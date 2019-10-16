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В последний день перед решающим саммитом Евросоюза делегации Британии и ЕС, несмотря на лихорадочные попытки согласовать проект соглашения о брексите, не успели это сделать. Теперь дата брексита - 31 октября - по закону должна быть снова перенесена, и это ставит под большой вопрос судьбу премьер-министра Бориса Джонсона.

Источник в британском правительстве сообщил Би-би-си, что "сегодня до конца дня сделки не будет". При этом стороны продолжают переговоры по техническим деталям; из утечек в течение дня складывалось впечатление, что многие из спорных вопросов, включая таможенный режим на границе Северной Ирландии и Ирландской Республики (остается в составе ЕС), им удалось согласовать.

Глава делегации ЕС Мишель Барнье, которого вечерам поймали в кулуарах журналисты, бросил лишь: "Мы работаем, мы работаем" - и направился к своей машине.

Соглашение предполагалось утвердить на саммите ЕС 17-18 октября.

Вариантов дальнейшего развития событий довольно много, поскольку в саге о брексите много действующих лиц с очень разными интересами, а законы, описывающие государственное устройство и права ветвей власти Британии, сформулированы крайне невнятно.

Вот основные сценарии.

Отсрочка по закону

Согласно закону, который в начале сентября приняло настроенное против Джонсона большинство в британском парламенте, премьер обязан попросить ЕС об отсрочке брексита до 31 января 2020 года, если до 19 октября ему не удастся составить с ЕС проект соглашения о выходе и провести его через парламент.

Джонсон постоянно повторяет, что не будет просить об отсрочке. По мнению оппонентов Джонсона, единственный законный путь для этого - заключить соглашение с ЕС и внести его на утверждение в парламент (либо получить согласие парламента на жесткий разрыв с ЕС, но это невозможно).

В субботу, 19 октября, правительство планировало экстренное заседание Палаты общин. Эти планы еще могут измениться.

Уступка Евросоюза

Из брюссельских кулуаров доносятся предположения, что лидеры стран ЕС на саммите 17-18 октября могут просто дать делегациям еще несколько дней на согласование нового договора о выходе и назначить на самый конец октября экстренный саммит, посвященный исключительно брекситу - как это уже было этой весной, когда ЕС в итоге дал Британии отсрочку до 31 октября.

Это, однако, не отменяет положение британского закона: либо соглашение к 19 октября, либо просьба об отсрочке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британский парламент - место для дискуссий. Провести любое соглашение через него будет непросто

К тому же, если переговоры затянутся до самого конца октября, это окончательно сделает отсрочку неизбежной уже по техническим причинам: проект соглашения нужно провести через парламенты Британии и ЕС, а это требует времени.

Кстати, ЕС может предложить Британии отсрочку на более долгий срок, чем до конца января 2020 года - и премьер-министр, согласно принятому закону, должен будет согласиться.

Суд над Джонсоном

Если премьер-брекситер попытается использовать какие-то лазейки в путаных британских конституционных нормах и все-таки откажется просить ЕС об отсрочке, то уже в понедельник, 21 октября, иск против Джонсона будет рассмотрен в шотландском Сессионном суде.

Этот иск загодя подала группа политиков и юристов во главе с депутатом парламента от Шотландской национальной партии Джоанной Черри.

Предполагается, что суды постараются рассмотреть иск во всех инстанциях очень быстро, чтобы успеть до 31 октября.

Но каким может быть решение и каковы будут последствия этого решения для брексита и британской политики, сейчас никто предсказать не берется: таких невероятных случаев в истории Британии еще не было.

В материалах, поданных в суд, правительство заверило, что выполнит закон. Как это соотносится с твердыми заверениями Джонсона, что он не будет просить об отсрочке, пока никто понять не может.

Внеочередные выборы

В любом случае британские политики намерены как можно скорее провести внеочередные выборы.

Многие из оппозиционеров говорят, что это будет разумный способ выяснить отношение избирателей к брекситу.

