиться 94 инвестора, включая Романа Абрамовича, сооснователя Qiwi Сергея Солонина и "Вимм-билль-данна" Давида Якобашвили.

Однако американский регулятор считает, что продажа была незаконной. В SEC уверены, что токены представляют собой по сути ценные бумаги, просто без положенной маркировки. 11 октября комиссия подала в суд Манхэттена иск с целью приостановить очередное ICO. В Telegram тогда заявили, что "удивлены и разочарованы" действиями SEC.

При этом у Telegram есть обязательство запустить рабочую блокчейн-сеть до 31 октября 2019 г. В противном случае команда обещала вернуть деньги инвесторам.

"Неизвестно, могут ли юридические запреты, действующие на территории США, оправдать перенос запуска платформы без возврата денег", - писал тогда Forbes.

УЕФА открыла расследование после призывов Футбольной ассоциации Англии проверить расистские инциденты во время матча сборных Болгарии и Англии в Софии во вторник. Игра дважды останавливалась из-за выходок болгарских фанатов. УЕФА выдвинула четыре обвинения футбольному союзу Болгарии и футбольной ассоциации Англии в связи с расистским инцидентом. Во вторник также стало известно об отставке главы футбольного союза Болгарии Борислава Михайлова.

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В Барселоне продолжаются протесты из-за приговора лидерам сепаратистов. Во вторник вечером протестующие сторонники независимости региона вновь вступили в столкновения с полицией. Все началось с мирных демонстраций в поддержку девятерых лидеров сепаратистского движения, приговоренных в понедельник к срокам от девяти до 13 лет. После окончания протестующие разожгли костры и перегородили несколько центральных улиц города баррикадами, в частности, на некоторое время был остановлен проспект Грасия - одна из главных улиц Барселоны. Похожие сцены наблюдались и в других крупных каталонских городах - Жироне и Ллейде. Полиция Барселоны применила дубинки и резиновые пули; в ходе беспорядков пострадало более 70 человек.

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Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов.