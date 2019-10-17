Сын актера, сыгравшего Тарзана, зарезал мать. Его застрелила полиция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рон Илай и его жена Валери Лундин в июне 1977 года в Нью-Йорке

Жена известного голливудского актера Рона Илая, прославившегося исполнением роли Тарзана в одноименном телесериале в 1960-е годы, была убита сыном в особняке в Калифорнии.

Во вторник на этой неделе полиция прибыла по вызову в особняк в Санта-Барбаре, где обнаружила тело Валери Лундин Илай, умершей от множественных колотых ран.

Власти сообщили, что 30-летний Камерон Илай был застрелен полицией.

Сам Рон Илай, которому 81 год, не пострадал и позднее был доставлен в больницу для оценки его состояния.

Правообладатель иллюстрации Silver Screen Collection Image caption Рон Илай сыграл роль Тарзана в телесериале 60-х

В заявлении шерифа округа Санта-Барбара говорится: "Сотрудники полиции провели обыск дома и окружающей местности в поисках Камерона Илая. В ходе поисков подозреваемый был обнаружен рядом с домом. Он представлял собой угрозу, и в ответ четверо сотрудников полиции открыли огонь, нанеся ему смертельные ранения".

Правообладатель иллюстрации Silver Screen Collection Image caption Кадр из телесериала "Тарзан" 1966 года

Рон Илай известен исполнением роли Тарзана в одноименном телесериале, который выходил на телеканале NBC в 1966-68 годах.

В центре его - легендарная фигура юноши, выросшего среди обезьян в Африке. Телесериал основан на романе Эдгара Берроуза, написанном в 1914 году.

Рон Илай также сыграл главную роль в фильме 1975 года "Доктор Сэвидж: Человек из бронзы".

Его жена Валери Лундин была бывшей "Мисс Флорида".

Помимо сына Кэмерона, у пары есть еще две дочери - Кирстен и Кейтланд.

Как сообщают американские СМИ, Камерон Илай был выпускником элитной частной школы - Академии Филипс Эксетер в штате Нью-Гэмпшир, а затем учился в Гарвардском университете.

Рон Илай прекратил сниматься в кино и на телевидении в период с 2001 по 2014 годы, а затем вернулся на телеэкраны в роли старейшины общины амишей в фильме "В ожидании амишей".

Правообладатель иллюстрации Tibrina Hobson/Getty Images Image caption Актер Рон Илай в 2012 году

В тогдашнем интервью газете Charlotte Observer актер рассказывал: "Я прекратил сниматься, чтобы заняться семьей и детьми здесь, в Санта-Барбаре. И теперь все дети закончили университеты с почетными дипломами".

Рон Илай также стал писателем, опубликовав два криминальных романа - "Ночные тени" в 1994 году и "Ист-Бич" годом позже.