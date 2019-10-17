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Накануне решающего саммита Евросоюза делегации Британии и ЕС так и не смогли согласовать проект соглашения о брексите. Дискуссии продолжались до позднего вечера среду и в ночь на четверг, но несмотря на оптимистичные заявления сторон, документ так и не был согласован.

Многое будет зависеть от того, сможет ли премьер-министр Британии Борис Джонсон получить поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП). До последнего момента сохранялись разногласия по одному из ключевых вопросов - границе Северной Ирландии и Республики Ирландия.

В среду Джонсон провел уже третью за последние дни встречу с лидером DUP Арлин Фостер. В интервью Би-би-си она сказала, что не поддержит вариант соглашения, который приведет к отделению Северной Ирландии. Голоса депутатов от ДЮП уже не так важны для правительства Джонсона, но на позицию североирландской партии ориентируются многие колеблющиеся депутаты.

Саммит в Брюсселе начется в 15:00. Ожидается, что утром в четверг консультации по поводу соглашения возобновятся, и к началу саммита можно ожидать какой-то ясности.

В Анкару прибывает американская делегация во главе с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео. В Вашингтоне ранее заявляли, что попробуют договориться с турецкими властями о прекращении огня на границе с Сирией, и намекали, что в противном случае готовы ввести новые санкции против Турции. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что операция на границе будет подолжена, а санкции Анкару не беспокоят. Накануне стало известно, что в следующий вторник Эрдоган встретится с российским президентом Владимиром Путиным, который пригласил его в Россию на этой неделе. Встреча, как сообщили в Кремле, пройдет в Сочи.

"Не будь дураком"

Телекомпания Си-эн-эн опубликовала письмо, которое, как утверждают журналисты, президент США Дональд Трамп отправил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала операции против курдов на границе с Сирией. В послании президент США предлагает "заключить хорошую сделку".

"Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я буду. Я уже дал вам немного прочувствовать это с пастором Брансоном, - пишет Трамп. - Не будь упертым парнем. Не будь дураком".

В августе США ввели санкции в отношении двух турецких министров в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, который находится в заключении в Турции с октября 2016 года.

Трамп пишет, что администрация США ведет переговоры с лидерами курдов, и те готовы пойти на беспрецедентные уступки Турции. "Не подводите весь мир. Генерал Мазлум (речь идет о лидере курдского ополчения Мазлуме Абди - прим. Би-би-си) готов на уступки, которых раньше в прошлом никогда бы не сделал. Пересылаю вам копию его письма", - пишет президент.

Белый дом пока не комментировал появление письма. Послание было написано 9 октября. На следующий день Турция начала наступление на сирийских курдов. 14 октября США ввели санкции против Турции.

"Конец автономии"

Вывод войск США из северных райнов Сирии перед началом турецкого наступления принес победу "врагам Запада в Сирии", пишет колумнист Financial Times Дэвид Гарднер.

После решения Трампа вывести войска, которое по сути дало зеленый свет турецкому вторжению, курды были вынуждены заключить соглашение с режимом Асада и Москвой. Автор считает это концом курдской автономии.

Авторы еще одной колонки FT, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, считают, что России удается усилить свое влияние не только в Сирии, но и в регионе в целом.

В частности, об этом свидетельствует визит Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты. "[В ОАЭ] видят во взаимодействии с Россией лучший способ помешать росту иранского влияния в Сирии", - говорит один из комментаторов.

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Особые отношения

Приговор гражданке США и Израиля Нааме Иссахар, вынесенный Химкинским судом 11 октября, может серьезно повлиять на российско-израильские отношения, считают эксперты, опрошенные газетой "Коммерсант".

Иссахар, летевшая транзитом из Индии в Израиль через московский аэропорт "Шереметьево", была приговорена к 7,5 годам за контрабанду наркотиков, после того как в ее багаже обнаружили гашиш.

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки по гуманитарным соображениям. В Кремле сказали, что эта просьба будет рассмотрена.

Однако израильские и американские СМИ считают, что Иссахар по сути держат в заложниках, чтобы обменять на задержанного в Израиле и экстрадируемого в США российского хакера Алексея Буркова.

"Уже почти неделю эта новость не сходит с первых полос. Для Израиля это беспрецедентная ситуация, - сказал "Коммерсанту" министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин. - У нас, как у правительства Израиля, есть большое желание сохранить особые отношения с Россией".

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В Барселоне в ночь на четверг произошли новые столкновения сторонников независимости с полицией. Протесты по всей Каталонии продолжаются уже третий день. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с референдумом о независимости в 2017 году, который власти королества признали незаконным. На кадрах с места событий видно, что на центральных улицах Барселоны горят машины и мусорные баки. Полицейские сообщили, что протестующие использовали "коктейли Молотова".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация "Новой газеты" о преследованиях и задержаниях чиновников и руководителей силовых ведомств Чечни - ложь. "Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь! Но пишут и пишут", - заявил Кадыров на совещании в Грозном в среду. "Новая газета" 14 октября сообщила, что в Чечне набирает обороты репрессивная кампания против ряда чиновников, включая руководителей силовых ведомств. По информации издания, репрессии начались в августе после задержания снятого с должности влиятельного мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева.

В этом году проект Би-би-си "100 женщин", посвященный вдохновляющим и влиятельным женщинам мира, задается вопросом о том, каким станет наше будущее, если определять его будут женщины. Рассказываем о том, как был составлен список и почему некоторые влиятельные женщины туда не попали.

Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов