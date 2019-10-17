720 полов и способность к самоизлечению. В парижском зоопарке теперь живет удивительная слизь

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Парижский зоопарк только что представил миру своего нового обитателя, назвав его просто "каплей".

Physarum polycephalum ("многоголовая слизь") представляет собой разновидность слизистой плесени желтоватого цвета. Она похожа на грибок, но ведет себя как животное.

У живого организма нет рта, желудка или глаз, но он способен обнаруживать и переваривать пищу.

Он ярко-желтого цвета, может ползать со скоростью до 4 сантиметров в час, у него нет мозга, но он способен к решению задач, а если его разрезать пополам, он способен срастись воедино заново.

Physarum polycephalum не является ни растением, ни животным, ни грибом. У этой слизи нет двух полов - мужского и женского, у нее - 720 полов. Она может распадаться на отдельные организмы, а потом сливаться в один.

Такие одноклеточные существа появились около полумиллиарда лет назад, но впервые о нем заговорили в мае 1973 года, когда жительница американского штата Техас обнаружила быстро увеличивающееся в размерах желтое пятно на своем заднем дворе. Обладающий потусторонним внешним видом живой организм стал сенсацией для СМИ.

Техасская "капля" умерла так же быстро, как и появилась. Мир забыл о необычной слизи, но в 2016 году было опубликовано исследование, авторы которого пришли к вывожу, что эта слизь обладает своеобразной памятью.

Биолог из Национального центра научных исследований Франции Одри Дюссютур рассказала о том, что слизь оказалась способна к обучению, ученым удалось научить ее игнорировать вредные для нее вещества и при повторных экспериментах год спустя она смогла продемонстрировать те же навыки.

Слизь также показала способность к решению проблем: находила кратчайший выход из лабиринта и предвидела изменения в своей окружающей среде.

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Лесные почвы

Изначально ученые выращивали слизь в чашках Петри и кормили ее овсянкой, следует из видео, опубликованного Парижским зоопарком. Как только слизь достигла определенного размера, ее пересадили на кору дерева, которой она начала питаться, и поместили в террариум, где посетители смогут увидеть ее начиная с 19 октября.

"Любимыми местами слизи являются акация, дуб и кора каштанов", - сказала представитель зоопарка Марлен Итан.

По ее словам, слизнь обычно встречается на лесных почвах Европы. "Она успешно существует при колебаниях температуры от 19 до 25 градусов по Цельсию и при уровне влажности от 80 до 100%".

Слизь практически бессмертна, ее основные враги - свет и засуха. Находясь под их угрозой в течение нескольких лет, слизь может впадать в спячку.

"Капля" получила свое название по фильму ужасов 1958 года со Стивом Маккуином в главной роли, в котором инопланетная форма жизни захватывает маленький городок в Пенсильвании. В отличие от этого вымышленного персонажа Physarum polycephalumдля людей не опасна.