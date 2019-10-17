Суд освободил четырех обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне". Почему?

Правообладатель иллюстрации Danil Aikin/TASS Image caption Александр Никитин и Игорь Полозиненко

Суд Заводского района Кемерова принял решение освободить из-под стражи четырех фигурантов дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом просила прокуратура. Обвиняемые провели в СИЗО почти полтора года, сроки содержания под стражей истекают, один из них пытался покончить с собой.

Суд изменил меру пресечения начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара в "Зимней вишне" Андрею Бурсину, а также Игорю Полозиненко, руководителю компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в "Зимней вишне", и его подчиненному Александру Никитину.

Вместо содержания под стражей к ним будет применена 105.1 Уголовно-процессульного кодекса РФ (запрет определенных действий). Им будет запрещено пользоваться телефоном и интернетом, выходить из дома по ночам, покидать Кемерово, а также общаться со свидетелями, потерпевшими и экспертами вне судебного процесса.

Почему отпускают?

Прокурор объяснил, что по закону заключение под стражу возможно только сроком на полгода, а в дальнейшем арест продлевается на срок до трех месяцев по тяжким и особо тяжким статьям, сообщает ТАСС.

Действия Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина гособвинение рассматривает как неумышленные, а значит подпадающие под статьи о преступлениях средней степени тяжести.

"В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения", - сказал прокурор.

Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 Уголовного кодекса РФ), Генин и Бурсин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Никитин, Генин и Полозиненко будут отпущены из СИЗО 26 октября, когда истекут максимальные сроки их содержания под стражей, а Бурсин - 6 декабря.

Обвиняемые и их адвокаты просили назначить им подписку о невыезде, в то время как потерпевшие, присутствовавшие на заседание, настаивали на избрании максимально строгого ограничения свободы, сообщает Интерфакс.

При этом суд в четверг продлил арест экс-гендиректору компании-собственника ТРЦ Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.

Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ), и в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 219 УК РФ, как и у Полозиненко и Никитина).

Всего в деле 15 фигурантов.

Поддержка коллег

За Генина и Бурсина вступались в МЧС. В марте 2019 года замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергей Сивенков заявил, что в министерстве читают обоснованными действия, которые сотрудники предприняли в сложившейся ситуации.

В июле глава 1-го отряда государственной противопожарной службы по Кемеровской области Сергей Яковлев заявил, что считает действия Генина разумными.

Начальник пожарного караула Генин, по версии обвинения, находясь в горящем здании, получил от очевидца сведения о коротком пути к зрителям в зале кинотеатра, но направил свое звено другим путем. Пройти там не удалось, и в итоге пожарные все равно пошли по пути, предложенному ранее очевидцем, потеряв из-за неверного решения много времени.

Бурсин в августе 2018 года, находясь в СИЗО, пытался покончить с собой, рассказывала "Коммерсанту" его жена Татьяна Бурсина.

ТАСС со ссылкой на анонимный источник в медицинских кругах сообщал, что Бурсин пытался покончить с собой из-за нервного срыва.

Летом 2018 года на сайте change.org была опубликована петицию в поддержку Бурсина. Ее авторы требовали прекратить уголовное дело в отношении него.

"Халатность - это бездействие, но никто не сможет сказать, что Андрей Бурсин бездействовал. Он первым из спасателей кинулся вперед в горящее здание. Рисковал своей жизнью, - говорилось в петиции. - Он и его коллеги сделали все возможное для спасения людей".

На данный момент петицию подписали более 84 тысяч человек.

Пожар в "Зимней вишне"

25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар, в котором погибли 60 человек, включая 40 детей.

Возгорание произошло на четвертом этаже здания, где находились кинотеатр и детский развлекательный центр. В торговом центре не работала автоматическая система оповещения о пожаре, из одного из кинозалов не смогли выбраться 37 человек.

Назначенная Следственным комитетом России экспертиза электрооборудования показала, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, расположенном над детским "сухим" бассейном на последнем этаже - его могла залить талая вода с крыши.

Потерпевшими по делу о пожаре в "Зимней вишне" признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в пожаре.