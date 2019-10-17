Дуров готов вернуть инвесторам своей криптовалюты лишь 77% средств. Что происходит?

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS

Криптовалютный проект Telegram столкнулся со сложностями: американский регулятор добился судебного запрета на выпуск токенов Gram. В четверг СМИ сообщили, что мессенджер Павла Дурова поставила инвесторов перед выбором - ждать до конца апреля либо взять обратно деньги, но только 77% от вложенных средств (1,3 млрд долларов).

Что случилось

В минувшую пятницу стало известно, что Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) добилась временного судебного запрета на выпуск и распространение Gram - криптовалюты, которую планирует запустить мессенджер Telegram Павла и Николая Дуровых.

SEC считает, что токены Gram аналогичны ценным бумагам, а их нужно выпускать по определенной процедуре, которую Telegram не соблюдал.

Начало работы блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON), в рамках которого планируется запуск Gram, был запланирован на конец октября.

В четверг издания CoinDesk и The Bell сообщили, что после запрета в США Telegram разослал инвесторам письмо, в котором предложил перенести запуск криптовалюты на полгода - до 30 апреля. Это письмо оказалось в распоряжении журналистов изданий.

Предложение должны одобрить большинство инвесторов. В противном случае Telegram вернет инвесторам 77% от первоначально собранной суммы в 1,7 млрд долларов.

Зачем Дурову криптовалюта?

О планах Telegram запустить собственную криптовалюту и блокчейн-платформу стало известно в январе 2018 года.

По замыслу руководителей Telegram, криптовалюта будет частью экосистемы мессенджера - производители товаров и услуг смогут принимать платежи в токенах Gram за свою продукцию. TON позиционируется как альтернатива Visa и Mastercard.

Сейчас Telegram бесплатный и не приносит денег своим создателям. Криптовалюта может сделать его более удобным для пользователей и стоимость мессенджера вырастет - так объясняли эксперты замысел Дурова. Сам он в интервью агентству Блумберг говорил, что Telegram начнет зарабатывать в 2018 году.

В первой половине 2018 года Telegram привлек 1,7 млрд долларов. Компании Telegram Group и TON Issuer привлекли средства в два этапа от 171 инвестора. 520 млн долларов из этой суммы планируется потратить на развитие блокчейн-проекта и мессенджера.

Во время первого этапа средняя стоимость токена составила 0,37 доллара, во время второго - 1,33 доллара. Некоторые инвесторы рассчитывают перепродать Gram подороже.

Издание The Bell сообщало, что аналитики прогнозировали стоимость одного токена Gram после запуска на уровне 5,9 доллара. Если этот прогноз оправдается, капитализация всей криптовалюты Дурова может составить почти 30 млрд долларов.

Блокчейн-платформа должна была заработать до 31 октября. Но тут вмешался американский регулятор.

Что не понравилось SEC?

В жалобе SEC говорится, что компания Telegram Group Inc. и ее дочка TON Issuer привлекли средства инвесторов на развитие бизнеса, продав 2,9 млрд токенов Gram. 1 млрд токенов были проданы 39 американским покупателям за 424,5 млн долларов.

SEC считает, что Gram по сути являются не валютой, а ценными бумагами, а значит к ним должно применяться такое же регулирование. Обычно перед выпуском ценных бумаг эмитент должен раскрывать полный объем информации о руководстве компании, ее финансовом состоянии и всех потенциальных рисках.

Telegram Group и TON Issuer этого не сделали. Комиссия считает, что Telegram пытается воспользоваться преимуществами публичного предложения ценных бумаг, не утруждая себя установленной процедурой раскрытия информации, которая требует много времени и усилий.

"Мы неоднократно заявляли, что эмитенты не могут уклоняться от исполнения федеральных законов просто называя свой продукт криптовалютой или цифровым токеном", - говорится в пресс-релизе SEC.

Что дальше?

Блумберг сообщал, что Telegram ведет переговоры с SEC последние 18 месяцев. По данным агентства, руководство компании "удивлено и разочаровано" действиями американского регулятора.

Мессенджер готов защищать свои интересы в суде, пишет The Bell со ссылкой на письмо, которое получили инвесторы. Они должны до 23 октября решить, готовы ли они ждать еще полгода или хотят получить обратно деньги.

Но Telegram может вернуть лишь 77% средств, следует из письма.