Проблема в том, что, судя по последним опросам, новый состав парламента может оказаться таким же подвешенным, как и нынешний: ни один из лагерей - за жесткий разрыв с ЕС, за мягкое расставание, за отмену брексита - не соберет большинства мандатов.

Большая часть оппозиционных депутатов Палаты общин говорит, что даже если Джонсон привезет из Брюсселя проект соглашения, они проголосуют за него лишь в том случае, если одновременно будет принято решение вынести его на референдум и вторым вариантом ответа в бюллетене будет отмена брексита.

Что предложил Лондон

Борис Джонсон, ставший премьер-министром в июле этого года, все это время говорил, что он выведет страну из ЕС 31 октября, даже если для этого придется пойти на жесткий разрыв. Но он предпочел бы заключить новое соглашение о выходе (вместо прежнего, трижды отклоненного большинством в парламенте, к которому дважды примыкал и депутат Борис Джонсон).

Новым в соглашении, по мнению британцев, должно быть решение проблемы границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Представители Евросоюза долго отвечали , что пересмотреть соглашение о выходе невозможно (если только Британия не изменит кардинально свои исходные позиции), к тому же от правительства Джонсона не видно никаких внятных предложений.

В самом начале октября эти предложения все же поступили.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отсутствие физической границы на острове Ирландия - неотъемлемая часть любого соглашения по брекситу

Суть их, если изложить ее предельно коротко, состоит в том, что Северная Ирландия, чтобы исключить появление физической границы (это имеет огромное символическое и политическое значение), останется в "едином рынке" ЕС, то есть в зоне действия единых санитарных и прочих требований к товарам.

Проверка же соответствия этим требованиям осуществлялась бы не на границе Северной Ирландии и Республики Ирландия, а между Северной Ирландией и остальными частями Соединенного Королевства.

Одновременно Северная Ирландия вместе с остальной Британией выйдет из таможенного союза с ЕС, но всякие тарифы и пошлины, которые в результате могут быть введены на товары, перемещаемые через границу, будут взиматься не на границе, а где-нибудь подальше от нее.

Правом продлевать или отменить этот новый режим Джонсон предложил наделить парламент Северной Ирландии.

Неожиданный полупрорыв

Поначалу к этим предложениям с явным скепсисом отнеслись и представители ЕС, и оппоненты Джонсона в Британии.

Однако на прошлой неделе Борис Джонсон встретился с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, и тот после встречи осторожно-благосклонно высказался о предложениях Джонсона.

В результате другие страны ЕС, которые на переговорах о брексите все время были солидарны с Ирландией, тоже неофициально смягчили позицию и дали отмашку делегации на переговорах с Лондоном: хорошо, попробуйте договориться, вдруг получится.

Все те же проблемы дома

Но даже если бы новое соглашение удалось составить вовремя, не было бы никаких гарантий, что Борису Джонсону удалось бы провести его через парламент.

Критики Джонсона говорят, что его инициатива - это вариация все того же "ирландского бэкстопа", из-за которого был отвергнут проект соглашения, привезенный Терезой Мэй.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джонсону предстоит договориться с Арлин Фостер и остальными юнионистами

Контроль соответствия товаров на морской "границе" между Северной Ирландией и остальной Британией - это для многих политиков по сути все то же частичное нарушение территориально-экономической целостности Британии.

Лидер союзной консерваторам Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Арлин Фостер сказала Би-би-си, что не поддержит вариант соглашения, который приведет к отделению Северной Ирландии.

Голоса 10 союзников-депутатов от ДЮП в Палате общин уже не так важны для правительства Джонсона, потому что даже с ними ему теперь очень далеко до арифметического большинства, но на позицию ДЮП ориентируются многие колеблющиеся депутаты.

Лидер же лейбористов Джереми Корбин заявил, что инициатива Джонсона "ещё хуже, чем соглашение, подписанное правительством Мэй".

В общем, найти форму выхода Британии из ЕС, которая устроила бы и решительных брекситеров-тори, и Брюссель, и Дублин, и североирландских юнионистов, и достаточное число оппозиционных депутатов Палаты общин по-прежнему представляется почти невозможным.