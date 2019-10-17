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Британский премьер Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите. Представители ЕС подтвердили наличие соглашения.

Борис Джонсон написал в "Твиттере": "У нас есть отличное новое соглашение, которое возвращает нам контроль".

Пропустить Twitter пост , автор: @BorisJohnson We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) 17 октября 2019 г.

Глава делегации ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье заявил, что трудные переговоры принесли результат: "Приоритет ЕС и Британии - защитить мир, защитить стабильность на ирландском острове, - сказал он. - Нам нужно было найти согласие по двум целям. Первое - включить в соглашение о брексите законный и реально осуществимый способ избежать появления пограничных постов между Ирландией и Северной Ирландией, сохранить общеирландскую экономику и защитить единый рынок ЕС.

Второе - для премьер-министра Джонсона и Британии было чрезвычайно важно, чтобы Северная Ирландия осталась в рамках британского таможенного пространства. И мы смогли найти решение".

Соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС 17-18 октября, а затем его должна одобрить британская Палата общин на экстренном заседании в субботу, 19 октября.

Однако британский парламент может снова испортить жизнь премьер-министру: Палата общин, в которой большинство составляют оппоненты Бориса Джонсона, может не принять новый вариант соглашения о выходе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отсутствие физической границы между двумя частями Ирландии - неотъемлемая часть любого соглашения по брекситу

Союзница консерваторов в британском парламенте, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) заявила, что разногласия по вопросу о границе сохраняются, и что партия все еще не готова поддержать новое соглашение.

Будет ли повторный референдум?

ДЮП представлена в Палате общин всего десятью из 639 голосующих депутатов, но ее позиция важна в силу того, что на нее, как предполагается, будет ориентироваться некоторое число депутатов-брекситеров из Консервативной партии.

Между тем даже вся фракция партии Джонсона вместе с североирландцами не имеет в Палате общин большинства.

Лидер главной оппозиционной партии, Лейбористской, Джереми Корбин, заявил в Брюсселе, что он недоволен содержанием нового соглашения, и его партия не поддержит его в Палате общин.

Ранее в четверг лейбористы сообщили журналистам, что партия решила на экстренном заседании в субботу голосовать за второй референдум.

В процедурном отношении это, скорее всего, будет означать, что, когда премьер-министр Борис Джонсон вынесет новое соглашение на голосование, оппозиция постарается внести в постановление поправку, согласно которой соглашение будет вынесено на референдум.

Альтернативным же вариантом ответа на референдуме предполагается сделать отмену брексита.

Остальные оппозиционные партии в парламенте - Шотландская национальная, Либерально-демократическая, Зеленые, Партия Уэльса и Независимая группа за перемены - давно выступают за второй референдум о брексите.

Между тем на организацию и проведение референдума, по подсчетам британских правоведов, нужно минимум 22 недели.

Таким образом, удастся ли Борису Джонсону провести соглашение через парламент и тем более избежать, как он обещает, новой отсрочки брексита, сейчас непонятно.

Пока выход Британии назначен на 31 октября.

В начале года британские депутаты трижды отвергли проект, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй, из-за положений об "ирландском бэкстопе" - и точно так же новый вариант решения проблемы ирландской границы может стать для членов Палаты общин причиной или поводом к тому, чтобы проголосовать против.