РПЦ пригрозила разрывом отношений с Элладской церковью из-за ПЦУ

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Синод РПЦ уполномочил патриарха Кирилла прекратить поминовение архиепископа Афинского и всея Эллады в диптихах, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужением поминать предстоятеля ПЦУ

Синод Русской православной церкви пригрозил предстоятелю Элладской (Греческой) церкви архиепископу Иерониму разрывом отношений, если тот начнет евхаристическое общение с Православной церковью Украины (ПЦУ), созданной около года назад.

Что произошло?

В начале октября Элладская церковь заявила, что Константинополь имел право даровать автокефалию ПЦУ.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии новой церкви.

Русская православная церковь всегда была против появления на Украине других православных церквей, считая их раскольничьими. РПЦ признает только Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая является автономной ее частью.

Еще до того, как ПЦУ получила автокефалию, Русская церковь разорвала общение с Константинополем - прекратила поминать представителей вселенского патриархата за литургией или сослужить с ними.

Синод РПЦ в четверг провел чрезвычайное заседание и по его итогам был принят документ. В нем сказано, что в Москве считают ПЦУ "одной из украинских раскольничьих группировок" - а значит, те церковные деятели, которые будут иметь с ней евхаристическое общение, также будут считаться раскольниками.

"В связи с этим прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ. Мы также не благословляем совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями", - говорится в решении.

Собор иерархов Элладской церкви 12 октября признал право константинопольского патриарха предоставлять автокефалию - в частности, ПЦУ. До настоящего момента новая церковь Украины не была признана ни одной из поместных православных церквей, за исключением Константинополя.

Синод РПЦ теперь обвиняет вселенского патриарха Варфоломея в давлении на Элладскую церковь. Синод усомнился в том, что позицию главы архиепископа Иеронима разделяют другие элладские архиереи. Голосования не было, в открытом доступе отсутствует соборный документ с подписями архипастырей, говорится в заявлении.

Правообладатель иллюстрации ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images Image caption Глава Элладской церкви архиепископ Иероним

Синод РПЦ считает решение о признании ПЦУ единоличной волей главы архиепископа Иеронима.

"Печально, что необходимость спешного и одностороннего признания неканонического раскольнического сообщества блаженнейший архиепископ Иероним основывает на ряде ошибочных и ложных аргументов", - сказано в заявлении.

"В случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужением поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок", патриарх Кирилл прекратит поминовение архиепископа Афинского и всея Эллады в диптихах - и прекратит молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые последуют его примеру, решили в РПЦ.

В сентябре в Грецию прибыла делегация священников ПЦУ, которая провела совместное богослужение с представителями Элладской, Константинопольской и Александрийской церкви.

Православный конфликт на Украине

Конфликт между православными церквями на Украине продолжается с 90-х из-за того, что в одной стране параллельно существуют несколько крупных православных деноминаций.

После 2014 года церковь Московского патриархата, которая была самой крупной церковью Украины, стала терять свои позиции. УПЦ обвиняли в симпатии к российским политикам и поддержке вооруженных формирований в Донбассе.

Параллельно существовала непризнанная УПЦ Киевского патриархата. В ее главе стоял патриарх Филарет - бывший архиерей РПЦ, который создал на Украине отдельную церковь. РПЦ предала Филарета анафеме и объявила его раскольником.

Из-за событий на востоке Украины все больше общин и священников стали переходить из Московского патриархата в Киевский. В РПЦ эти переходы называют "рейдерскими захватами храмов".

После того, как Киевский патриархат стал набирать влияние на Украине, начались переговоры о том, что украинскому православию нужна автокефалия.

Русская церковь называла создание ПЦУ предвыборным проектом Петра Порошенко из-за того, что именно бывший президент Украины и его сторонники ездили в Константинополь и обсуждали с вселенским патриархом Варфоломеем проект автокефалии.