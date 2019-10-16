СМИ: сотрудников посольства США сняли с поезда Ненокса - Северодвинск

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Трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда в Северодвинске в связи со въездом на режимную территорию без разрешения, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники. 8 августа на полигоне в 40 километрах от Северодвинска произошел взрыв.

По данным источника Интерфакса, инцидент произошел в понедельник, 14 октября. "При проверке документов у пассажиров поезда Ненокса - Северодвинск были обнаружены трое иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.

Трех американских дипломатов сняли с поезд, заподозрив в нарушении правил пребывания иностранцев в России, сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Это п. 1.1 ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания").

Как сообщал ранее телеканал РЕН ТВ, задержанными на вокзале в Северодвинске оказались военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве Джерри Арриола Энтони и военный атташе полковник Д.С. Данн.

Интерфакс приводит те же фамилии. По данным агентства, у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию.

По словам источника агентства, после проверки документов все трое были отпущены.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, отвечая на вопрос, известно ли ему об инциденте, сказал Интерфаксу: "Я дипломатами не занимаюсь".

Взрыв под Северодвинском

Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан. 8 августа на полигоне в поселке Ненокса в 40 километрах от Северодвинска произошел взрыв, в результате которого были жертвы и временно повышался радиационный фон.

Госкорпорация "Росатом" сообщила, что взрыв произошел во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей министерства обороны.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что авария произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.

Власти Северодвинска 8 августасообщили, что в день ЧП в кратковременно вырос радиационный фон. Позже это подтвердил Росгидромет. Специалисты сообщали, что угрозы для населения нет. Врачам, которым привезли пострадавших, не сказали, что пациенты являются источником радиоактивного излучения, писала Би-би-си.

В России через несколько дней после взрыва под Северодвинском приостанавливалась передача данных со станций мониторинга радиации. Сначала работу прекращали станции в Дубне и Кирове, позже - на Чукотке и на Алтае. На вопрос о причинах молчания станций российские чиновники отвечали, что испытывают проблемы с сетью и связью.

13 августа президент США Дональд Трамп заявил в "Твиттере", что, по его данным, взрыв имеет отношение к ракете 9М730 "Буревестник", которую в США называют Skyfall.

"Соединенные Штаты многое усвоили после взрыва ракеты в России. У нас есть похожие, но более современные технологии. Взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!" - писал Трамп.

За несколько часов до заявления Трампа источники газеты New York Times сообщали, что американская разведка склонна полагать, что взрыв под Северодвинском произошел именно при испытании этой ракеты. Российские власти называют информацию об оружии, испытание которого проходило на центральном морском испытательном полигоне ВМФ России рядом с Неноксом.

В начале сентября эколог Алексей Климов и журналист Николай Карнеевич заявили, что обнаружили на побережье Белого моря под Северодвинском радиоактивный мусор с излучением, превышающим, по их утверждению, безопасный уровень в четыре-восемь раз. Они обращали внимание на то, что район с радиоактивными деталями не охранялся. Власти тогда заявили, что разберутся с этой ситуацией.

Подобный инцидент произошел весной 2008 года, когда двое сотрудников военного атташата США были задержаны при попытке попасть на военный авиазавод в Новосибирске, пишут "Ведомости". Позже дипломатов выдворили из России, сообщала газета New York Times.