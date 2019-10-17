ВОЗ: в России эпидемия туберкулеза. Правда, раньше было еще хуже

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Туберкулез - самая смертоносная инфекция в мире: каждый день он убивает примерно 4000 человек

С каждым годом в России регистрируется все меньше случаев заболевания туберкулезом, а уровень смертности среди больных продолжает падать уже более 10 лет.

Однако общее число россиян, страдающих от туберкулеза, все еще превышает эпидемиологический порог, болезнь все хуже поддается лечению, а выздоравливают лишь две трети пациентов.

Так что, несмотря на существенный прогресс в этой сфере, Россия по-прежнему входит в число стран, где дела с туберкулезом обстоят хуже всего.

Таковы данные опубликованного в четверг масштабного доклада Всемирной организации здравоохранения, полностью посвященного этому заболеванию.

Русская служба Би-би-си ознакомилась с 297-страничным документом и кратко знакомит вас с его основными выводами.

Убийца миллионов

Туберкулез входит в десятку самых опасных болезней, на которые приходится наибольшее число смертей по всему миру.

Среди инфекционных заболеваний (то есть тех, что вызываются бактериями и вирусами, - в отличие, например, от рака или инфаркта) он и вовсе является бесспорным лидером, ежегодно убивая более миллиона пациентов.

Возбудителем болезни является бактерия, известная как палочка Коха. По данным ВОЗ, ее носителем является каждый четвертый житель планеты - а значит, в теории болезнь может проявиться у них в любой момент.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Так выглядят палочки Коха под микроскопом

Согласно последнему докладу, в 2018 году туберкулез каждый день уносил в среднем по 4000 жизней, став причиной 1,5 миллиона смертей.

При этом общее число заболевших за год увеличилось примерно на 10 миллионов человек - это сравнимо с населением Швеции, Португалии или Азербайджана.

Хорошая новость состоит в том, что оба эти показателя продолжают падать. С начала века смертность от туберкулеза по всему миру упала в полтора с лишним раза.

Две трети всех новых случаев приходится на восемь стран: Бангладеш, Индию, Индонезию, Китай, Нигерию, Пакистан, Филиппины и ЮАР - что неудивительно, поскольку в них живет половина всего населения земного шара.

Российская эпидемия

В России, судя по данным доклада ВОЗ, ситуация с туберкулезом весьма неоднозначна.

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С одной стороны, показатели заболеваемости и смертности неуклонно продолжают падать, причем довольно быстрыми темпами.

Число новых диагнозов на 100 тысяч россиян с начала века уменьшилось почти вдвое. Смертей от туберкулеза в прошлом году было зарегистрировано в три с половиной раза меньше, чем в 2005-м.

С другой, оба эти показателя падают по всему миру, пусть и не так быстро. А вот по частоте резистентных случаев, не поддающихся лечению антибиотиками, Россия (со своими 9%) опережает почти все страны мира, уступая лишь Индии и Китаю (27% и 14% соответственно).

Впрочем, в абсолютных цифрах и приведенная выше обнадеживающая статистика выглядит не так оптимистично.

По данным ВОЗ, за последний год туберкулезом в России заболели почти 80 тысяч человек, причем около 1000 из них до сих пор не знают о своем диагнозе.

Нужно отметить, что приведенные в докладе цифры отличаются от официальных данных российского минздрава: там утверждают, что в минувшем году было выявлено 65 тысяч новых случаев болезни.

Число россиян, погибших от туберкулеза за тот же период, ВОЗ оценивает на уровне 10 тысяч человек.

Кроме того, эпидемия туберкулеза (когда общее число заболевших превышает 1% от всего населения страны) зафиксирована лишь в двух странах за пределами африканского региона: России (1,2%) и Таиланде (1,1%).

Учитывая это, неудивительно, что обе они включены в число 30 государств, где дела с туберкулезом обстоят хуже всего. В том же проблемном списке - еще восемь республик бывшего СССР: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

И хотя в докладе подчеркивается, что в России необходимую терапию получают 99% всех туберкулезных больных (это самый высокий показатель в мире), успешным лечение оказывается лишь в 69% случаев.

А это - 27-е место в проблемной тридцатке, то есть четвертое с конца. Хуже выздоравливают только жители Папуа - Новой Гвинеи (68%), Конго (65%) и Анголы (25%).