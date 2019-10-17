СМИ: совет правозащитников возглавит Валерий Фадеев. Это единорос из программы "Время"

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Валерий Фадеев сейчас возглавляет Общественную палату России, а раньше вел воскресную программу "Время"

Михаил Федотов, который девять лет возглавлял совет по правам человека при президенте России (СПЧ), скоро уйдет на пенсию, его место займет лояльный Кремлю журналист Валерий Фадеев, который ранее вел воскресное "Время" на "Первом канале". О такой рокировке сообщили СМИ. Правозащитники не ждут от назначения ничего хорошего.

О готовящейся отставке Федотова со ссылкой на свои источники сообщили Интерфакс, РБК и "Ведомости". Информацию о его уходе подтвердила член СПЧ Ева Меркачева.

Претензий к работе Федотова у Кремля нет. Причина - предельный возраст для госслужащего. В сентябре Федотову исполнилось 70 лет.

Кандидатом на пост главы президентского совета собеседник агентства Интерфакса и три источника газеты "Ведомости" назвали Валерия Фадеева.

Фадеев и Федотов отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. "Не комментирую", - сказал Федотов Интерфаксу. "Не могу никак прокомментировать", - сказал Фадеев.

Чего ждут правозащитники

Если сообщения о скорой отставке Федотова верны, то это будет означать роспуск совета в нынешнем его составе, заявила Интерфаксу замдиректора по Европе и Центральной Азии организации Human Rights Watch Татьяна Локшина.

"В совет сейчас входит ряд известных, независимых экспертов и правозащитников, крайне достойных людей, и если совет будет распущен, с учетом предполагаемого нового назначения и общеполитической обстановки в стране, с большой вероятностью независимые эксперты и правозащитники, которые сейчас находятся в совете, занимающиеся острыми темами гражданско-политических прав, пыток, правом на мирные протесты, в новом совете окажутся непредставленными", - считает правозащитник.

Локшина не верит, что предполагаемая отставка мотивирована исключительно возрастом Федотова.

Распускать состав совета не будут, заверил один из собеседников "Ведомостей". "Будет плановая ротация, на освободившиеся места придут несколько новых членов совета", - сказал этот источник, близкий к администрации президента.

Локшина из Human Rights Watch опасается, что назначение Фадеева поставит крест на правозащитной работе, которую в последние годы вели члены президентского совета: "С учетом того, как он проявлял себя в Общественной палате [России], понятно, что совет будет совсем другой, правозащитные функции выполнять не станет".

"Это была бы огромная потеря для российского общества", - резюмировала она.

Кто такой Фадеев

Фадееву 59 лет. С 1998 года занимает пост главного редактора журнала "Эксперт".

Фадеев считается лояльным к власти журналистом - в первую очередь из-за своей деятельности, которую он вел за пределами журнала.

Является членом высшего совета "Единой России". В 2011 году стал членом центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), созданного для поддержки Владимира Путина. В 2012 году был доверенным лицом Путина на президентских выборах.

В июне 2017 года возглавил Общественную палату России. Под его руководством палата, в частности, проводила проект по присвоению российским аэропортам имен великих соотечественников.

Два года - с сентября 2016-го до июня 2018-го - вел воскресный выпуск программы "Время" на "Первом канале".

Кто такой Федотов

Федотов на 11 лет старше. Он юрист, правозащитник, один из авторов российского закона о СМИ - и в этом качестве в основном был известен до того, как в октябре 2010 года возглавил СПЧ.

Кроме того, меньше года - с декабря 1992 по август 1993-го - Федотов занимал пост министра печати и информации России.

Входил в политсовет партии "Союз правых сил", с 1998 года и до настоящего времени занимает пост секретаря Союза журналистов России.

В последние годы активные члены СПЧ использовали встречи с Путиным для того, чтобы обратить его внимание на острые проблемы. Например, в декабре прошлого года президенту России рассказали об уголовном преследовании свидетелей Иеговы.

"Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться", - говорил Путин. Но после этого уголовные дела против свидетелей Иеговы продолжали возбуждать.

Сам Федотов оперативно реагировал на разные случаи нарушения прав человека. Он комментировал их в прессе и поручал создавать комиссии для разбирательства.

Один из собеседников "Ведомостей" сказал, что для самого Федотова решение об отставке стало неожиданным. Источник газеты не исключает политическую версию: главу СПЧ могут отправлять на пенсию из-за активности членов совета, которые выступали в защиту протестовавших летом в Москве.

Правозащитники покидали СПЧ и ранее, напоминает издание. После ротации в прошлом году полномочий лишились координатор общественного движения "Гражданин и армия" Сергей Кривенко, руководитель "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" Элла Полякова, основатель движения "Голос" Лилия Шибанова и судья Мосгорсуда в отставке Сергей Пашин.