Одного из лидеров протеста в Гонконге избили молотками

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстрации протеста в Гонконге начались в июне и с тех пор не прекращаются

Лидер одной из основных организаций, которые борются за демократию в Гонконге, оказался в больнице после нападения неизвестных, вооруженных молотками.

На фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, как Джимми Шам, глава Гражданского фронта за права человека (CHRF), весь в крови лежит на тротуаре.

За несколько часов до инцидента глава администрации Гонконга Керри Лэм вынуждена была прервать ежегодное обращение к законодательному собранию из-за того, что члены оппозиционных фракций начали кричать и перебивать ее.

В Гонконге с июня продолжаются массовые демонстрации, и нет никаких признаков того, что протест идет на спад.

Что произошло с Джимми Шамом?

Согласно сообщениям, примерно пятеро неизвестных напали на него с молотками и нанесли ему черепные травмы.

Представители Гражданского фронта говорят, что в больницу его привезли в сознании.

Это второе нападение на Шама за время протестов.

Гражданский фронт утверждает, что сторонники правительства уже не раз нападали на активистов протеста.

"Несложно связать этот инцидент с растущим политическим террором, направленным на то, чтобы ограничить естественное и законное волеизъявление", - говорится в заявлении организации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джимми Шам был найден окровавленным на улице

CHRF не прибегает к насилию и, начиная с лета, организовала несколько масштабных маршей протеста. Организация обратилась в полицию с просьбой разрешить еще одну демонстрацию в ближайшее воскресенье.

В последнее время полиция неоднократно отказывала Гражданскому фронту в подобных просьбах. В результате многие демонстранты все равно выходят на улицы, где происходят столкновения с полицией.

Правозащитная организация Amnesty International призывает власти Гонконга провести расследование нападения на Джимми Шама.

"Окровавленный Джимми Шам лежал на улице, после чего его доставили в больницу с травмами черепа. Даже учитывая тот факт, что нападения на активистов оппозиции учащаются, этот инцидент отличается своей жестокостью", - сказал глава восточноазиатского бюро Amnesty International Джошуа Розенцвай.

Конгресс США заинтересовался Гонконгом

Тем временем Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, выражающую поддержку сторонникам демократии в Гонконге.

Среди прочего, в тексте резолюции говорится, что США должны и дальше выдавать визы жителям Гонконга, даже если они были задержаны во время мирных протестов.

Конгрессмены также призывают запретить въезд в США всем лицам, "ответственным за похищения и пытки в Гонконге тех, кто добивается своих международно признанных прав".

Резолюцию еще должен одобрить сенат США.

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